1. Football – Coupe de France : 38 ans plus tard, Saint-Étienne retrouve la finale

Le Stade Rennais a vu ses rêves de doublé en Coupe de France prendre fin. La faute à un Saint-Étienne accrocheur et retrouvé. Poussé par un Geoffroy-Guichard incandescent et ivre de joie au coup de sifflet final, les Verts ont arraché leur qualification dans le temps additionnel grâce à Ryad Boudebouz (2-1). Saint-Étienne n'avait plus atteint la finale de la Coupe de France depuis 1982, c'était contre le Paris Saint-Germain. Précisément son adversaire le 25 avril prochain.

Vidéo - Saint-Etienne a traîné avant de s'offrir l'extase : le résumé 04:19

2. Football – Ligue 1 – Sanction pour non-respect du fair-play financier pour l'OM ?

Dans le rouge financièrement depuis plusieurs saisons, l'Olympique de Marseille avait négocié avec l'UEFA un accord visant à se rapprocher des clous fixés par le cadre du fair-play financier. Mais le club ne s'y est pas conformé et son dossier a donc été transmis à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs. Il est exposé à des sanctions.

3. Basket – NBA : Les Clippers envoient un message

Le choc de la nuit opposait les Los Angeles Clippers aux Houston Rockets et ce sont les joueurs de LA qui se sont imposés (120-105). Avec son jeu très petit, Houston a souffert face à la densité physique des coéquipiers de Kawhi Leonard (25 points, 6 rebonds, 5 passes) qui ont mis la pression dans les 24 premières minutes (67-44 à la pause). Côté Rockets, Westbrook a une nouvelle fois été très bon (29 points, 15 rebonds) alors que James Harden a lui été en difficulté (16 points à 4/17).

Football – Liga : Eden Hazard, blessé à la cheville droite le 22 février, a été opéré avec succès jeudi aux Etats-Unis dans une clinique de Dallas (Texas), a annoncé le Real Madrid.

Football – FA Cup : Manchester United a facilement dominé Derby County jeudi pour se qualifier pour les quarts de finale (0-3). Odion Ighalo a profité de sa titularisation pour inscrire un doublé.

Football – Ligue 1 : Gelson Martins a été suspendu six mois pour avoir bousculé Mickaël Lesage lors de la 22e journée lord de Nîmes-Monaco.

Judo : Après l'annulation du tournoi de Rabat début mars à cause de la pandémie de coronavirus, Teddy Riner devrait ajouter le Grand Chelem d'Ekaterinbourg à son programme.

Handball – D1 : Le PSG a balayé Nîmes, troisième du classement, jeudi soir à Coubertin (39-29). Un succès qui lui permet de reprendre sa marge de six points sur Nantes en tête du Championnat de France.

Le tweet Curry est de retour

Vidéo - Sacrifier Neymar ? Laisser filer Mbappé ? Le PSG va devoir trancher 02:24

1. Biathlon – Coupe du monde : Sprint final pour Fourcade, Boe et les autres

Plus que trois weekends et la Coupe du monde 2019-2020 livrera son verdict. Dossard jaune sur le dos, Martin Fourcade a sept courses pour aller décrocher un huitième gros globe de cristal. Derrière lui, Johannes Boe et Quentin Fillon Maillet peuvent encore y croire. La lutte reprend ce vendredi avec le sprint à Nove Mesto (17h30).

2. Football – Ligue 1 : L'OM veut se rapprocher encore un peu de la C1

Sous le coup d'une sanction pour non-respect du fair-play financier, l'Olympique de Marseille veut pour autant se rapprocher de la Ligue des champions. Les Marseillais affrontent Amiens en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (21h). Et bonne nouvelle pour l'OM, Florian Thauvin est de retour dans le groupe !

Florian Thauvin lors de son dernier match au Vélodrome, le 1er septembre 2019Getty Images

3. Rugby – Tournoi des Six Nations : Quelle composition pour affronter l'Écosse ?