Huis clos pour Roland-Garros et pour Juventus-OL, quarantaine pour les footballeurs de Dresde : le Covid-19 n'a pas fini de chambouler la planète sport qui redémarre. Pour varier les plaisirs, Atsushi Hrok nous embarque dans la McLaren d'Ayrton Senna à Monaco et nous poursuivons la diffusion des 21 plus belles étapes du Giro avec Cesana Torinese - Galibier, en 2013. Bon dimanche à tous !

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Le huis clos envisagé

En l'absence de visibilité sur l'état de la pandémie de coronavirus au 27 septembre, début du tournoi à Paris, la Fédération française de tennis, ne perd pas de vue qu'un huis clos serait un moindre mal. "On n'écarte aucune option, déclare Bernard Giudicelli, son président, au Journal du dimanche. "L'organiser à huis clos permettrait de faire tourner une partie du modèle économique, les droits télés et le partenariat. Ce n'est pas à négliger".

"Le tournoi est le moteur du tennis en France, c'est lui qui nourrit les acteurs de notre écosystème", insiste le patron du tennis français.

2. Football - Dresde en quatorzaine et privé de reprise

La D2 allemande n'a pas redémarré qu'elle doit déjà reprogrammer un match. En effet, Dresde ne sera pas de retour à la compétition comme les autres équipes du championnat dimanche prochain, pour cause de coronavirus. Suite à la révélation de deux cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs, la direction a mis le staff et toute l'équipe à l'isolement pendant 14 jours.

Dresde, lanterne rouge, devait se déplacer à Hanovre pour le compte de la 26e journée. Le Dynamo est le premier club pro de la Ligue allemande dans l'impossibilité de reprendre comme prévu 17 mai.

3. Football - Ligue des champions : Une date pour Juventus-OL

Jean-Michel Aulas parle tous les jours dans les medias. Mais s'il n'a toujours pas digéré l'arrêt de la Ligue 1, il est passé au stade supérieur. Samedi, il a déclaré sur l'antenne de RTL que le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais se déroulerait le 7 août au Juventus Stadium, à huis clos. Pour mémoire, l'OL avait remporté le match aller (1-0).

4. Formule 1 : Du chaos sur le Ring

Les fans de la série ne devraient pas attendre pour rien le 5 juillet, date toujours présumée du lancement du championnat du monde de Formule 1 2020, sur le Red Bull Ring. A en croire Daniel Ricciardo, la première course sur le circuit autrichien de Spielberg ne devrait ni plus ni moins qu'être un théâtre d'expérimentations hasardeuses de la part de pilotes en déficit de repères depuis la dernière course, le 1er décembre 2019, soit sept mois.

L'Australien de Renault prédit ni plus ni moins qu'une une "forme de chaos, espérons-le de manière contrôlée", dans un entretien à BBC Five. "On va tous être un peu rouillés, ça va être un mélange d'émotions, de plaisir, de motivation."

"On va avoir des gens qui sont bons à ce niveau d'adrénaline et d'autres qui le seront moins", ajoute le leader de l'écurie française.

Nous avons aussi retenu pour vous

Boxe - Carnet : Les boxeurs Estelle Mossely et Tony Yoka, sacrés tous les deux champions olympiques en 2016 à Rio, ont annoncé samedi sur les réseaux sociaux la naissance de leur deuxième enfant, Magomed, né le 7 mai. Ali Yoka, leur premier fils, est né en août 2017.

La vidéo de rattrapage

Si les championnats majeurs venaient à reprendre dans de bonnes conditions, quid de la Ligue des champions ? Alors que des scenarii commencent à se dessiner, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin vous expliquent pourquoi les clubs français risquent de souffrir…

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Formule 1 : Hrok comme Senna

Il s'appelle Atsushi Hrok, il est "quelqu'un d'ordinaire" de son propre aveu mais depuis quelques jours, il fait beaucoup parler de lui. La raison ? Ce fan d'Ayrton Senna a reproduit, avec énormément de réalisme, le tour de pole du Brésilien au Grand Prix de Monaco 1991. Le tout avec un simulateur qu'il a fabriqué de ses propres mains.

2. Football - PSG et fin de contrats : un souci à venir ?

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier pourrait refuser de signer l'avenant qui lui permettrait de disputer la C1 en août. Son cas démontre que le club de la capitale doit faire face à une véritable urgence s'il souhaite maintenir son niveau de compétitivité au mois d'août, et la saison prochaine.

3. Cyclisme - Le phénomène Sagan a 10 ans : Se réinventer

Denier volet de notre série consacrée à Peter Sagan ce dimanche. Nous nous demandons comment le phénomène pourrait encore notre surprendre.

4. A voir sur Eurosport : Le Giro Classic

Ce dimanche encore, vous pourrez retrouver les plus grands moments de sports de ces dernières années sur les antennes d'Eurosport, avec notamment la 2e des 21 étapes du "Giro Classic", diffusées jusqu'au 31 mai. Au programme, la 15e Etape de l'édition 2013, entre Cesana Torinese et le Galibier.

Et puis, Cali Chez Vous s'invite chez Marie Brochet à 9h30 juste avant la Race At Home Series de Formule E. Nous vous convions aussi à un Quiz spécial Tennis avec Nicolas Escudé Paul-Henri Matthieu à 18h45 et question match de tennis de légende, vous pourrez revoir le Edberg-Sampras de 1993 à Cincinnati...

