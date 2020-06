Après la Bundesliga, la Liga et la Premier League, c'était au tour de la Serie A de reprendre, ce samedi. Et ça continue ce dimanche, y compris dans des régions meurtries, comme celle de Bergame. A part ça, sur Eurosport.fr, il ne faudra pas rater notre coup d'oeil sur le "mini-Zlatan", ou encore notre récit de la lutte de Lewis Hamilton contre les discriminations.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : match nul et geste fort pour la reprise

Après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, l'Italie a retrouvé son championnat samedi après plus de trois mois d'interruption. Le Torino et Parme ont rouvert le bal avec un match nul (1-1), marqué surtout par le geste fort de Nicolas Nkoulou. L'ancien de Ligue 1, buteur, a posé un genou à terre en hommage à George Floyd. Dans la soirée, le Hellas Vérone a battu Cagliari (2-1). Les deux équipes ont fini à 10.

Nicolas Nkoulou Crédit: Imago

2. Basket - NBA : la draft devrait se dérouler en octobre

Les cinq Français qui rêvent d'évoluer en NBA la saison prochaine vont devoir patienter. Selon plusieurs médias étatsuniens, la NBA a fixé les dates de la prochaine draft du 16 au 18 octobre prochain. Les joueurs souhaitant s'y inscrire auront jusqu'au 16 août pour effectuer leurs démarches. A noter que, selon ces mêmes médias, les clubs pourront remplacer pour la fin de saison actuelle les joueurs dont l'absence est liée à la pandémie de Covid-19.

Killian Hayes, l'un des Français concernés par la prochaine draft NBA Crédit: Getty Images

3. Tennis - Adria Tour : Djokovic monte en puissance, Zverev ne convainc pas

Quelques heures après une victoire poussive face à Pedjan Krstin, Novak Djokovic s'est montré bien plus convaincant face à Borna Coric, samedi soir (4-1, 4-3). Le Serbe est d'ores est déjà qualifié pour la finale de "son" tournoi, au contraire d'Alexander Zverev. Sans convaincre, l'Allemand s'est repris face à Marin Cilic en trois manches (4-3, 0-4, 4-3). Le numéro 7 mondial devra battre Andrei Rublev dimanche en deux sets pour se qualifier.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Serie A : Bergame, la vie après le Covid-19

La Serie A poursuit sa reprise ce dimanche, avec Inter - Sampdoria (21h45) et Atalanta - Sassuolo (19h30). Notre chroniqueur Johann Crochet revient pour l'occasion sur les suites de la crise du coronavirus à Bergame, ville durement touchée par la maladie. L'Atalanta, actuellement 4e, va ainsi chercher à valider sa participation à la prochaine Ligue des champions en redonnant le sourire à une région meurtrie.

Atalanta Bergame Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : le "mini-Zlatan" a bien grandi

Le Real Madrid se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de la Real Sociedad (22h), à l'occasion de la 30e journée de Liga. Les Merengue devront se méfier d'un homme : le Suédois Alexander Isak. Avant-centre complet, plus jeune joueur à marquer pour l'équipe de Suède (à 17 ans seulement) et surnommé "mini-Zlatan", il a en plus déjà fait des misères aux Madrilènes, avec un doublé en Coupe du Roi...

3. Formule 1 : Lewis Hamilton, forgé par sa lutte contre le racisme

Lewis Hamilton est un pilote à part. Par son palmarès, évidemment, mais aussi sa personnalité, forgée très jeune alors qu'il luttait contre les discriminations. Notre journaliste Julien Pereira revient ce dimanche sur la singularité de l'Anglais, et ses engagements, nés il y a un quart de siècle à Stevenage, à quelques kilomètres de Londres.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Abou Dabi 2019 Crédit: Getty Images

