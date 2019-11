Roues de bicyclette, exploit, remake : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Fed Cup : Mladenovic convaincante, Garcia inexistante

Pendant la nuit de vendredi à samedi, l’équipe de France débutait, à l’autre bout du monde, sa finale de Fed Cup. Dans une chaleur étouffante (la température avoisinait les 40 degrés), les joueuses de Julien Benneteau ont réussi leur entrée en matière, Kristina Mladenovic ayant aisément battu Alja Tomljanovic (6-1, 6-1). Mais les choses se sont ensuite gâtées pour les Bleues, puisque Caroline Garcia n’a tout simplement pas existé face à une Ashleigh Barty intenable (6-0, 6-0). Françaises et Australiennes sont donc à égalité (1-1) à l’issue des deux premiers simples.

2. Basketball - Euroligue : L’ASVEL s’offre le tenant du titre !

On pouvait légitimement penser que la très belle série de l’ASVEL à domicile (seize victoires d’affilée, toutes compétitions confondues) allait prendre fin vendredi soir, face au CSKA Moscou. Mais les Rhodaniens, qui ont déjà accroché le Panathinaïkos et l’Olympiakos à leur tableau de chasse cette saison, en avaient décidé autrement. Au terme d’un match extrêmement indécis, le club désormais dirigé par Tony Parker a eu la peau du champion d’Europe en titre (67-66). Un exploit qui permet aux hommes de Zvezdan Mitrovic (9es) de rester aux portes du Top 8.

3. Basketball - NBA : Golden State chute encore, Lillard affole les compteurs

Les choses ne s’arrangent décidément pas pour Golden State. Orphelins de Stephen Curry, les Warriors se sont inclinés sur le parquet de Minnesota dans la nuit de vendredi à samedi (125-119 a.p.), concédant ainsi leur septième défaite en neuf matchs. Leaders à l’Ouest, les Los Angeles Lakers ont pour leur part poursuivi leur marche en avant en s’imposant face à Miami (95-80), alors que les 60 points de Damian Lillard - un record personnel en carrière - n'ont pas suffi à Portland, battu par Brooklyn (115-119).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Nice et Bordeaux n’ont pas réussi à se départager vendredi soir (1-1) à l’occasion du match d’ouverture de la 13e journée de championnat.

Basketball - Jeep Elite : Invaincu depuis le début de la saison, Boulogne-Levallois a trébuché sur le parquet du Portel (98-79), qui était lanterne rouge avant ce match.

Football - Ligue 2 : Large vainqueur de Niort (4-1), Lorient conserve la tête du classement. Les Merlus devancent Troyes, accroché à Nancy (0-0) et Sochaux, qui a pris le meilleur sur Le Havre (2-0).

Rugby - Pro D2 : Respectivement vainqueurs à Rouen (3-28) et contre Béziers (25-18), Oyonnax et Grenoble sont au coude-à-coude en tête de classement. Perpignan, qui a dominé Vannes (47-17), est en embuscade.

Hockey - NHL : Après deux défaites de rang, Edmonton a relevé la tête en l’emportant face aux New Jersey Devils (4-0). Les Oilers sont deuxièmes de Conférence Ouest, à un point des Saint-Louis Blues.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Griezmann patine, eux n’y sont pas arrivés : alors, c’est quoi le problème avec Messi ? 08:14

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Paris de retour aux affaires courantes

Trois jours après avoir validé son billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG retrouve le championnat avec un déplacement à Brest ce samedi (17h30). Surpris par Dijon la semaine dernière (2-1), les Parisiens chercheront donc à relancer la machine chez le promu finistérien, qui n’a toujours pas été vaincu sur son terrain cette saison. A noter que Thomas Tuchel devra notamment se passer des services de Kylian Mbappé, touché aux adducteurs droits contre le Club Bruges.

2. Tennis - Masters Next Gen : Deuxième chance pour De Minaur

La troisième édition du Masters Next Gen - qui réunit les meilleurs joueurs de moins de 22 ans à Milan - connaîtra son dénouement ce samedi (21h). Battu en finale par Stefanos Tsitsipas en 2018 (2-4, 4-1, 4-3, 4-3), Alex De Minaur disposera d’une nouvelle occasion de remporter ce tournoi. Tombeur de Frances Tiafoe en demie (4-2, 4-1, 0-4, 4-2), l’Australien affrontera Jannik Sinner, qui s’est débarrassé de Miomir Kecmanovic (2-4, 4-1, 4-2, 4-2).

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Rugby - Top 14 : Finale 2019, le remake

Dans l’ombre de la Coupe du Monde pendant un mois et demi, le Top 14 va retrouver le devant de la scène dès ce week-end. Et pour marquer le coup, quoi de mieux qu’un remake de la dernière finale, qui avait vu le Stade Toulousain être sacré aux dépens de Clermont (24-18) ? En difficulté depuis le début de l’exercice, les Rouge et Noir voudront sans doute profiter de ce choc face aux Jaunards pour enfin lancer leur saison (20h45).