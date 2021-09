Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Lens surprend l'OM

Marseille a chuté pour la première fois en Ligue 1 dimanche contre Lens (3-2), nouveau dauphin du PSG . Les Phocéens, menés 2-0 après moins d'une demi-heure, se sont redressés par la grâce d'un doublé de Dimitri Payet, sur un coup franc qu'il a lui-même obtenu (33e), puis un penalty (45e+3) provoqué par Bemba Dieng. Mais Wesley Saïd (71e) a porté l'estocade. L'OM est troisième à un point de son adversaire du soir et à dix du leader parisiens.

Omnisport Doublé en vue, Joshua battu, l'Europe en péril : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Przemyslaw Frankowski et ses coéquipiers du RC Lens célèbrent son but, inscrit face à l'OM - Ligue 1 (26/09/2021) Crédit: Imago

2. Golf – Ryder Cup : Les Etats-Unis n'ont pas tremblé

Les États-Unis, portés par une nouvelle génération aussi talentueuse que décomplexée, se sont adjugés la Ryder Cup pour la 27e fois de leur histoire , ravissant (19-9) le trophée aux vétérans Européens, dimanche à Whistling Straits dans le Wisconsin. Menant 11 à 5 après les épreuves en duo (foursomes et fourballs), les Américains n'avaient plus que 3,5 points à glaner en simples pour être sacrés. Ils n'ont pas tremblé face à des Européens condamnés à un exploit jamais réalisé dans l'histoire de la compétition et qui attendra pour l'être : combler un retard de six points à l'entame de l'ultime journée.

Les USA célèbrent leur victoire Crédit: Eurosport

3. Rugby – Top 14 : Toulouse, déjà

Puissance quatre ! Toulouse a poursuivi son sans-faute cette saison avec un nouveau succès dimanche en clôture de la 4e journée du Top 14 au terme d'un match débridé contre une équipe de Clermont (27-15) clouée à l'avant-dernière place du classement. Encore une fois bousculé, le tenant du titre a su faire le dos rond et creuse déjà un premier écart en tête du championnat, avec cinq longueurs d'avance sur son dauphin, le Racing 92. Avec une victoire seulement en quatre matches, les débuts sont difficiles sur le banc clermontois pour Jono Gibbes.

Top 14 - François Cros (Stade toulousain) Crédit: Midi Olympique

0n a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : José Mourinho fait vibrer Rome depuis son arrivée cet été mais, à l'Olimpico, José Mourinho fait vibrer Rome depuis son arrivée cet été mais, à l'Olimpico, c'est Maurizio Sarri qui a conquis les lauriers avec une belle victoire de sa Lazio sur l'AS Roma (3-2) au terme d'un derby bouillant et rythmé , dimanche lors de la 6e journée de Serie A.

Tennis – Laver Cup : L'Europe, déjà lauréate des trois premières éditions, a conservé le trophée de la Laver Cup, en ne laissant aucune chance à l'équipe du reste du monde, menée 14 à 1 et dans l'impossibilité de refaire son retard, dimanche à Boston. Le premier match au programme dominical a été le bon pour les Européens, la paire russo-allemande Andrey Rublev/Alexander Zverev ayant battu le duo américano-canadien Reilly Opelka/Denis Shapovalov 6-2, 6-7 (4/7) et 10-3 au super tie-break, particularité de l'épreuve.

IndyCar – Grand Prix de Long Beach : L'Espagnol Alex Palou (Chip Gagnassi), âgé de 24 ans, n'incarne plus seulement la génération montante de l'IndyCar, mais triomphante, puisqu'il s'est adjugé le championnat 2021, dimanche au terme Grand Prix de Long Beach remporté par l'Américain Colton Herta.

Cyclisme : L'ancien champion de France Warren Barguil souffre d'une fracture du bassin après une chute survenue samedi à l'entraînement, a annoncé dimanche son équipe Arkea-Samsic.

Sumo : Le grand champion de sumo Hakuho, qui en vingt ans de carrière a battu presque tous les records de cette discipline japonaise, a décidé de prendre sa retraite sportive à cause de blessures aux genoux, rapportaient lundi les médias nippons.

La vidéo de rattrapage

Alaphilippe au bout de l'effort : le résumé du deuxième sacre mondial du Français

Le tweet qui fout les poils

L'article à ne pas rater

Une nouvelle fois Julian Alaphilippe a fait parler son immense classe pour s'offrir un magnifique succès, le deuxième de suite aux Championnats du monde. Coureur à part, "Loulou" fait de chacune de ses apparitions un show. Pas parce qu'il force le spectacle, mais parce que le partage est dans sa nature. Alaphilippe ou quand l'émotion prend le pas sur l'exploit

Julian Alaphilippe après avoir coupé la ligne pour son deuxième titre mondial Crédit: Getty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 2 : Un air de Ligue 1

C'est un choc entre deux habitués à l'étage supérieur qui va clore la 10e journée de Ligue 2. Toulouse, solide leader avec trois points d'avance malgré un match en moins, reçoit Caen, 13e. Après un départ canon et trois victoires lors des quatre premières journées, les Normands, qui n'ont plus gagné depuis le 21 août, ne cessent de dégringoler au classement. Toujours invaincus, les Violets, eux, n'ont laissé échapper que quatre points depuis le début de saison. Un succès du TFC lui donnerait six points d'avance et épaissirait encore ses ambitions de montée.

La joie des joueurs de Toulouse face à Dijon - Ligue 2 2021-22 Crédit: Imago

Omnisport Américains souverains, Monfils en demie et chocs de folie : L'actu sur un plateau HIER À 06:12