1. Basketball - NBA : LeBron James envoie les Lakers en finale

38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives pour le 27e triple double de sa carrière en playoffs : LeBron James était beaucoup trop fort pour ces valeureux Nuggets. Le King a guidé les Los Angeles Lakers vers un quatrième succès face à Denver (117-107) pour envoyer la franchise californienne en finale de la NBA pour la première fois depuis 2010. L.A. affrontera le vainqueur de la série opposant Miami à Boston en finale de la Conférence Est. Le Heat mène 3-2 et le match 6 a lieu la nuit prochaine (1h30)

2. Football - Ligue 1 : Encore un miracle pour l'OM

Marseille avait déjà sauvé un point sur le fil face à Lille la semaine passée grâce à Valère Germain (1-1). Rebelote contre Metz. Cette fois-ci, Morgan Sanson est venu libérer les siens au bout de temps additionnel pour offrir un nul inespéré à l'OM contre Metz au Vélodrome (1-1). Les Lorrains, en tête grâce à un but d'Ibrahim Niane, peuvent nourrir des regrets tant ils ont eu l'occasion de tuer le match. Marseille ne doit pas se voiler la face. Ce nouveau miracle traduit surtout les carences de l'équipe olympienne, incarnées par les prestations indigentes de Dimitri Payet et Florian Thauvin.

3. Rugby - Challenge Cup : Toulon en finale, et c'est mérité !

Toulon a été à la hauteur de l'événement. Auteur d'une prestation de haute volée, le RCT a mis Leicester à terre (34-19) et jouera la finale de la Challenge Cup. Auteurs de quatre essais face à des Tigers trop brouillons et toujours invaincus dans la compétition, les hommes de Patrice Collazo tenteront de s'offrir un nouveau sacre européen dans deux semaines face à Bristol, cinq ans après leur succès en Champions Cup.

Football - Liga : Un penalty obtenu après l'intervention du VAR et transformé par Sergio Ramos a permis au Real de s'imposer dans la douleur sur le terrain du Betis Séville (2-3)

Football - Serie A : Dans une fin de match complétement folle, l'Inter a pris le dessus sur la Fiorentina, portant emmenée par un excellent Franck Ribéry (4-3).

Football - Premier League : Mené 0-3 à la pause, Chelsea a sauvé un point sur le fil face à West Bromwich Albion (3-3). Titulaire et capitaine, Thiago Silva a connu une première cauchemardesque en Premier League.

Football - Ligue 2 : Niort et le Paris FC se sont neutralisés (2-2) dans le choc au sommet de la 5e journée. Les Chamois conservent leur fauteuil de leader tandis que les Parisiens, nouveaux dauphins, profitent de la défaite de Grenoble à Guingamp (1-0).

Boxe : L'Américain Jermall Charlo a conservé sa ceinture WBC des poids moyens, en battant aux points son valeureux challenger, l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko à Uncasville, dans le Connecticut.

Hockey sur glace - NHL : Corey Perry, auteur d'un doublé, dont le but de la victoire (3-2) en 2nde prolongation, a permis à Dallas d'arracher un sixième match face à Tampa Bay, relançant la finale pour la Coupe Stanley.

Revivez en images la victoire en solitaire d'Anna Van der breggen lors de l'épreuve sur route. La Néerlandaise a signé un double contre-la-montre et route à Imola.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Mondiaux sur route : A qui le maillot arc-en-ciel ?

La lutte promet d'être spectaculaire pour le titre de champion du monde sur la course en ligne à Imola. De Tadej Pogacar, auréolé de sa victoire sur le Tour de France, à Julian Alaphilippe, principal argument de l'équipe de France, en passant par Wout van Aert, impressionnant sur la Grande Boucle, les prétendants ne manquent pas pour le maillot arc-en-ciel. Début des hostilités à 10h. Et c'est évidemment à suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Tennis - Roland-Garros : Le bal est ouvert, Murray-Wawrinka au dessert

C'est parti pour une quinzaine de folie sur les courts de la Porte d'Auteuil. Roland-Garros débute ce dimanche avec un programme déjà alléchant : David Goffin, Simona Halep, Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Alexander Zverev, Diego Schwartzman et surtout un somptueux duel en perspective entre Andy Murray et Stan Wawrinka. Tout cela, bien sûr, si le temps le permet… Et on ne va pas vous mentir, c'est loin d'être gagné. Début des premières rencontres programmé à 11h, à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

3. Formule 1 - GP de Russie : Hamilton vise le record de Schumi

En pole position après avoir frôlé l'élimination en Q2 samedi, Lewis Hamilton (Mercedes) aura une belle source de motivation à Sotchi : égaler le record détenu par Michael Schumacher en signant sa 91e victoire en Grand Prix. Reste à savoir si cela sera suffisant pour lui permettre de prendre le dessus sur son coéquipier finlandais Valtteri Bottas et sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui s'élancera en deuxième position sur la grille. Attention, la course débute un peu plus tôt que d'habitude : 13h10.

4. MotoGP - GP de Catalogne : Une opportunité pour Quartararo

Alors qu'il fait partie des quatre pilotes qui se tiennent en quatre points au classement du championnat du monde, Fabio Quartararo partira avec un léger avantage en Catalogne après avoir placé sa Yamaha en deuxième position sur la grille de départ, derrière l'Italien Franco Morbidelli et devant Valentino Rossi. Mais Maverick Viñales (5e) et Joan Mir (8e) n'entendent pas laisser filer le Français, tandis qu'Andrea Dovizioso (17e) tentera de limiter la casse. Départ de la course à 15h.

5. Football - Ligue1/Liga/Premier League : Les ténors de l'Europe sur le pont

Oui, il y a aussi du football évidemment et les amateurs de ballon rond vont eux aussi pouvoir se régaler. Entre la fin de la 5e journée de L1 avec Lorient - OL (17h) et Reims - PSG (21h) en point d'orgue, le retour de Lionel Messi et du Barça en Liga (21h), un Manchester City - Leicester en Premier League (17h30), un Roma - Juve en Serie A (20h45) ou encore l'insatiable Bayern Munich face à Hoffenheim en Bundesliga (15h30), et on en passe, c'est un dimanche de folie qui s'annonce sur les terrains aux quatre coins de l'Europe.

