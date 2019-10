Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters Paris-Bercy : La sensation Chardy

Il s'agit ni plus ni moins d'une énorme sensation. Un exploit. Au deuxième tour, Jérémy Chardy a sorti Daniil Medvedev en trois manches (4-6, 6-2, 6-4), alors que le Russe, nouveau cador du circuit, restait sur une série de six finales. Le Français a notamment écarté 9 balles de break (!) dans le troisième set. Alexander Zverev, lui, n'a fait qu'une bouchée de Fernando Verdasco (6-1, 6-3). Ugo Humbert n'a pas tenu la distance face à Grigor Dimitrov (4-6, 6-1, 6-2).

Vidéo - Solide puis opportuniste, Chardy a relevé le défi Medvedev 03:42

2. Basketball – NBA : L'énorme perf' de Davis

40 points. 20 rebonds. En 30 minutes. Anthony Davis a fait ce que personne n'avait fait avant lui pour porter les Lakers, vainqueurs de Memphis (120 - 91). LeBron James (23 pts, 2 rbds, 8 p) a été plus timide. Les Mavericks se sont imposés sur le fil à Denver (106 - 109) alors que le Heat s'est offert Atlanta (112 - 97) malgré la grosse prestation de John Collins (30 pts, 7 rbds, 4 passes). Trae Young s'est blessé à la cheville.

3. Football – Coupe de la Ligue : Bordeaux fait le job, Nîmes aussi

Un but en début de match. Un autre à la fin. Et pas grand-chose entre les deux. Bordeaux s'est contenté du strict minimum pour battre Dijon (2-0) et filer en huitièmes. Josh Maja (9e) et Nicolas De Préville (90e+4) ont marqué. Dans l'autre rencontre de la soirée, Nîmes a tenu son rang en écrasant Lens (3-0), dauphin de Lorient en Ligue 2.

Josh Maja buteur pour Bordeaux contre Dijon en Coupe de la Ligue le 29 octobre 2019Getty Images

On a aussi retenu pour vous…

Football – Liga : Avec un Messi XXL (2 buts, 2 passes décisives), le Barça n'a pas fait de détail face à Valladolid (5-1) lors de la 11e journée. Lenglet a marqué. Les Catalans sont en tête.

Football – Serie A : Des buts de Martinez et Lukaku ont permis à l'Inter de venir à bout de Brescia (2-1) lors de la 10e journée, pour mettre la pression sur la Juventus.

Football – League Cup : Vainqueurs respectifs de Southampton et Burton Albion sur le même score (3-1), Manchester City et Leicester City se sont qualifiés pour les quarts, tout comme Everton.

Manchester City s'est facilement qualifié en League CupGetty Images

Football – Coupe d'Allemagne : Le Bayern a échappé de peu à l'humiliation en renversant Bochum (2-1) en toute fin de match, au deuxième tour. Leverkusen, Schalke et Hoffenheim ont gagné.

Basketball – Euroligue : L'ASVEL a réussi un nouvel exploit en s'offrant Vitoria (66-63) après deux défaites face au Bayern Munich et Kaunas.

Cyclisme – Tour de Californie : L'épreuve ne figurera pas au calendrier de la saison 2020, comme l'a annoncé la société organisatrice, AEG.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'incroyable record de Nirmal Purja : 6 mois pour boucler la couronne de l'Himalaya 01:36

Le tweet "on fire"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters Paris-Bercy : Les Bleus face aux monstres

Novak Djokovic pour l'un. Rafael Nadal pour l'autre. Corentin Moutet, qui affronte le Serbe, et Adrian Mannarino, opposé à l'Espagnol, devront eux aussi sortir un exploit pour battre les deux monstres luttant pour la place de numéro 1 mondial. Jo-Wilfried Tsonga a aussi hérité d'un sacré morceau, puisqu'il fait face à Matteo Berrettini. Dans un duel 100% français et 100% électrique, Gaël Monfils défie Benoît Paire.

Vidéo - "Pour dire cela avant d'affronter Djoko, Moutet est sacrément culotté" 04:46

2. Football – Coupe de la Ligue : Marseille pour oublier Paris

L'OM doit relever la tête. Trois jours après la gifle reçue à Paris (4-0), Marseille se rend à Monaco (21h05) en 16eme de finale de la Coupe de la Ligue. Le club phocéen est privé de son buteur Dario Benedetto, alors que Leonardo Jardim a convoqué Wissam Ben Yedder mais pas Islam Slimani, blessé. Amiens reçoit Angers. Nice se déplace au Mans un peu plus tôt dans la soirée (18h45).

Keita Baldé et Jean-Kevin Augustin, lors du match entre Monaco et Rennes à Louis-II en Ligue 1Getty Images

3. Football – Ligues étrangères : Le Real et la Juve doivent suivre

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Après le succès de l'ennemi barcelonais, les hommes de Zinedine Zidane doivent absolument s'imposer face à Leganés, lors de la 11e journée (21h15). La belle affiche de la soirée oppose Valence au FC Séville (19h00). En Italie, la Juventus défie le Genoa de Thiago Motta (21h00) pour reprendre les commandes de la Serie A à l'Inter. Il y aura aussi deux gros chocs en League Cup : Liverpool – Arsenal (20h30) et Chelsea – Manchester United (21h05).