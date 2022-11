1. Tennis - ATP Finals : Fritz en invité surprise

Taylor Fritz aura bien saisi l'opportunité. 9e mondial et remplaçant du N.1 Carlos Alcaraz dans ce Tournoi des Maîtres, l'Américain a arraché son ticket pour les demi-finales en s'offrant Félix Auger-Aliassime (7-6, 6-7, 6-2) au bout d'un combat de près de 3 heures (2h44). Cette victoire lui a permis de terminer deuxième du groupe Vert, derrière Casper Ruud. Il affrontera donc Novak Djokovic pour une place en finale.

2. Basketball - NBA : Durant réveille les Nets

Les Nets n'ont pas encore de quoi sauter au plafond. Mais ils ont au moins relevé la tête. Après avoir été humiliée par Sacramento - et même par son propre joueur Kevin Durant -, la franchise de Brooklyn a réagi en l'emportant face à Portland (109-107) dans le sillage de "KD" (35 points, 8 rebonds). Les Kings, eux, n'ont pas fait de détail face aux Spurs (130-112).

3. Football - Coupe du monde : Mané forfait

Finalement, il n'y aura pas de miracle. Touché avec le Bayern Munich la semaine dernière mais tout de même intégré dans la liste du Sénégal pour le Mondial, Sadio Mané s'est finalement résolu à déclarer forfait pour la compétition. Le staff de l'équipe championne d'Afrique a révélé que les examens réalisés n'avaient pas montré "". Mané devrait même être opéré et pourrait également manquer les 8es de finale de C1 face au PSG.

: Dans son interview accordée à, diffusée en intégralité jeudi soir, Ronaldo a accusé Erik Ten Hag de l'avoir provoqué délibérément . Et s'est dit "" de Manchester United.

Voile - Route du Rhum : Au pointage de 23 heures, la lutte pour la quatrième place entre Francis Joyon (IDEC Sport) et Yves Le Blevec (Actual Ultim 3) était toujours très serrée avec un écart de 32 milles nautiques.

Un choc pour du beurre et un autre pour compléter le dernier carré. Alors que Novak Djokovic, déjà qualifié, affronte un Daniil Medvedev déjà éliminé du Masters (14h00), Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, eux, vont se disputer le dernier ticket pour les demi-finales du tournoi (à partir de 21h00). Malheur au vaincu. A suivre sur Eurosport.

Ils formaient le couple le plus rapide du monde. Reine de la piste et roi du sprint, Marion Jones et Tim Montgomery ont été emportés par la déflagration de l'affaire Balco , le laboratoire qui a démocratisé les stéroïdes dans le sport américain. Une folle histoire racontée dans les Grands Récits, à écouter en podcast.