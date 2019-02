Sala, Coupe de France, trades : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Disparition de Sala: un corps récupéré dans l'épave de l'avion

Le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a révélé qu’un corps avait été récupéré dans l'avion qui transportait Emiliano Sala et s’était abîmé en mer le 21 janvier dernier. Le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) "et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l'épave. L'opération s'est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés", indique le Bureau d'enquête dans un communiqué. "Le corps est actuellement transporté à Portland", et sera ensuite autopsié en vue de son identification, a ajouté l'AAIB.

2. Football, Coupe de France : Rennes renverse Lille, PSG – Dijon en quarts

Jordan Siebatcheu est arrivé au bon moment pour Rennes. Remplaçant, l'attaquant a signé un doublé de la tête pour renverser le LOSC et offrir la qualification au Stade Rennais contre des Lillois réduits à 10, au Roazhon Park (2-1). Les quarts de finale donneront d'ailleurs lieu à deux affiches entre clubs de Ligue 1, avec PSG - Dijon et le déplacement du SM Caen à Lyon ou Guingamp. Le petit poucet Vitré recevra Nantes et l'US Orléans se déplacera à Rennes.

Vidéo - Siebatcheu renverse Lille : le résumé de la victoire de Rennes en vidéo 02:48

3. Basket, NBA : Milwaukee, 40e rugissante

Milwaukee, qui a inscrit 85 points à la pause, est devenu la première équipe à décrocher une 40e victoire cette saison, en surclassant Washington 148 à 129 grâce aux 43 points de Giannis Antetokounmpo. Avec 36 points de James Harden, Houston a de son côté battu Sacramento (127-101) alors que les Warriors ont corrigé des Spurs diminués (141-102) avec 26 points de Klay Thompson. Si les Hornets de Nicolas Batum (14 pts) ont perdu à Dallas (99-93) où Luka Doncic s'est offert un triple double (19 pts, 10 rbds, 11 pds), Rudy Gobert (16 pts, 12 rbds) a contribué au succès d'Utah face aux Suns (116-88).

On a aussi retenu pour vous

Football, Coupe du Roi : Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont neutralisés (1-1) en demi-finale aller, renvoyant les débats au match retour fin février. Après un but de Lucas Vazquez, c'est Malcom qui a égalisé pour le Barça.

Premier League : Manchester City a provisoirement pris la tête du championnat grâce à sa victoire devant Everton (2-0). Les Citizens devance Liverpool, qui a joué un match en moins, grâce une meilleure différence de buts.

Coupe d'Allemagne : Le Bayern Munich a eu chaud face au Hertha Berlin, en 8es de finale et a arraché sa qualification (3-2) sur un but de la tête de Coman en prolongation (100e).

L1 : Bordeaux a annoncé avoir mis à pied à titre conservatoire son attaquant Yann Karamoh "à la suite d'un comportement inapproprié et inacceptable que le club ne peut tolérer".

Basket, NBA : Harrison Barnes (Dallas) a été transféré à Sacramento contre Justin Jackson et Zach Randolph. Iman Shumpert va lui rejoindre Houston dans un échange impliquant trois équipes (Houston, Cleveland et Sacramento). Enfin, Otto Porter a été échangé à Chicago contre Jabari Parker et Bobby Partis, qui se retrouvent donc à Washington.

Basket, EuroCoupe : Monaco s'est incliné à Vilnius (90-68) pour le dernier match de groupe, et est éliminé, alors que Villeurbanne affrontera Andorre en quarts de finale de la compétition.

Athlétisme : Genzebe Dibaba, quintuple championne du monde en salle du 1500 m, a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur sa distance favorite en 3'59''08, alors que Samuel Tefera en a fait de même (3'35''57) en Pologne, chez les hommes.

Rugby, VI Nations : Le sélectionneur anglais Eddie Jones a procédé à plusieurs changements dans son groupe de vingt-cinq joueurs, écartant notamment les piliers Ellis Genge et Harry Williams en vue du "crunch" contre la France.

Le tweet qui rappelle que la NBA est un business

Harrison Barnes a été tradé alors qu'il était en plein match avec Dallas. Ca n'a pas manqué de faire réagir LeBron James.

La vidéo de rattrapage

Le PSG a eu besoin de disputer une prolongation pour battre Villefranche, club de National, en 8e de finale de la Coupe de France, mercredi. Le résumé du match.

Vidéo - Ce fut long et (très) compliqué mais le PSG est passé : le résumé de sa victoire face à Villefranche 02:40

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Coupe de France : Guingamp attend Lyon

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Il reste un huitième de finale à jouer dans cette Coupe de France. Et Guingamp reçoit Lyon à 21h00 pour un duel entre clubs de l'élite. Dernier de L1 mais finaliste de la Coupe de la Ligue, l'En Avant va tenter de faire tomber l'OL. Le vainqueur recevra Caen en quart de finale.

2. Biathlon : Les hommes et les femmes sur le pont

Regardez cet événement sur Eurosport Player

S'il n'y a pas d'épreuves ce jeudi aux Mondiaux d'Are mais des entrainements de la descente (à suivre sur Eurosport à 10h25 pour les femmes et à 12h00 pour les hommes), la Coupe du monde de biathlon est à l'honneur. Sans Martin Fourcade, les épreuves individuelles, messieurs et dames sont programmées ce jeudi (19h45 pour les hommes et 22h15 pour les femmes). A savoir : en raison du froid polaire, elles ont été raccourcies respectivement à 15 km et 12,5 km,