Silverstone et Hamilton, Ajroudi et le Vélodrome, Raptors et Lakers, Kyrgios : l'actu sur un plateau

Lewis Hamilton a signé sa septième pole position à Silverstone avant le départ du Grand Prix dimanche (15h10), Ajroudi ne lâche pas l'OM et a annoncé vouloir également racheter le Vélodrome, les Raptors ont infligé une petite correction aux Lakers (107-92)... Le week-end est loin d'être terminé et il promet d'être encore riche en sport, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Raptors corrigent les Lakers

Les Lakers de LeBron James n'ont qu'une ambition, remporter le sacre en NBA. Mais il y a un champion bien décidé à défendre son titre, comme l'a démontré avec autorité Toronto (107-92). Ces Raptors font plutôt office de chats noirs pour L.A. défait pour la 11e fois d'affilée en six ans, par cet adversaire qui a encore pratiqué un basket simple, juste et efficace, dans le sillage de Kyle Lowry (33 pts, 14 rbds, 6 passes). Mais le phénomène de la soirée était du côté d'Indiana. T. J. Warren a pris feu et marqué 53 points face aux 76ers (127-121).

2. Tennis - US Open : Kyrgios ne participera pas

L'Australien Nick Kyrgios, 40e mondial, a annoncé samedi qu'il ne se rendrait pas à New York pour y disputer l'US Open (31 août/13 septembre) en raison des risques liés à la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis. "Je ne jouerai pas cette année à l'US Open. Cela me fait mal au fond... Mais je fais cela pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d'Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous", a-t-il déclaré sur Twitter.

3. Football - Ligue 1 : Ajroudi veut racheter le Vélodrome

Mohamed Ayachi Ajroudi en remet une couche. Le candidat au rachat de l'Olympique de Marseille a fait savoir - dans un communiqué publié dans la soirée de samedi - qu'il souhaitait racheter le Vélodrome. Même si l'homme d'affaires et son clan n'ont pas la certitude que le stade phocéen soit à vendre…

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : La Juventus Turin a terminé son championnat par une défaite logique sur sa pelouse face à l'AS Roma (1-3). L'Inter s'est montré en solide dauphin face à l'Atalanta (0-2).

Football - Ligue des champions : Alors que ces derniers jours, le PSG et Thomas Tuchel se sont montrés plutôt pessimistes au sujet d'une participation de Kylian Mbappé au quart de finale de C1 face à l'Atalanta, L'Equipe assure que l'attaquant parisien guérit plus vite que prévu.

Football - Coupe du Portugal : Absent de son armoire à trophée depuis 2011, le FC Porto renoue avec la victoire en remportant sa 17e coupe du Portugal en venant à bout du Benfica (1-2).

La vidéo de rattrapage

Alors que Manchester City s’apprête à acheter Nathan Aké contre près de 45 millions d’euros, Maxime Dupuis et Cyril Morin se sont penchés sur la folie des défenseurs chez les Citizens. Une folie qui s’explique notamment par les besoins de Pep Guardiola. Retrouvez le FC Stream Team en podcast sur toutes les plateformes d’écoute.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand prix de Grande-Bretagne : Hamilton, des records, encore et toujours

Lewis Hamilton (Mercedes) ne s'est pas montré ému de son record de sept pole positions dans son épreuve nationale, samedi. Et pourtant, cette septième pole position qu'il a signée à Silverstone est une performance qu'aucun pilote n'avait réalisé dans son Grand Prix national. Elle lui permet surtout de partir (encore) grand favori du Grand Prix dimanche (15h10).

