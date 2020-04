Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby : Pas de relégation mais des promotions

"A ce jour la FFR maintient le principe d'une montée de 2 clubs de Fédérale 1 en PROD2", a fait savoir la Fédération française de rugby, en désaccord avec le président de la Ligue nationale de rugby, Paul Goze, qui avait écrit (voir ce courrier que s'est procuré Rugbyrama) à son homologue fédéral, Bernard Laporte, pour lui demander de faire l'impasse sur les promotions en ProD2. Laporte explique avoir "pris acte de la position des clubs professionnels" et demande désormais que ces derniers se mette d'accord avec la Ligue.

Pour décider des montées, les classements de chaque compétition, toutes définitivement arrêtées il y a une semaine en raison de la pandémie de coronavirus, seront "bâtis sur les résultats sportifs obtenus à l'issue des phases qualificatives", précise la FFR qui aura "recours aux péréquations", des calculs prévus dans les règlements pour lisser les effets des matches non joués sur les positions au classement. La "publication des classements nationaux" est annoncée pour mai.

La Fédérale 1 sera donc portée à 60 clubs la saison prochaine contre 48. Le contingent évoluera de même en Fédérale 2 et 3.

2. Football - La FIFA gèle les rencontres internationales, l'UEFA menace les fédérations et ligues

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football a recommandé vendredi le report de tous les rencontres internationales masculines et féminines prévues en juin en raison de la pandémie de coronavirus. Cette mesure est une extension de la décision déjà prise mercredi par l'UEFA. Le groupe de travail de la FIFA a également recommandé que les critères d'éligibilité des joueurs pour le tournoi olympique masculin des JO de Tokyo 2021 demeurent inchangés avec des joueurs nés avant le 1er janvier 1997 et trois joueurs non soumis à cette règle.

Suite à la lettre envoyée par l'UEFA aux fédérations et ligues pour menacer d'exclure des prochaines Ligue des champions et Ligue Europa les clubs dont les championnats nationaux auraient été stoppés, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier vous expliquent les dessous de l'affaire.

3. Boxe : Joshua esquive Pulev et attend Fury

Le combat d'Anthony Joshua, champion du monde unifié des lourds, contre Kubrat Pulev, le 20 juin, a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le promoteur Matchroom Sport. Le Britannique, placé en quarantaine la semaine passée après un contact avec le Prince Charles, positif au Covid-19, devait défendre ses ceintures WBA-IBF-WBO-IBO à Londres, dans le stade du club de football de Tottenham Hotspur Stadium.

Et pour Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua, il n'est plus question de perdre de temps avec Kubrat Pulev. Sur Sky Sports, il a indiqué que sa priorité est désormais un affrontement avec son compatriote Tyson Fury, champion WBC et épouvantail de la catégorie depuis sa victoire contre l'Américain Deontay Wilder en février. Mais rien n'est moins sûr car l'acte 3 de Fury - Wilder est prévu fin 2020.

Pour la deuxième fois, le Bulgare Kubrat Pulev est en passe de manquer un rendez-vous avec Anthony Joshua, après la blessure à une épaule qui l'avait forcé au forfait avant un combat pour le titre mondial, en octobre 2017. Le Français Carlos Takam l'avait remplacé au pied levé et s'était incliné sur K.-O. technique à la 10e reprise.

Après l'annulation de Wimbledon, nos journalistes tennis ne sont pas montrés très optimistes dans Le débat. Il y a de quoi s'interroger sur la tenue de l'US Open, et même si Roland-Garros s'est décalé fin septembre, la reprise des circuits ATP et WTA paraît hypothétique. Il faut le craindre, "on se dirige malheureusement de plus en plus vers une saison blanche en 2020."

