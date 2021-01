Il s'en est fallu de peu pour que Liverpool atteigne février sans succès en 2021 en championnat mais les Reds ont remporté le choc de 20e journée en dominant Tottenham sur sa pelouse (1-3) . Les Spurs ont perdu gros : Harry Kane sorti sur blessure, une défense complètement hors-sujet et un écart de points avec les leaders rédhibitoires dans la course au titre.

C'est rare pour être signalé, tant ils font tout pour l'éviter, mais les champions en titre, déjà battus la veille à Philadelphie (107-106) au terme d'une rencontre intense, ont connu pareille mésaventure pour la deuxième fois d'affilée, et plus largement cette fois, chez le mal classé Détroit (107-92). Sans Anthony Davis, LeBron James a fini par être muselé (22 points) ne marquant que deux points après le break. Victoire pour les Clippers d’un grand Batum (18 pts) qui volent la 2e place à l’Ouest.

Les bruits de couloirs s’intensifient autour de Sergio Ramos. Ce jeudi, dans un article très détaillé , El Pais fait le point sur la situation entre le Real Madrid et son défenseur de 35 ans, en fin de contrat en juin, qui espère une amélioration de l'offre de prolongation faite par Florentino Pérez. Réponse de l'intéressé : " S’il s’en va, on en prendra un autre ". Typique.

Jean Le Cam, qui a bouclé jeudi soir son Vendée Globe, a indiqué vendredi au petit matin qu'il souffrait d'une côte cassée et que son bateau avait connu d'importants problèmes structurels, rendant "insoutenables" les dernières semaines de course. "J'ai connu pas mal de trucs assez difficiles dans ma vie mais là, j'ai connu l'insoutenable et en fait l'insoutenable, on y arrive", a-t-il soufflé, complètement épuisé.