Route du Rhum, PSG, Federer : l'actu sur un plateau du lundi 12 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Voile - Route du Rhum : Joyon, vainqueur d'une édition légendaire

Sept minutes et la victoire d'une vie. Voilà ce qui a séparé l'expérimenté Francis Joyon (62 ans), le lauréat de la 40e édition, et François Gabart, son jeune et talentueux dauphin. A l'issue d'un finish de légende, le skipper d'Idec Sport s'est imposé, pour la première fois de sa carrière, à Pointe-à-Pitre avec un nouveau record à la clé : 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Soit 7 minutes de moins que Gabart.

2. Football – Ligue 1 : Le PSG enfonce Monaco

Avec un Cavani retrouvé et auteur d'un triplé, le PSG ne s'est pas privé pour humilier un peu plus l'AS Monaco (0-4). Ce 13e succès en autant de journées permet aux Parisiens de prendre 13 points d'avance sur Lille. Avec 7 points, le club de la Principauté reste avant-dernier de Ligue 1, à quatre longueurs de Dijon, 18e.

3. Tennis – Nittop ATP Finals : Nishikori plus fort que Federer

En quête d’un 100e titre en carrière, Roger Federer n'a pas lancé son tournoi des Maîtres, le 16e de sa carrière, de la meilleure des manières dimanche soir. Le Suisse s’est incliné en deux sets (6-7, 3-6) face au Japonais Kei Nishikori.

On a retenu aussi pour vous

Formule 1 – Grand-Prix du Brésil : Lewis Hamilton peut remercier Esteban Ocon. Si l'Anglais de Mercedes s'est imposé à Sao Paulo dimanche, le quintuple champion du monde le doit en partie au Français, coupable d'avoir provoqué le tête-à-queue de Max Verstappen au 44e tour. Mécontent d'avoir vu ses chances de victoire s'envoler à ce moment-là, le Néerlandais a exprimé sa colère après l'arrivée. Et ça a chauffé...

Basket - NBA : Si LeBron James (26 points), Tyson Chandler, auteur du contre décisif et les Lakers ont signé une 5e victoire en 6 matches contre Atlanta (107-106) au Staples Center, si James Harden (40 points) a permis à Houston de relever la tête contre Indiana (115-103), le héros de la soirée est français. Tony Parker a été époustouflant à Detroit (103-113). Auteur de 24 points, le meneur de Charlotte a inscrit le panier primé qui a scellé le succès des Hornets. Immortel !

Football – Premier League : City s’est offert le derby mancunien en dominant (3-1) son voisin et rival United, privé de Paul Pogba, blessé.



Football – Serie A : Mandzukic et Ronaldo ont permis à la Juventus d’enchaîner une 11e victoire en 12 journées face à l'AC Milan (0-2).

Football - Liga : Emmené par un excellent Karim Benzema, le Real Madrid a battu le Celta Vigo (2-4) pour remonter à la 6e place du championnat, à 4 points du leader barcelonais.

La vidéo de rattrapage

Grâce à eux, le Barça ne s'en est pas remis, le Milan non plus, Amiens a fini par décoller et Dortmund et City n'en finissent plus de planer : championnat par championnat, voici les acteurs qui méritent pour nous le titre de "héros du week-end".

Vidéo - Ange-gardien, grandes premières, exploit retentissant : nos héros du week-end 01:54

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Tennis – Masters : Djokovic sur le pont

Le programme est magnifique pour cette deuxième journée du tournoi des Maîtres : Alexander Zverev affronte Marin Clic (15h) avant le duel entre Novak Djokovic et John Isner en soirée (21h).

2. Football – Ligue 2 : Brest veut se rapprocher de Metz

Troisième du classement, Brest peut revenir à une longueur du leader messin en cas de victoire lundi soir à domicile contre la lanterne rouge, Nancy, en clôture de la 14e journée de L2.