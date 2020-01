Serena à nouveau sacrée, Ibra, slalom : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : Montpellier revient dans la course, Toulouse s'enfonce

Vainqueur samedi à Amiens (1-2), Montpellier s'est replacé dans la course à l'Europe en prenant provisoirement la cinquième place du classement. Après avoir mené au score, Toulouse a finalement été balayé à domicile par Brest (2-5) et reste bon dernier au classement. Nîmes s'est donné un peu d'air en dominant Reims (2-0) tandis que Metz a battu Strasbourg (1-0). Un peu plus tôt ce samedi, Lyon avait renversé Bordeaux (1-2).

2. Basket, NBA : Kuzma fait oublier LeBron et Davis, Tatum fait le show

Sans LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ont quand même trouvé le moyen de s'imposer face au Thunder (110-125). Avec Rajon Rondo (21 pts, 12 rbds, 8 pds), Kyle Kuzma a notamment assumé la relève avec 36 points et 7 rebonds. Si Jason Tatum a été énorme (41 pts) lors du succès de Boston contre les Pelicans (105-140), Giannis Antetokounmpo (32 pts, 17 rbds), Khris Middleton (30 pts) et Eric Bledsoe (29 pts) ont guidé Milwaukee à Portland (101-122). Enfin si Denver s'est fait surprendre par Cleveland (103-111), James Harden (32 pts, 12 rbds, 8 pds), Russell Westbrook (30 pts, 10 pds) et les Rockets ont dominé Minnesota (139-109).

3. Tennis, WTA : Serena met fin à trois ans de disette

Serena Williams a retrouvé le goût de la victoire. A Auckland, l'Américaine de 38 ans a battu Jessica Pegula en finale (6-3, 6-4). L'ancienne numéro 1 mondiale s'offre ainsi son premier titre depuis trois ans. Après avoir perdu ses cinq finales depuis la naissance de sa fille, elle remporte son 73e titre en carrière. Son premier succès sur le circuit ? Il remonte en février 1999.

Football américain, NFL : Sensation en NFL. Tennessee jouera la finale de la conférence américaine après sa victoire (28-12) chez le favori Baltimore, samedi au deuxième tour des playoffs qui a vu San Francisco se qualifier pour la finale de conférence nationale aux dépens de Minnesota (27-10). Titans et 49ers connaitront dimanche leur adversaire respectif.

Rugby, Champions Cup : Toulouse et Clermont se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, après leurs succès respectifs face aux Irlandais du Connacht (21-7) et de l'Ulster (29-13). De son côté, Montpellier a chuté à Gloucester (29-6).

Football, Serie A: Pour sa première titularisation, Zlatan Ibrahimovic a marqué et contribué au succès de l'AC Milan contre Cagliari (2-0). Et si la Lazio a signé un 10e succès consécutif, l'Atalanta Bergame a freiné l'Inter Milan (1-1).

Coupe du roi : Getafe, actuel septième de Liga et en lice pour les 16es de finale de Ligue Europa, a été éliminé 2-0 au 2e tour par Badalona, club de 3e division (2-0).

Jeux Olympiques : L'équipe de France masculine d'épée, championne du monde en titre, s'est qualifiée pour les JO 2020 grâce à sa deuxième place à Heidenheim, et tentera de décrocher un quatrième titre olympique consécutif dans un peu plus de six mois à Tokyo.

Le tweet qui rappelle qu'Ibra est inusable

La vidéo de rattrapage

L'équipe de France était 21e à 1'16" de la tête après un premier relais raté d'Emilien Jacquelin (2 tours de pénalité), samedi en Allemagne. Elle a finalement lutté pour la victoire avec la Norvège de Vetle Christiansen jusqu'au dernier tour, grâce notamment à un excellent passage de Martin Fourcade (deuxième relayeur tricolore). Revivez cette remontée, inachevée mais spectaculaire.

Vidéo - De la 21e place au sprint pour la gagne : Fourcade a initié le retour homérique des Bleus 02:38

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin : Les Bleus attendus sur le slalom

Après la troisième place de Victor Muffat-Jeandet sur le géant samedi, les Bleus auront encore de belles ambitions à Adelboden. Clément Noël, Alexis Pinturault and co sont attendus sur le slalom (première manche à 10h30). Chez les dames, c'est le combiné qui est au programme à Altenmarkt (09h15).

Vidéo - Noël s'éveille en janvier 01:12

2. Tennis, ATP Cup : Un Djoko-Nadal pour lancer 2020

S’ils n’ont pas semblé intouchables pendant la compétition, les deux meilleurs joueurs du monde, Rafael Nadal et Novak Djokovic, se retrouvent bien face-à-face dimanche à Sydney, avec un premier titre (par équipes) à la clé. Le Serbe, invaincu en simple cette semaine sur une surface qui sied mieux à son jeu, semble partir avec une longueur d’avance sur l’Espagnol.

3. Football : Un PSG-Monaco et des gros en Europe

En L1 où Saint-Etienne reçoit Nantes à 15h juste avant un Dijon-Lille (17h00), il faudra notamment avoir un œil sur le choc entre le PSG et Monaco (21h00). Face à l'Atlético (19h00), Zinedine Zidane et le Real Madrid tenteront eux de compléter leur armoire à trophées avec la Supercoupe d'Espagne qui s'offre un derby madrilène en finale. En Italie, il faudra notamment suivre le duel entre l'AS Rome et la Juventus Turin (20h45). Enfin en Premier League, Manchester City va tenter d'enchaîner contre Aston Villa (17h30).

4. Biathlon : Jour de Mass Start

Deux rendez-vous à suivre ce dimanche à Oberhof, où les Bleus et notamment Martin Fourcade s'illustrent : les Mass Start. Celle des dames débutera à 12h15. Et pour les hommes, il faudra être au rendez-vous à 14h30.

5. Rugby, Champions Cup: Le Racing peut conclure

En cas de victoire dimanche face aux Irlandais du Munster (16h15), le Racing 92 peut rejoindre la liste des qualifiés avant l'ultime journée. A 14h00, Lyon, qui n'a plus rien à jouer, se déplace au Leinster, qui comptabilise déjà 19 points en quatre matches.