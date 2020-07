Le FC Barcelone a laissé des points précieux dans la course au titre. Pendant ce temps-là, Saint-Etienne a aussi perdu un atout de poids pour la finale de la Coupe de France avec William Saliba. Voici le plateau.

1. Football, Coupe de France : Saliba ne jouera finalement pas la finale avec les Verts

C'est un rétropédalage qui ne fera pas plaisir aux supporters stéphanois. William Saliba ne disputera pas la finale de la coupe de France avec l'ASSE contre Paris Saint-Germain, le 24 juillet. Si Mikel Arteta avait ouvert la porte, les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. "L'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables", explique le communiqué des Verts.

2. Football, Liga : 700e but de Messi mais un titre qui peut s'éloigner

Dans un match marqué par trois penalties, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se sont quittés sur un score nul (2-2). Lionel Messi a marqué son 700e but en carrière d'une superbe panenka mais c'est un nouveau coup dur pour le Barça qui laisse encore filer de points dans la course au titre. Le Real Madrid pourrait compter quatre points d'avance à l'issue de cette 33e journée.

3. Patinage : Ciprès visé par une enquête pour harcèlement sexuel sur mineure

Le shérif de Pasco County en Floride a rouvert l'enquête sur l'affaire présumée de harcèlement sexuel sur une mineure par Morgan Ciprès, champion d'Europe de patinage de couple, rapporte mardi USA Today. "Jepeux confirmer que le dossier a été rouvert en raison d'informations nouvelles ou supplémentaires", a indiqué la porte-parole du shérif Amanda Hunter, ajoutant "l'affaire suit son cours et l'enquête est menée activement". Morgan Ciprès est soupçonné d'avoir envoyé le 5 décembre 2017 deux photos de son sexe à cette jeune fille, alors âgée de 13 ans et qui patinait au même endroit que lui à Wesley Chapel, en Floride.

Basket : Si Thomas Heurtel (21 points, 4 rebonds, 5 passes) s'est démené pour le Barça, Baskonia a glané le 4e titre de champion d'Espagne de son histoire en battant de justesse le grand FC Barcelone (69-67) en finale à huis clos à Valence.

Golf : Chad Campbell a été testé positif au nouveau coronavirus, devenant le sixième joueur à avoir contracté le Covid-19 depuis trois semaines que la saison a repris.

Football, MLS : Thierry Henry a indiqué vouloir afficher son soutien au mouvement Black Lives Matter lors du tournoi organisé à Orlando à partir du 8 juillet, sans en dévoiler davantage. "Là-bas, à Orlando, je ne sais pas ce qui se produira, ce qui nous sera permis de faire ou pas pour soutenir la cause. Il y a quelque chose que je voudrais faire mais je le garde pour moi", a déclaré l'entraîneur de l'Impact Montréal.

Serie A : La Juventus de Turin s’est imposée sur la pelouse du Genoa (1-3) lors de la 29e journée de Serie A. Grâce à des buts de Dybala, Ronaldo et Costa, la Vieille Dame garde quatre longueurs d’avance sur l’autre concurrent au titre, la Lazio.

IndyCar, 500 Miles : Fernando Alonso, double champion de Formule 1 en quête d'une victoire de prestige aux 500 Miles d'Indianapolis, qui se dérouleront le 23 août, s'est dit "confiant en la compétitivité" de sa McLaren lors de la présentation du bolide, mardi.

Best of Tour de France, tennis, foot norvégien... Voici le programme du jour sur Eurosport.

Pour son dernier "Mourad de Toulon" de la saison, l'ancien président du RCT, dans son rôle assumé de sniper médiatique en mode second degré, a encore posé son regard sur le feuilleton biterrois. Il distille ses conseils à Christophe Dominici, mais aussi au futur président Yannick Pons. Mais pas seulement.

1. Football : Chelsea ferait bien de répondre à Manchester

Manchester United s'est rapproché à deux points de Chelsea (4e) et des places qualificatives pour la Ligue des champions ce mardi. Les Blues, qui déplacent à West Ham - un mal classé (17e) -, ont donc l'obligation de l'emporter pour reprendre un peu le large (21h15). A 19h00, Arsenal accueille Norwich alors qu'en Serie A, l'Inter Milan reçoit Brescia à 19h30.

2. Football – Long Format : Chape de plomb et but en or : Récit d’un sommet d’émotion

Le 2 juillet 2000, l'équipe de France remportait l'Euro, au terme d'une finale d'exception et d'un tournoi abouti comme peu d'autres dans l'histoire. Deux ans après le triomphe du 12 juillet 1998, les Bleus sont allés encore plus haut et ont marqué leur ère, au-delà de leur palmarès. Voici le chapitre 3 consacré à une finale pas comme les autres et le dénouement du siècle.

3. Tennis – Top 100 des matches de Wimbledon : Mahut "vengé" par Tsonga, derby allemand et marathon

La grande quinzaine du vert aurait dû se tenir du 29 juin au 12 juillet. Mais l'édition 2020 de Wimbledon a été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Pour combler ce manque, nous avons concocté rien que pour vous un petit Top 100 des matches les plus marquants du tournoi chez les hommes depuis 1968. 3e volet ce mercredi, avec Jo-Wilfried Tsonga qui a "vengé" Nicolas Mahut.

