Serena, Fourcade, OL-Barça, Poulain : L'actu du 22 mars 2018 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - WTA Miami : Serena elle aussi victime de la tornade Osaka

Il serait peut-être temps de la prendre au sérieux. Noami Osaka, Japonaise de 20 ans tout juste titrée à Indian Wells, vient de confirmer de la plus belles des manières son excellent coup d'éclat par un autre au 1er tour de Miami : en battant Serena Williams, octuple vainqueur à Miami, encore jamais battue à ce stade de la compétition et visiblement encore en rodage (6-3, 6-2).

Sa 8e victoire de suite sur le circuit face à son idole, ça ne peut que marquer : "Serena est la raison pour laquelle je joue au tennis." Et ostensiblement la raison pour laquelle elle continue encore cette semaine en Floride où elle n'a pas fini d'épater son monde.

Serena Williams et Naomi OsakaGetty Images

2. Tennis - Miami : Et les Français dans tout ça ?

Océane Dodin et Alizé Cornet ont décroché leur billet pour le 2e tour. Pour la première, ce sera la n°1 mondiale face à elle au 2e tour. Même menu copieux pour Benoît Paire, vainqueur de l'Allemand Mischa Zverev (1-6, 6-1, 6-2) et futur adversaire de Novak Djokovic au prochain match. Pierre-Hugues Herbert se mêle à la danse pour retrouver le n°3 mondial Marin Cilic au prochain tour, tout comme Jérémy Chardy qui affrontera Richard Gasquet au 2e tour. En revanche, c'est terminé pour Gilles Simon, battu par Matthew Ebden (6-3, 6-7, 7-5).

Benoît Paire lors du tournoi de Dubaï en 2018Getty Images

3. Basket NBA - Cleveland dompte le leader à l'Est

Troisième victoire de suite pour les Cavaliers en cette fin de saison régulière. Dans le sillage d'un LeBron James encore étincelant (35 points, 7 rebonds, 17 passes décisives), Cleveland s'est payé le scalp de Toronto, solide leader de la conférence Est (132-129).

La performance de la nuit est à mettre au crédit de Dwight Howard, auteur de 32 points et 30 rebonds avec Charlotte face à Brooklyn (111-105). On n'avait plus vu ça depuis 1982 ! Une victoire qui permet aux Hornets de rester encore en course pour arracher un billet pour les playoffs.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions : Montpellier a sérieusement compromis ses chances de qualification pour le dernier carré de la C1 dames en s'inclinant à la Mosson face aux Anglaises de Chelsea (0-2) lors du quart de finale aller.

Rugby - Top 14 : Le 2e ligne international du Stade Français Alexandre Flanquart a été suspendu trois semaines pour avoir percuté un arbitre lors d'un match.

Alexandre Flanquart - Match Union Bordeaux Bègles-Stade Français - 30/10/2017Icon Sport

Patinage artistique - Mondiaux : Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès se sont classés 3e du programme court couples dominé par les champions olympiques en titre, les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, mercredi à Milan. Les Bleus comptent un peu moins d'un point d'avance sur la 4e place provisoire à la veille du programme libre.

Basket - Pro A : Monaco a conservé une longueur d'avance en tête du Championnat en battant Nanterre 91-70 dans l'affiche de la 24e journée en Principauté.

Handball - D1 : Montpellier a conservé la tête du Championnat en s'imposant nettement dans la salle de Saran, 34-29 lors de la 18e journée.

La vidéo de rattrapage

Dans sa chronique hebdomadaire, Mourad Boudjellal a (notamment) fêté à sa manière l'anniversaire de la fusion avortée Stade Français - Racing. Et en propose une autre...

Vidéo - Mourad de Toulon : "En juin, "TouLyon" sera champion de France !" 04:00

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de Catalogne : Place à la 4e étape à suivre aujourd'hui dès 12h15 entre Llanars et La Molina sur 170 kilomètres, avec de la montagne au programme : trois cols à franchir dont un hors-catégorie. Pour rappel, le Belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) est passé aux commandes à l'issue de la 3e étape. Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - A son habitude, De Gendt s'est isolé pour mieux triompher : revivez l'arrivée de la 3e étape 04:21

2. Biathlon - Finale de Kyumen : La fin de saison va bientôt sonner. Martin Fourcade est tout proche d'un 7e gros globe consécutif. Le Français, déjà héros aux JO de Pyeongchang, peut faire un grand pas vers ce sacre avec le sprint du jour dès 14h45. Il sera à la lutte avec le Norvégien Johannes Boe qui lui contestera son rang de n°1 mondial jusqu'au bout ! Suspense garanti. Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Khanty-Mansiysk, mars 2012 : Le jour où Martin Fourcade a décroché son premier gros globe de cristal 03:30

3. Ski freestyle : Marie Martinod, médaillée d'argent aux JO de Pyeongchang, prendra son dernier départ en Coupe du monde lors de l’Ultimate Ears Freestyle Tour jeudi à Tignes dès 18h20. L'occasion de revenir sur une carrière bien remplie.

Vidéo - Martinod, la der des ders 01:16

4. Football - Ligue des champions dames : Après Montpellier, c'est Lyon qui entre en lice en quart de finale aller face au FC Barcelone. Les Lyonnaises, qui sont championnes d'Europe en titre, donneront le coup d'envoi à 18h45. En cas de victoire, l'OL affronterait en demies Linköping ou Manchester City, vainqueur 2-0 à l'aller. Mais chaque chose en son temps.

Et aussi... Ne manquez pas le live Facebook de notre chroniqueur de choc, Raphaël Poulain vers 16h, qui reviendra sur la fin de tournoi des Bleus dans les 6 nations et sur l'actu du rugby amateur et professionnel !