Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Transferts : Sanches, de plus en plus proche du LOSC

Selon L'Equipe, Renato Sanches se rapproche de Lille. Le LOSC discute avec le Bayern Munich pour le milieu de terrain portugais. Deux options seraient étudiées : un prêt avec option d'achat obligatoire ou un transfert. Le club bavarois pourrait vendre son international portugais pour une somme estimée à 25 millions d'euros.

2. Football, Ligue Europa : La belle opération de Strasbourg

Strasbourg a fait un pas de plus vers la phase de groupes de la Ligue Europa. Loin d'être favori, le RCS a battu l'Eintracht Francfort en barrage aller de la compétition (1-0), jeudi soir à la Meinau, et réalisé une très belle prestation face au demi-finaliste sortant. Kévin Zohi a marqué le seul but de la soirée en première période (33e). Le match retour est prévu la semaine prochaine à Francfort.

3. Tennis, US Open : Djokovic avec Federer, un choc Serena-Sharapova au 1er tour

Le tirage au sort de l’édition 2019 de l'US Open, effectué jeudi, a offert un tableau plutôt équilibré chez les hommes. Roger Federer et Novak Djokovic ne pourront pas s'affronter en finale cette fois mais potentiellement en demie. Le Serbe a d'ailleurs hérité d'un tableau corsé où il pourra retrouver Daniil Medvedev en quarts. Rafael Nadal est lui dans la même partie qu'Alexander Zverev, Karen Khachanov et Dominic Thiem ou encore Gaël Monfils. Le tableau dames offre de son côté un choc entre Serena Williams et Maria Sharapova dès le premier tour !

On a aussi retenu pour vous

Football, Serie A : Franck Ribéry a reçu jeudi un accueil de rock-star pour son premier jour comme joueur de la Fiorentina, déjà conquise par le Français.

Ligue 1 : James Léa-Siliki a prolongé de deux ans son contrat avec le Stade rennais, avec qui il est désormais lié jusqu'en juin 2023.

Rugby, Pro D2 : Au terme d'un derby fermé et très âprement disputé, Perpignan a réussi son retour en Pro D2 face à Béziers (23-13). Réduits à 14 dès la septième minute, les Biterrois n'étaient pas loin de ramener un bonus défensif.

Tennis, WTA New York : Alizé Cornet n'a pas existé face à Camila Giorgi 6-2, 6-1 en quarts de finale.

La vidéo de rattrapage

Qui a succédé à Lyon (2018), Marseille (2017), Nantes (2016) et Saint-Etienne (2015) ? Comme chaque année, Eurosport.fr a élu le plus beau de maillot de la saison de Ligue 1. Elodie Petit, journaliste au magazine ELLE, a détaillé avec vous la cuvée 2019/2020.

Le tweet qui surprend

Jo-Wilfried Tsonga s'est offert un nouveau look pour l'US Open. Benoit Paire appréciera.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, étranger : La Liga, la Bundesliga et la Premier League déjà sur le pont

S'il n'y a pas de L1 ce vendredi soir, les championnats étrangers sont au rendez-vous. En Allemagne, le Borussia Dortmund ouvre la 2e journée en se rendant à Cologne (20h30). Et si Villarreal affronte Levante en Liga (22h00), la Premier League va profiter d'un duel entre Aston Villa et Everton (21h00).

2. Football : La Stream Team de retour

Après une petite pause estivale d'une semaine, la Stream Team revient à 17h00. Maxime Dupuis et Martin Mosnier vont discuter avec vous de l'actualité football de la semaine.

3. Rugby, Pro D2 : Des nouveaux et un duel à suivre

La Pro D2 reprend doucement son rythme. Après avoir lancé la saison ce jeudi, on rentre ainsi dans le vif du sujet ce vendredi. A 20h00, Valence-Romans, à Oyonnax, et Rouen, à Montauban, vont notamment débuter leur aventure. Les deux promus s'offrent un déplacement compliqué face à un habitué du haut niveau pour se mettre dans le bain. Le duel à suivre est cependant entre Grenoble et Colomiers à 20h45.

