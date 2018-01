Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Simon lâche, Tsonga s'est cramponné

En attendant le résultat de Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga s'est imposé au terme d'un cinquième set au couteau contre Denis Shapovalov, l'excellent Canadien (3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5). Dans l'autre match des Français de la nuit, Gilles Simon n'est pas resté aussi longtemps sur le court, 44 minutes exactement, avant d'abandonner contre Pablo Carreño Busta (6-2, 3-0), touché à la cuisse.

Pas de mauvaises surprises chez les têtes de série, Marin Cilic, Gilles Muller se sont qualifiés. Chez les dames, ce fut plus compliqué pour Caroline Wozniacki (N.2) et Elina Svitolina (N.4), qualifiées en trois sets. Wozniacki est même revenue de nulle part contre la Croate Jana Fett, 103e mondiale, qui menait 5-1 dans le troisième set avant de s'écrouler. A noter les éliminations de Pavlyuchenkova (N.15), balayée par Bondarenko, et de Bencic, tombeuse de Venus Williams au 1er tour, et la qualification de l'adolescente ukrainienne Marta Kostyuk, 15 ans.

2. Ligue 1 - Monaco sauve le nul mais pas la deuxième place

Monaco peut dire merci à Radamel Falcao. L'attaquant colombien a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+3) pour permettre aux joueurs du Rocher d'arracher le match nul contre le voisin niçois (2-2). Mais l'ASM glisse au troisième rang après le succès de Marseille contre Strasbourg (2-0) acquis en fin de rencontre. Bordeaux a pour sa part rechuté, battu à la maison par Caen (0-2).

3 - Handball - Euro 2018 : Même sans convaincre, les Experts continuent leur sans-faute

Trois matches, trois victoires pour l'équipe de France. Les Experts ont dominé la Biélorussie (32-25) sans particulièrement briller. Vincent Gérard dans les cages et Dika Mem en mode buteur (9 réalisations) ont assuré l'essentiel. Les hommes de Didier Dinart terminent le premier tour en tête du Groupe B avant le tour principal à partir de samedi.

Football : La carrière de footballeur de Ronaldinho est terminée. C'est son frère, Roberto de Assis Moreira, qui a annoncé la nouvelle ce mardi au média brésilien O Globo. C'était en réalité un secret de Polichinelle puisque l'ancien joueur du PSG était sans club professionnel depuis 2015 et un passage à Fluminense.

Football - Ligue 2 : Vainqueur de Tours ce mardi soir (1-0), Reims enchaîne une sixième victoire consécutive et file tout droit vers la montée. De son côté, Nîmes, qui l'a emporté à Nancy (0-2), profite des matches nuls de l'AC Ajaccio face à Orléans (1-1) et du Paris FC au Havre (1-1) pour être seul 2e.

Cyclisme - Tour Down Under : Caleb Ewan (Mitchelton-Scott ) a remporté la 2e étape entre Unley et Stirling dans un finish de costaud devant son coéquipier Daryl Impey, Jay McCarthy et Peter Sagan (tous deux Bora) qui a lancé son sprint trop tôt. Ewan endosse le maillot de leader.

Rallye-raid - Dakar : Le leader espagnol Carlos Sainz (Peugeot) a limité la casse mardi dans une 10e spéciale dont le profil ne lui convenait pas vraiment, entre dunes et hors-piste, ne concédant que 13 minutes sur le vainqueur, son coéquipier français Stéphane Peterhansel. Chez les motos, le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), leader du classement général, a abandonné après une lourde chute.

Ski alpin - Kitzbühel : Le 2e entraînement de la descente phare de la Coupe du monde masculine de ski alpin, programmée samedi, a été annulé en raison des mauvaises conditions météo.

Basketball - NBA : Le soir du décès de la légende des Celtics JoJo White, Anthony Davis en a ajouté une couche. L'intérieur des New Orleans Pelicans a marché sur Boston 45 points et 16 rebonds, pour une victoire après prolongation (113-116) chez le leader de la conférence Est. Le Français Evan Fournier était lui aussi chaud avec un nouveau record en carrière (32 points) pour permettre au Magic d'Orlando de dominer à la surprise générale Minnesota (108-102).

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Tsonga attend Kyrgios, premier gros défi pour Cornet

Rafael Nadal s'escrime actuellement contre l'Argentin Leonardo Mayer avant la night session à Melbourne. Et la nuit australienne promet d'être brûlante avec le match entre Nick Kyrgios et Victor Troicki, dont le vainqueur sera le prochain adversaire de Jo-Wilfried Tsonga. Grigor Dimitrov part favori face à l'Américain Mackenzie McDonald. Chez les dames, Alizé Cornet aura fort à faire face à l'Allemande Julia Georges, tête de série numéro 12.

2. Football - Ligue 1 : Lyon peut en profiter, Paris creuser l'écart

Suite de la 21e journée avec sept matches ce mercredi. Lyon peut faire une belle opération à Guingamp (19h00), un succès assurerait aux Gones la deuxième place du classement un point devant l'OM. Le PSG peut pour sa part prendre à nouveau 11 points d'écart sur le deuxième si l'OL s'impose, Marseille et Monaco étant à 12 et 13 points. Après l'épisode Tony Chapron, Nantes, 5e, retrouve le sportif et espère un succès à Toulouse pour se relancer.

3. Patinage artistique - James / Ciprès sur la trace de Papadakis / Cizeron ?

Dernière répétition pour les patineurs avant les Jeux d'hiver dans un mois. Les championnats d'Europe débutent ce jeudi avec le début de la compétition pour les messieurs et le programme mixte en couples. Les Français Vanessa James (30 ans) et Morgan Ciprès (26 ans) espèrent lancer idéalement le clan tricolore, avant le sacre espérer de Papadakis et Cizeron en fin de semaine.