Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket – NBA : Toronto est en finale !

Toronto a réalisé dans la nuit de samedi à dimanche un exploit historique. Et les Raptors le doivent encore à Kawhi Leonard. Avec 27 points, 17 rebonds et 7 assists, l’ailier a une nouvelle fois permis à la franchise canadienne de prendre le dessus sur les Milwaukee Bucks dans le match 6 (100-94), et de valider du même coup sa participation à la finale NBA, la première de son histoire. Ce sera face à Golden State, à partir du vendredi 31 mai.

2. Football - Copa del Rey : le Barça termine sur un couac

Alors qu’il rêvait d’un triplé, le FC Barcelone a (presque) tout perdu en cette fin de saison. Deja eliminé en demi-finale de C1, il s’est incliné ce dimanche en finale de la Coupe du Roi face à Valence (1-2). Auteur d’un but tardif (73e) après ceux de Kevin Gameiro et Rodrigo, Lionel Messi n’a pas pu faire la différence. Le VCF, qui fête ses 100 ans cette année, remporte son premier titre depuis 2008, le huitième dans la compétition.

3. Tennis - ATP Genève : Zverev se rassure juste avant Roland

Voilà un titre qui tombe à pic pour Alexander Zverev. L’Allemand, auteur d’un début de saison moyen, a remporté son premier trophée de l’année à Genève en battant le Chilien Nicolas Jarry en finale (6-3, 3-6, 7-6), au terme d’un match interrompu deux fois par la pluie. Place à Roland désormais, où il affrontera John Millman au premier tour.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : On connaît désormais le programme officiel des phases finales, qui se joueront sans Castres, éliminé de dernière minute samedi.

Football – DFB-Pokal : Le Bayern s’est offert le doublé Coupe-Championnat en battant Leipzig en finale samedi (3-0). Blessé depuis septembre dernier, Corentin Tolisso a rejoué.

Football – Coupe du monde U20 : Les Bleuets ont parfaitement négocié leur entrée en lice en battant l’Arabie Saoudite, grâce à des buts de Fofana et Gouiri.

Handball – Coupe de France : Chambéry a remporté sa première victoire dans la compétition en venant à bout de Dunkerque samedi en finale à Bercy (31-21).

Cyclisme – Tour d’Italie : Du fait des mauvaises conditions météo, la tant attendue 16e étape ne passera pas par le sommet du Passo Gavia, mardi.

Formule 1 – GP de Monaco : Pierre Gasly a été rétrogradé de trois places sur la grille pour avoir gêné Romain Grosjean lors des qualifications. Il s’élancera en huitième position.

Le tweet qui fait saliver

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Deux balles de match sauvées, un combat de 2h35 : Zverev a été grandiose pour battre Jarry 02:47

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Roland-Garros : c’est parti !

Les hostilités débutent ce dimanche Porte d’Auteuil, avec les premières rencontres du 1er tour. Au programme, notamment : les Français Humbert, Mahut, Halys, Ferro, Mladenovic et Ponchet, les gros poissons Nishikori, Tsitsipas, Kerber ou Stephens… et surtout le retour à Roland-Garros de Roger Federer, vainqueur en 2009 et absent du Grand Chelem francilien depuis 4 ans.

2. Formule 1 - GP de Monaco : qui peut stopper Hamilton ?

Depuis 2004 à Monaco, le poleman a gagné 11 fois sur 15. De bon augure pour Lewis Hamilton, qui s’élancera en première position ce dimanche sur le Rocher (15h10). Pour les autres, ce sera compliqué, notamment pour Ferrari. Sebastian Vettel partira 4e. Charles Leclerc, 16e à l’issue des qualifications, devra lui espérer un scénario favorable pour accrocher ne serait-ce qu’un Top 6…

3. Cyclisme - Tour d’Italie : de faux airs de Tour de Lombardie

Ce dimanche se déroule l’étape la plus longue de ce Giro 2019, avec 237 kilomètres entre Ivrea et Côme. Celle-ci reprend en partie le final du Tour de Lombardie, avec pour exception le « mur » de Sormano, l’une des parties les plus ardues du jour, propice aux explications entre favoris.