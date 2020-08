Séville, Ligue 1, Reprise ATP, C1 féminine : votre plateau du jour

Ce weekend est synonyme de retour à la compétition. Après une triste reprise pour la Ligue 1 vendredi soir, deux matches au programme ce samedi. La Ligue 2 démarrera également tout comme le circuit ATP qui repart ce samedi à New-York par le tournoi "de Cincinnati". Enfin, Lyonnaises et Parisiennes tenteront de rejoindre le dernier carré en C1. Voici votre copieux plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Et à la fin, c'est Séville qui gagne

Omnisport La bombe Messi, reprise de la L1, Lillard, "Big Rom" : l’actu sur un plateau HIER À 04:56

Pour la sixième fois de son histoire, la quatrième fois en sept ans, le FC Séville a remporté le titre de Ligue Europa en venant à bout de l'Inter Milan, au terme d'un match animé (3-2). Luuk de Jong (12e, 33e) et Diego Carlos (74e) sont les buteurs espagnols. Pour les Italiens, les réalisations de Romelu Lukaku (5e, sp) et Diego Godin (35e) n'auront pas suffi.

2. Football - Ligue 1 : Une reprise, tout en douceur

166 jours plus tard, la Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi avec l'affiche entre Bordeaux, à domicile, et Nantes. Après l'arrêt du championnat à cause de la pandémie due au coronavirus, ce retour était attendu. Mais en manque d'idées offensivement, les deux formations se sont quittées sur un 0-0 insipide. En manque également de rythme, Bordeaux et Nantes n'ont jamais réussi à emballer la rencontre. Un retour de la Ligue 1 qui ne restera pas dans les mémoires.

Play Icon WATCH La rédaction se mouille : voici notre classement pour la saison 2020/2021 de Ligue 1 00:16:20

3. Basket - NBA : Utah corrige Denver, Toronto et Boston y sont presque

Les Toronto Raptors et les Boston Celtics ont approché la qualification en signant vendredi une 3e victoire en trois matches, respectivement contre les Nets (117-92) et les 76ers (102-94), tandis que Utah Jazz et LA Clippers sont passés devant leurs adversaires (les Nuggets et les Mavs), lors du 1er tour des plays-offs NBA à Orlando en remportant le match 3.

Et aussi

Athlétisme : Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, pas encore qualifié pour les Jeux de Tokyo repoussés à l'été 2021, tentera de réaliser les minima lors d'un meeting d'épreuves combinées les 18 et 19 décembre à Saint-Paul sur l'île de la Réunion, a-t-il annoncé vendredi.

Kevin Mayer Crédit: Getty Images

Football - Ligue des champions féminines : La Française Kheira Hamraoui a donné la victoire au FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid (1-0) vendredi en quart de finale. Le Barça retrouvera Wolfsburg, sans pitié avec Glasgow City (9-1), pour une place en finale.

Cyclisme - Transferts : La dream team Ineos continue de grossir. Alors qu'elle possède déjà Egan Bernal et Richard Carapaz dans ses rangs, en plus de jeunes pépites, l'équipe britannique a annoncé la venue d'un autre leader pour 2021 : Adam Yates. Le Britannique, 4e du Tour de France 2016, a signé pour deux ans.

Football - Ligue 1 : L'Olympique de Marseille a confirmé vendredi l'existence d'un cinquième cas de Covid-19 dans son effectif, après des test complémentaires effectués. Les cinq joueurs touchés sont asymptomatiques.

De son côté, l'ASSE a également confirmé avoir détecté un cas de Covid-19 au sein de son effectif. "Ce joueur ne faisait pas partie du groupe convoqué pour le dernier stage de préparation à Dinard", précise le communiqué officiel.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH La Ligue des talents va encore vous émerveiller : cinq diamants bruts à suivre 00:02:50

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Double dose ce samedi avec un alléchant LOSC-Rennes

Nouvelle saison et nouvel horaire pour la Ligue 1 le samedi. Après le match de 17h qui opposera Dijon à Angers, le LOSC recevra le Stade Rennais pour ce qui sera le premier choc de cette saison 2020/2021 en Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h au stade Pierre Mauroy.

2. Football - Ligue des champions féminine : Les Lyonnaises veulent imiter les Lyonnais

L'OL retrouve ce samedi (20h) le Bayern Munich. Mais trois jours après la rencontre en demi-finale de C1 entre les hommes de Rudi Garcia et les Bavarois, c'est en quart de finale que les joueuses de l'OL rencontreront les Allemandes. Elles tenteront de rejoindre le dernier carré de la compétition où elles retrouveront le vainqueur de l'autre quart de finale du jour entre Arsenal et le Paris-Saint Germain.

3. Tennis - Masters Cincinnati : La petite balle jaune fait son retour aux Etats-Unis

Des jours et des mois que les amoureux du tennis attendaient ce moment. Dans la "bulle" new-yorkaise et évidemment à huis clos à cause du contexte sanitaire encore très lourd de l'autre côté de l'Atlantique, la saison de tennis va officiellement reprendre ce samedi pour ce qui concerne le circuit ATP. Benoit Paire sera notamment sur les courts, tout comme Andy Murray ou Milos Raonic.

Play Icon WATCH Le grand huit de Djoko, le doublé de Monfils...: Ce qui s'est passé avant l'interruption 00:01:35

4. Football - Ligue 2 : Grande reprise pour l'antichambre de l'élite

Après le retour de la Ligue 1 vendredi soir, c'est la Ligue 2 qui reprend ses droits également ce weekend. Pour débuter le championnat, le nouveau pensionnaire de L2, le TFC, recevra Dunkerque au Stadium à partir de 15h. Suivront huit rencontres à 19h.

Omnisport Fin de l'épopée lyonnaise, Toronto, Laporte : l'actu sur un plateau 20/08/2020 À 04:47