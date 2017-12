Serena Williams, Eyraud-Aulas, Warriors-Cavaliers : L'actu de Noël sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre le repas du réveillon et le déballage des cadeaux

1. Tennis - WTA : Le cadeau de Serena Williams au monde du tennis

Serena Williams défendra bien son titre à l'Open d'Australie. L'Américaine a annoncé son retour sur le circuit après moins d'un an de pause pour donner naissance à son premier enfant en septembre dernier. Elle participera au tournoi d'exhibition d'Abou Dhabi le 30 décembre prochain. Avant de passer aux choses sérieuses début 2018.

2. Football - Ligue 1 : Le cadeau d'Al Jazira au PSG

Lassana Diarra est libre. L'ancien de l'OM a trouvé un accord avec son club, Al-Jazira pour mettre un terme à son contrat, qui courait pourtant jusqu'en 2020. Coïncidence, ou pas, des rumeurs l'envoient avec insistance du côté du PSG, qui cherche un joueur capable d'évoluer devant la défense. Ce que l'international français est parfaitement capable de faire. En théorie du moins. Reste qu'il a 32 ans et que son niveau actuel est inconnu.

Vidéo - "Diarra au PSG ? A 32 ans, on doit s'interroger sur son niveau" 01:14

3. Football - Ligue 1 : Le cadeau d'Eyraud à Aulas

Pendant que vous étiez en train de mettre la touche finale au repas du réveillon de Noël, Jacques-Henri Eyraud, lui, chargeait tranquillement Jean-Michel Aulas sur Twitter en déterrant une vidéo du président de Lyon se plaignant de l'arbitrage. Evidemment, agacé et certainement surpris, JMA lui a répondu avec la verve qu'on lui connaît.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Moto-cross, surf, chute libre... Le top 10 des pères Noël sportifs 01:38

Le tweet qui donne le sourire

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui après la bûche

1. Basket - NBA : Warriors - Cavs pour clore Noël en beauté (21h00)

C'est une tradition en NBA. Plusieurs équipes jouent le jour de Noël. Et comme en 2015 et 2016, la grosse affiche, c'est évidemment Golden State contre Cleveland. Soit l'affiche de la dernière finale, remportée par les Warriors. Sephen Curry sera certes absent mais le spectacle promet d'être grand. A 18h00, les Knicks défieront eux les 76ers tandis que les Celtics affronteront les Wizards à 23h30. Enfin, dans la nuit, le Thunder recevra les Rockets et les Timberwolves se rendront à Los Angeles pour défier les Lakers.

2. Le Top 10 des sportifs de l'année reprend ce lundi (A partir de 10h00)

Comme chaque année, la rédaction d'Eurosport.fr a établi sa liste des dix sportifs qui auront marqué l'année. Ce lundi, nous vous dévoilerons la ou le numéro 5 en France et à l'international.