Sacre du Real, colère de Messi, Woods, Hamilton : l’actu sur un plateau

Le plateau du jour - Zinedine Zidane et Sergio Ramos

Ce jeudi, le Real Madrid de Zinédine Zidane a un sourire aussi grand que son armoire à trophée après le nouveau sacre des Merengues en Liga. Un camouflet pour Lionel Messi qui n’a pas hésité à montrer sa colère face aux micros. Sinon, Tiger Woods a repris le golf avec succès tandis que Lewis Hamilton est attendu au tournant en Hongrie. Voici le plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : Le Real Madrid sacré pour la 34e fois de son histoire

La mission est accomplie pour Zinédine Zidane. Après avoir promis de regagner la Liga lors de son retour au Real en mars dernier, le club madrilène a été sacré jeudi après une victoire face à Villarreal grâce à un doublé de Karim Benzema (2-1). C’est la 34e Liga décrochée par la Casa Blanca et le 11e trophée d’un Zinédine Zidane qui n’en finit plus d’impressionner.

2. Football - Liga : Le coup de gueule de Messi

Du côté du Barça, c’était à nouveau la déprime avec une défaite sans idée face à Osasuna (1-2) avec un Lionel Messi agacé du niveau des siens. Invité à s’exprimer sur le titre madrilène après le match, la Pulga a été cash : " On a été une équipe très irrégulière, très faible, qui a encaissé des buts facilement. On a perdu beaucoup de points là où on n'aurait pas dû en perdre". Le tout avant de se projeter sur la Ligue des champions, unique manière désormais pour les siens de sauver une saison très compliquée.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

3. Golf - Memorial Tournament Dublin : Woods is back

Cinq mois après, il était de retour. Tiger Woods a fini à cinq coups du leader Tony Finau, lors du premier tour du Memorial Tournament, à Dublin dans l'Ohio. Le vainqueur l'an dernier du Masters à Augusta - son 15e Majeur - a réalisé quatre birdies, dont un de 14 pieds au 18e trou, sur le parcours de Muirfield Village. "Je me suis senti bien, j'étais un peu rouillé mais dans l'ensemble j'ai senti que c'était un bon début", a déclaré l'Américain.

On a aussi retenu pour vous

Football – Championship : Après seize années en dehors de l'élite du foot anglais, Leeds, qui occupe la première place du Championship, est aux portes de la Premier League à la suite de sa victoire contre Barnsley jeudi (1-0).

Football – Matches amicaux : Lyon s'est incliné (2-0) jeudi dans son Groupama stadium de Décines-Charpieu face aux Glasgow Rangers en match de la première journée du tournoi amical de Lyon, à deux semaines de sa finale de Coupe de la Ligue contre le PSG.

Football – MLS : L'Impact Montréal entraîné par le Français Thierry Henry est proche de l'élimination après sa défaite face à Toronto (4-3), jeudi à Miami. L'équipe du champion du monde 1998, défaite lors de ses deux matches, est dernière du groupe C, dominé par Toronto (4 points), devant New England Revolution (3) et DC United (1).

Tennis : Serena Williams fera son grand retour sur les courts à partir du 10 août à l'occasion du nouveau tournoi sur dur du Kentucky, le Top Seed Open, ont annoncé jeudi les organisateurs. Williams (38 ans) n'a plus joué depuis la Fed Cup en février.

Football – Mercato : Selon L’Equipe , Leonardo Balerdi est tout proche de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros. Le jeune défenseur argentin arriverait en provenance de Dortmund.

La vidéo de rattrapage

Le tweet du nouveau coup de boule

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Basketball – NBA : Une semaine dans la bulle d’Orlando

Voilà maintenant une semaine que les premiers joueurs ont intégré la bulle NBA. A travers les réseaux sociaux, ils partagent leur quotidien dans ce qui ressemble parfois à une colonie de vacances pour adultes, entre pêche, entraînements, jeux vidéos et… concerts de techno. Retour sur une drôle de situation à Orlando.

2. Formule 1 – Grand Prix de Hongrie : Hamilton pour tuer la concurrence

En Autriche, Max Verstappen a pris un coup sur la tête. A partir de ce vendredi, Lewis Hamilton compte bien refaire de même en Hongrie, dès les essais libres ce vendredi. Le Britannique dispose de 37 points au classement des pilotes, à quelques unités de son coéquipier Valtteri Bottas (43).

3. Tennis - UTS : Quel bilan ?

Il n’y aura pas d’UTS ce week-end car l’exhibition proposée par Patrick Mouratoglou a pris fin la semaine passée avec la victoire finale de Matteo Berrettini. Alors, que retenir de cette première édition ? On vous donne notre avis sur ce "tennis du futur"…

