Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Saint-Etienne relégué en Ligue 2 dans le chaos

Au bout du suspense et de la saison, Auxerre peut exulter. Les Icaunais ont pris le meilleur sur l'AS Saint-Étienne aux tirs au but dimanche soir à Geoffroy-Guichard (1-1, 4-5 t.a.b). Juste après le dernier pénalty, de nombreux supporters ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard pour manifester leur mécontentement et s'en prendre à certains joueurs.

2. Basketball - NBA : Boston a le dernier mot sur Miami et défiera Golden State en finale

Après douze ans d'attente, les Celtics renouent avec les finales NBA qu'ils ont si souvent disputées. Guidés par Jayson Tatum, ils ont remporté (100-96) à Miami le septième match décisif de leur finale de conférence Est, malgré Jimmy Butler, dimanche en play-offs. Boston affrontera Golden State pour le décrocher le graal.

3. Tennis - Roland-Garros : Nadal est venu à bout d'Auger Alliassime dans un duel dantesque

Ce fut un match de titans mais c'est encore Rafael Nadal qui sort gagnant . Poussé dans ses retranchements par un excellent Félix Auger-Aliassime, l'Espagnol s'en est sorti en cinq manches et plus de 4h20 de jeu (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Il a désormais rendez-vous avec Novak Djokovic en quart de finale, pour leur 59e duel, le 10e à Roland-Garros.

FAA à la hauteur de l'événement: "Nadal a tellement bien joué à la fin qu'il n'y avait rien à faire"

Plus tard dans la soirée, Carlos Alcaraz s'est débarassé de Karen Khachanov en trois sets (6-1, 6-4, 6-4). Le Russe a été sèchement expédié par la tornade espagnole, qui retrouvera Alexander Zverev en quarts.

On a aussi retenu pour vous

Football - D1 Arkema : L'OL a fini le boulot avec brio. Huit jours après avoir renoué avec la victoire finale en Ligue des champions, les Fenottes ont décroché le 15e titre de championnes de France ce dimanche, grâce à un court succès sur la pelouse du PSG (0-1).

Tennis - Roland-Garros : L'Américaine Sloane Stephens s'est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros, ce dimanche, en battant Jil Teichmann (6-2, 6-0). Elle affrontera Coco Gauff en quarts.

Football - Serie A : Racheté en 2018 par Silvio Berlusconi, le club de Monza a obtenu sa montée en Serie A après sa victoire aux tirs au but contre Pise en finale des play-offs d'accession.

Basketball - Betclic Elite : L'Asvel est venu à bout de Cholet (84-82) dimanche lors du match d'appui des quarts de finale de Betclic Elite. Le champion de France en titre affrontera Dijon en demi-finales.

Nos derniers podcast

Le grand écart entre les huitièmes de Nadal et Djokovic, qui pour tenir tête à Swiatek, analyse de la rencontre à venir ce lundi entre Sinner et Rublev... Arnaud Di Pasquale et nos journalistes décortiquent pour vous l'actu de Roland-Garros.

La vidéo de rattrapage

Mané vers le Bayern : Comment le Sénégalais peut faire oublier Lewandowski

Ce que vous ne manquerez pas de suivre ajourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Huitièmes de finale, suite et fin (à partir de 11h)

Chez les hommes, Casper Ruud ouvrira le bal contre Hubert Hurkacz sur le Lenglen à 12h. Sur le Chatrier ce seront le jeune espoir Holger Rune et Stefanos Tsitsipas qui batailleront. Le duel entre Andrey Rublev et Jannik Sinner est à prévoir à partir de 16h et le dernier billet pour les quarts sera distribué au vainqueur de la night session entre Marin Cilic et Daniil Medvedev.

Côté femmes, Daria Kasatkina et Camila Giorgi seront les premières de la journée à fouler le Lenglen à 11h. Veronika Kudermetova et Madison Keys s'affronteront sur le Chatrier une heure plus tard. Jessica Pegula et Irina Begu livreront duel dans l'après-midi, tout comme l'innarêtable Iga Swiatek et la Chinoise Qinwen Zheng.

2. Cyclisme - Bistrot Vélo : Hugo Hofstetter sera notre invité à 18h

Le coureur français Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic), vainqueur du Tro Bro Léon cette année, est au programme de Bistrot Vélo ce lundi. l'émission, présentée par Colin Bourgeat, sera à retrouver en live sur la page Facebook d'Eurosport à partir de 18h.

3. Basketball - Betclic Elite : Un billet pour les demies à distribuer

À 18h, Monaco et Strasbourg disputeront un match d'appui dans le quart de finale des playoffs de Betclic Elite qui les oppose. La Roca Team, encore en vie grâce à Mike James, aura l'occasion de se faufiler dans le dernier carré après avoir tant souffert lors du match 2.

