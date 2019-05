Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Chardy, le combat continue

Les spectateurs l'auraient attendu jusqu'au bout de la nuit. Jérémy Chardy a occupé une bonne partie de leur soirée en bataillant durant près de quatre heures avec Kyle Edmund. La rencontre a été stoppée par le crépuscule, vers 21h30. Dans l'ambiance grisante du court numéro 1. Et en plein suspense : 5-5 dans la dernière manche. Entamés physiquement, les deux hommes termineront leur duel pour le deuxième tour ce mardi.

Vidéo - Et le court n°1 chanta : "Il m'entraîne au bout de la nuit, c'est Jérémy Chardy" 00:22

2. Tennis – Roland-Garros : Petit coup de chaud pour Thiem

Il compte parmi les favoris. Mais Dominic Thiem a dû cravacher, dès son entrée en lice. Face à Tommy Paul, le finaliste de l'édition précédente s'est autorisé quelques sueurs froides, en lâchant le deuxième set et en remportant le troisième au tie-break après y avoir été mené (0-4). L'Autrichien s'est finalement imposé en quatre manches au bout d'une rencontre de 2h31. Il affrontera Alexander Bublik au deuxième tour.

Vidéo - Thiem - Paul : Les temps forts 02:39

3. Basket - Jeep Elite : L'ASVEL et Dijon passent

L'ASVEL poursuite sa route. La meilleure équipe de la saison régulière s'est imposée au Mans (70-63), champion de France, pour valider sa qualification pour les demi-finales de la Jeep Elite. Dans une rencontre à suspense, Dijon a imité Villeurbanne en venant à bout de Strasbourg (89-85 après prolongation) pour rallier le dernier carré. Les Bourguignons affronteront Monaco.

4. Football – Bundesliga : Pavard part sur une relégation

Benjamin Pavard n'a pu accomplir sa dernière mission avant de rejoindre le Bayern Munich. Le défenseur français n'a pas évité la relégation de Stuttgart après un nul (0-0) en barrage retour qui a permis à l'Union Berlin de décrocher la première promotion de son histoire, grâce à l'avantage des buts marqués à l'aller (2-2).

Benjamin Pavard sous le maillot de Stuttgart lors de la saison 2018-2019 de Bundesliga.Getty Images

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Basket – NBA : Golden State fera aussi sans Kevin Durant, toujours touché au mollet, lors du match 1 de la finale NBA face aux Toronto Raptors.

Football – Ligue 1 : Champion de Ligue 2, Metz va s'offrir en récompense une rénovation du stade Saint-Symphorien pour porter sa capacité d'accueil à 30.000 places. Coût de l'opération : 60 millions d'euros.

Football – Serie A : D'après Sky Sport Italia, l'AC Milan pourrait officialiser dans la journée les départs simultanés de Gennaro Gattuso, l'entraîneur, et Leonardo, directeur sportif.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 points de lundi : Herbert en mode Terminator, Djokovic increvable 01:47

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Roland-Garros : Un test pour Pouille

Lundi, les Bleus ont fait bonne figure. Mardi, deux d'entre eux seront particulièrement attendus. En grande difficulté depuis sa demi-finale à Melbourne, Lucas Pouille a droit à un premier tour périlleux sur le Suzanne-Lenglen. Le 26eme joueur mondial défie Simone Bolelli, issu des qualifications, dont le classement (187) ne dit rien du redoutable adversaire qu'il peut être sur terre battue. Avant lui, Caroline Garcia est opposée à Mona Barthel. Gaël Monfils, qui a fait de ce tournoi un objectif malgré une préparation décevante, affronte Taro Daniel en fin de journée, sur le court Philippe-Chatrier. Barrère, Benchetrit, Hoang, Mannarino, Paquet, Janicijevic et Tan sont les autres Tricolores à suivre ce mardi.

Lucas Pouille et Gaël MonfilsEurosport

2. Tennis – Roland-Garros : Zverev à la relance, Halep en défense

Le programme est encore chargé Porte d'Auteuil. En ouverture, Alexander Zverev doit confirmer qu'il a repris du poil de la bête face à John Millman. Juan Martin Del Potro débute par une opposition de style devant le prometteur Nicolas Jarry. Simona Halep entame la défense de son titre par un duel avec Ajla Tomljanovic et juste avant elle, la N.1 mondiale Naomi Osaka affronte Anna Karolina Schmiedlova. Début des matches à 11h… si la pluie, attendue, ne s'invite pas.

Simona Halep / French Open 2018Getty Images

3. Cyclisme – Tour d'Italie : Plus haut, plus dur pour Carapaz, Roglic et Nibali

Sur le Giro, la difficulté monte de plusieurs crans. Les coureurs ont désormais six jours pour en finir et l'étape de ce mardi, entre Lovere et Ponte-di-Legno, sera un vrai test. Même si l'ascension du Gavia a été supprimée, en raison du risque d'avalanches, le Mortirolo et ses 11,9 kilomètres à 10,9% pourraient déjà secouer les trois favoris, Richard Carapaz, Primoz Roglic et Vincenzo Nibali.