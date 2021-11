Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Gaston, c’est si bon !

Le rêve d’Hugo Gaston à Paris se poursuit. Jeudi soir, dans une Accor Arena totalement acquise à sa cause, le Toulousain a fait tomber en deux sets le grand espoir du circuit, Carlos Alcaraz (6-4, 7-5). L’Espagnol menait pourtant 5-0 dans la deuxième manche, avant de subir la furia du Français et d’un public en ébullition. Quoi qu’il arrive ce vendredi face à l’ogre Medvedev, le joueur de 21 ans est assuré d’être a minima 67e au classement ATP lors de la mise à jour prévue lundi.

Et Gaston a enflammé Bercy : les meilleurs moments de son succès fou contre Alcaraz

2. Football - Ligue Europa : L’OM s’accroche mais n’avance pas

Dans cette campagne européenne, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas goûté à la défaite. Mais il ne connaît pas non plus la saveur de la victoire (4 nuls). Au Vélodrome, les Phocéens ont ainsi été contraints de partager les points avec la Lazio Rome (2-2). Et encore, la situation aurait pu être plus critique si Dimitri Payet n’avait pas égalisé dans les dix dernières minutes. Troisièmes de leur groupe à deux journées de la fin, les Ciel et Blanc peuvent toujours se qualifier pour la suite de l’aventure, comme l’a fait Lyon un peu plus tôt . Mais, à un moment donné, il faudra bien gagner…

3. Basket - NBA : Les Lakers rechutent

La belle série s’arrête déjà pour les Lakers. Après trois victoires de rang, la franchise de Los Angeles s’est inclinée de peu, face à Oklahoma City et au Staples Center, qui plus est (104-107). La performance XXL d’Anthony Davis (29 points, 18 rebonds) et celle, également probante, de Russell Westbrook (27 points) n’ont donc pas suffi pour les Californiens, sixièmes à l’Ouest. Parmi les autres résultats de la soirée, on notera aussi la large victoire du Jazz à Atlanta (98-116), ainsi que le succès plus étriqué des Celtics à Miami (78-95).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue Europa Conférence : Vainqueur de Mura sans briller (1-0), Rennes est toujours leader de son groupe et n’est plus très loin de pouvoir s’en extirper.

Basket - Euroligue : L’ASVEL enchaîne contre Kazan (85-82) et prend la troisième place, derrière Milan et le FC Barcelone.

Tennis - Billie Jean King Cup : Victorieuse de la République tchèque (2-1), la Suisse affrontera l’Australie en demi-finale, l’autre affiche opposant les États-Unis à la Russie.

Rugby - Top 14 : Deux semaines après avoir gagné pour la première fois depuis des lustres, Agen s’est offert un succès bonifié synonyme de vraie bouffée d’oxygène, jeudi soir contre Montauban (41-17).

La folie Gaston : Bercy s’enflamme et chante La Marseillaise

Dans son podcast Échange, Antoine Benneteau reçoit Sébastien Grosjean. L’actuel capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis partage ses souvenirs, et revient en long, en large et en travers sur son exceptionnelle année 2001.

Dans Tour d’Europe cette semaine, notre journaliste Cyril Morin s’interroge notamment sur le système tactique du PSG. Il est aussi question du faible temps de jeu d’Eden Hazard au Real Madrid et de l’arrivée d’Antonio Conte à Tottenham.

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Djokovic de retour, Gaston face à la montagne Medvedev

Jeudi, les spectateurs de l’Accor Arena n’ont pas vu Novak Djokovic puisque Gaël Monfils, qui était censé être son adversaire en huitièmes, a dû déclarer forfait. Que le public parisien se rassure néanmoins : le numéro 1 mondial sera de retour sur le court ce vendredi. Le Serbe sera opposé à Taylor Fritz en quart de finale. Un peu plus tard, Hugo Gaston tentera de réaliser un nouvel exploit, cette fois contre Daniil Medvedev. Les autres affiches du jour opposeront Hubert Hurkacz à James Duckworth et Casper Ruud à Alexander Zverev.

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Lens à la relance

Depuis le début de la saison - et même, en réalité, depuis son retour en Ligue 1 il y a plus d’un an -, le RC Lens n’a de cesse d’enchanter les observateurs. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les Sang et Or montrent très souvent un visage séduisant, comme lors de leur court revers à Lyon (2-1), il y a six jours. Dépossédés de la deuxième place par Nice, les hommes de Franck Haise peuvent redevenir (au moins provisoirement) dauphins du PSG dès ce vendredi soir. À condition, toutefois, de battre Troyes, qui reste sur trois matches sans défaite.

3. Rugby - Top 14 : La Rochelle pour se racheter, l’UBB pour s’envoler

En attendant le match entre la France et l’Argentine, samedi à Saint-Denis, les amoureux de ballon ovale pourront suivre la 10e journée de Top 14. Celle-ci débute vendredi soir, avec un duel d’ambitieux entre La Rochelle et Bordeaux-Bègles. Les Maritimes, qui peinent à retrouver leur niveau de la saison passée et restent sur une défaite peu reluisante à Perpignan (22-13), seraient bien inspirés de s’imposer, pour se rassurer et se replacer dans le Top 6. Ce ne sera cependant pas simple face à une UBB qui a l’occasion de consolider sa place de leader.

Top 14 - François Trinh-Duc (Union Bordeaux-Bègles) Crédit: Icon Sport

