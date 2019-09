Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Schumacher hospitalisé à Paris

Selon les informations du Parisien, Michael Schumacher est hospitalisé depuis ce lundi à l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. L'ancien champion du monde de Formule 1, dont l'état reste toujours aussi secret, suit un traitement anti-inflammatoire à base de perfusions de cellules souches. Michael Schumacher devrait quitter le service de chirurgie cardio-vasculaire mercredi.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : Les Pays-Bas et l'Allemagne assurent

Non sans mal, l'Allemagne s'est rassurée lundi en Irlande du Nord (2-0) et a pris la tête du groupe C des qualifications pour l'Euro 2020, devant son adversaire du soir et les Pays-Bas, qui ont éclipsé l'Estonie à l'extérieur (0-4)..

La Belgique s'est elle aussi promenée. Large vainqueur en Ecosse (0-4), la sélection de Roberto Martinez continue de dominer son groupe I avec six victoires en six rencontres, 19 buts marqués et un seul encaissé.

De son côté, la Croatie a été accrochée en Azerbaïdjan (1-1) malgré le but sur penalty de Luka Modric.

3. Football - Justice : La LFP donne raison à Rabiot face au PSG

Une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) a jugé irrégulières les sanctions prises au printemps par le Paris Saint-Germain contre Adrien Rabiot pour le punir d'avoir "liké" une vidéo de Patrice Evra célébrant l'élimination du club parisien en Ligue des Champions.

Adrien Rabiot Getty Images

On a aussi retenu pour vous :

Football : L'équipe de France a battu la sélection de République tchèque (3-1) à Troyes, lundi soir, grâce à un nouveau doublé d'Odsonne Edouard et un but de Mbeumo. Bousculés en première période, les Bleuets ont pris la mesure de leurs adversaires en seconde période.

Basket - NBA : Le port du "bandeau ninja", popularisé par des joueurs comme Jimmy Butler ou De'Aaron Fox, a été interdit par la NBA pour l'exercice 2019/20, en accord avec l'équipementier Nike. Pour justifier cette décision sur l'interdiction de cet accessoire, la Ligue nord-américaine de basket a plaidé une raison liée à la sécurité des joueurs.

Cyclisme : Le Colombien Rigoberto Uran a dit lundi qu'il récupérait bien de la violente chute qui l'a forcé à abandonner dès la 6e étape du Tour d'Espagne, fin août. "Merci à tous pour vos prières, parce que selon le docteur c'est 'par miracle' que je suis vivant", a écrit le cycliste de 32 ans

La vidéo de rattrapage :

A ne pas rater aujourd'hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Une 100e importante pour les Bleus

L'équipe de France est centenaire dans son antre du Stade de France. La bande à Didier Deschamps reçoit la sélection d'Andorre en qualifications pour l'Euro 2020 ce mardi soir (20h45). Ce sera le centième match des Bleus au Stade de France. L'enceinte dionysienne a été inaugurée en janvier 1998 à l'occasion d'un France-Espagne.

Dans le groupe de la France, la Turquie se déplace en Moldavie en même temps.

D'autres rencontres se joueront en même dans les autres groupes. Le Portugal de Cristiano Ronaldo se déplace en Lituanie. De son côté, l'Angleterre reçoit le Kosovo à Wembley.

2 Basket - Mondial 2019

13h00 : Argentine-Serbie

15h00 : Espagne-Pologne

3. Cyclisme

Vuelta : C'est jour de repos sur le Tour d'Espagne. Lundi, Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) a conforté son maillot rouge au sommet de l'Alto de la Cubilla. Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 16e étape.

Tour de Grande-Bretagne (12h00) : Le peloton va disputer la 4e étape (Gateshead-Kendal : 173,2 kilomètres)