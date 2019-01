Serena, Coupe, Sala : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Serena craque, Osaka déroule

Au bout d'un incroyable scénario, Karolina Pliskova a privé Serena Williams d'une 37e demi-finale en Grand Chelem. Menée 5-1 dans la dernière manche, la Tchèque, tête de série numéro 7, a dû sauver quatre balles de match pour finalement conclure sur sa troisième occasion face à l'Américaine, sept fois victorieuse à Melbourne (6-4, 4-6, 7-5), en 2h10 de jeu. Le résumé d'une rencontre folle par ici

Dans le dernier quart de finale du tableau féminin, Naomi Osaka n'a elle laissé aucune chance à Elina Svitolina, écartée en deux sets (6-4, 6-1) et un peu plus d'une heure de jeu. A 21 ans, la n°4 mondiale, tenante du dernier US Open, va donc découvrir le dernier carré en Australie.

2. Foot - Coupe de France : Monaco prend une nouvelle claque

Après la fessée contre Strasbourg en championnat (1-5), l'AS Monaco a subi une nouvelle déroute à domicile, cette fois en Coupe de France. Les joueurs de Thierry Henry sont tombés sans gloire contre le leader de Ligue 2, Metz, en 16e de finale (1-3). C'est également terminé pour Andrézieux, tombeur de l'OM au tour précédent, et pour Les Herbiers, finalistes l'an passé.

Vidéo - Monaco a encore sombré : les temps forts de la qualification messine 03:28

C'est en revanche passé (par la petite porte) pour Lille face à Sète (0-1), pour Guingamp face à Nancy (1-2) et pour Toulouse, au bout d'un match de folie contre Reims (4-4, 4 tab à 3).

Vidéo - Huit buts et une incroyable course-poursuite : Toulouse passe après un match fou 03:24

3. Foot : Les recherches de l'avion d'Emiliano Sala vont reprendre ce matin

Interrompues à la tombée de la nuit mardi, les opérations de recherche du petit avion de tourisme qui transportait Emiliano Sala vont reprendre ce matin. La police de Guernesey a affirmé avoir aperçu des "objets flottants", sans pouvoir affirmer à ce stade qu'il s'agissait de débris de l'appareil. "Un certain nombre d’objets flottants ont été perçus dans l’eau. Nous n’avons pas pu déterminer si l’un d’eux provenait de l’avion disparu. Nous n’avons trouvé aucun signe des personnes à bord de l'avion. S’ils ont atterri dans l’eau, leur chance de survie sont, malheureusement, minces", expliquaient les autorités en fin d'après-midi.

Vidéo - L'hommage des supporters nantais à Emiliano Sala 01:51

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Toronto enchaîne sans Leonard. Privés une nouvelle fois de leur meilleur joueur, les Raptors ont signé leur 36e succès de la saison en disposant de Sacramento (120-105). Le Thunder a de son côté battu les Blazers grâce à 36 points de Paul George et un triple-double de Russell Westbrook (29 pts, 10 reb, 14 passes).

Ski - Kitzbühel : Deux doigts fracturés pour Jansrud. Gros coup dur pour le Norvégien qui s'est fracturé deux doigts de la main gauche après une chute lors du premier entraînement de la descente. Contraint d'être opéré, il est forfait pour le week-end autrichien et les deux courses sur la Streif.

Foot - 100 000 euros d'amende pour le PSG dans le cadre de l'affaire de fichage ethnique . C'est ce qu'a infligé la LFP au club parisien pour ses pratiques auprès de jeunes espoirs.

Foot - Bolt renonce à une carrière pro. Après des essais infructueux en Australie, la légende du sprint a fait savoir qu'il allait se consacrer à sa vie de businessman, loin des terrains.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Henry : "Il va falloir aller à la guerre" 02:50

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Pouille pour une première, Djokovic pour y reprendre goût

Lucas Pouille est en train de livrer une exceptionnelle partition contre Milos Raonic en quart de finale à Melbourne. Mené 5-2 dans la première manche, le Français a totalement renversé la vapeur et compte désormais deux sets d'avance (7-6, 6-3) contre le Canadien. Suivez la suite de la rencontre commentée en direct par ici

Après cette rencontre, ce sera au tour de Novak Djokovic de livrer bataille contre Kei Nishikori dans le dernier quart de finale du tableau masculin. Eliminé au 2e tour en 2017 et en 8e l'an passé, le Serbe, six fois vainqueur à Melbourne, espère regoûter au dernier carré. Ce sera à suivre sur notre antenne et sur notre site dans la matinée.

2. Foot - Coupe de France : Paris veut éviter une nouvelle sortie

Eliminé à la surprise générale en Coupe de la Ligue, le PSG va sans doute mettre un point d'honneur à tenter de conserver son trophée en Coupe de France. Ca passe d'abord par une victoire contre une équipe de Strasbourg en pleine bourre, ce mercredi soir (21h05) au Parc des Princes. Ce 16e de finale sera le point d'orgue d'une soirée également marquée par l'affiche de L1 entre Saint-Etienne et Dijon (18h30). Toutes les rencontres seront à suivre en direct sur Eurosport.

Vidéo - Ile de France vs L1, 15 ans d'attente, vengeance : trois raisons de regarder les matches mercredi 01:47

3. Hand - Mondial 2019 : Les Bleus ne veulent pas calculer contre la Croatie

Déjà qualifiée pour le dernier carré, l'équipe de France va boucler le tour principal du Championnat du monde par un match sans enjeu contre la Croatie, déjà éliminée, en fin d'après-midi (18h) à Cologne. Objectif : garder la bonne dynamique avant de retrouver le Danemark, la Norvège ou la Suède en demie.