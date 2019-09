Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Coupe du monde : La charnière Machenaud – Lopez confirmée

Cette fois, c'est sûr : Maxime Machenaud et Camille Lopez formeront bien la charnière du XV de France lors du deuxième match des Bleus, mercredi, face aux Etats-Unis. Le sélectionneur Jacques Brunel a également confirmé la large revue d'effectif annoncée, avec douze changements par rapport à l'équipe alignée face à l'Argentine.

2. Football – Ligue 1 : Marseille piétine encore

L'OM avance à tâtons. Les hommes d'André Villas-Boas ont aligné un troisième match nul, face à Rennes (1-1). Menés après un but de Niang en première période, les Olympiens ont égalisé très tôt dans la seconde, par Caleta-Car, mais ils ont aussi été sauvés par un grand Mandanda. Marseille est cinquième, Rennes huitième.

Mandanda (OM), décisif face à RennesGetty Images

3. Athlétisme – Mondiaux : Pas de finale pour Bosse

L'équipe de France enchaîne les déceptions. Champion du monde en titre sur le 800m, Pierre-Ambroise Bosse n'est pas parvenu à décrocher un billet pour la finale. Auteur d'une saison médiocre, l'athlète de 27 ans a fait illusion, un temps, avant de finalement terminer septième de la troisième demi-finale.

4. Athlétisme – Mondiaux : Fraser-Pryce, référence ultime du 100m

Non, Usain Bolt n'est plus la référence du 100m. Car dimanche soir, sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce a décroché un quatrième sacre mondial sur la ligne droite. Déjà titrée en 2009, 2013, 2015, la Jamaïcaine s'est imposée en 10"71 devant Dina Asher-Smith et Marie-José Ta Lou. Un chrono remarquable, à un centième de son record personnel, établi deux ans après la naissance de son premier enfant.

Shelly-Ann Fraser-Pryce célèbre son titre mondial du 100m, à Doha, avec son fils dans les brasGetty Images

5. Athlétisme – Mondiaux : Quatre titres aussi pour Taylor

Lui aussi, a obtenu une quatrième couronne. Christian Taylor a empoché un nouveau titre mondial au triple saut avec un bond de 17,92m. Il a battu son compatriote Will Claye (17,74m) et Hugues Fabrice Zango (17,66m) après avoir mordu lors de ses deux premiers essais.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Mondiaux : Grandissime favori du 200m, Noah Lyles s'est tranquillement qualifié pour la finale en 20"26, en coupant son sprint à 50m de la ligne.

Football – Serie A : Avec une performance majuscule de Franck Ribéry, la Fiorentina s'est imposée sur le terrain de l'AC Milan lors de la sixième journée.

Franck Ribéry lors de la rencontre AC Milan-Fiorentina / Serie AGetty Images

Basket – NBA : Opéré des épaules, Paul George va manquer le début de saison des Los Angeles Clippers et pourrait faire son retour en novembre, selon ESPN.

Hand – Ligue des champions : Montpellier s'est payé le vice-champion d'Europe en titre, Veszprem (23-18) en phase de poules.

Le tweet qui résume la belle histoire

La vidéo de rattrapage

Vidéo - La palette à Jacky : Le moment où Julian Alaphilippe a dû dire adieu au titre 04:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Premier League : Le choc des décevants

C'est un match qui, il y a quelques années en arrière, aurait fait une très belle affiche de Ligue des champions. Mais ni Manchester United, ni Arsenal n'ont su se qualifier pour l'édition 2019-2020 de la C1. Les deux clubs se retrouvent donc ce lundi soir (21h00), à Old Trafford, en clôture de la septième journée. Avec l'obligation de gagner, pour ne pas laisser d'autres outsiders s'échapper.

2. Tennis – ATP : Chardy aussi convaincant que Pouille ?

A Tokyo, Lucas Pouille a débuté son tournoi en s'offrant un gros morceau. Le Français a battu Hubert Hurkacz (6-4, 6-3), 37eme joueur mondial, au premier tour. Jérémy Chardy, lui, défie Marco Cecchinato à Pékin, où il y aura d'autres belles affiches à suivre, avec notamment Dimitrov – Rublev et Tiafoe – Zverev.

Vidéo - Murray, enfin une victoire et déjà un nouveau record 02:05

3. Rugby – Coupe du monde : L'Ecosse pour se lancer

L'Ecosse peut lancer son tournoi. Battu par l'Irlande (27-3) lors de son premier match, le XV du Chardon doit profiter de la défaite surprise du favori de la poule A face au Japon. Pour cela, les Ecossais devront battre les Samoa avec autorité (12h15).

4. Athlétisme – Mondiaux : Lasitskene pour un nouveau titre

Alignée sous drapeau neutre, la Russe Mariya Lasitskene vise un troisième titre mondial de saut en hauteur. A suivre également, les finales du 5000m et du 400m chez les hommes, ainsi que les finales du 800m et du 3000m steeple chez les femmes.