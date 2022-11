Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Gilles Simon renverse Andy Murray et repousse sa retraite

Ad

A un jeu de la défaite face à Andy Murray sur le court central de Bercy, Gilles Simon a encore puisé dans ses réserves pour renverser le cours du match et finalement battre l'Ecossais au meilleur des trois manches (4-6, 7-5, 6-3), lundi soir. Alors qu'une cérémonie d'adieux était prête, le Français va rejouer mercredi contre Taylor Fritz. A noter également les victoires de Mikael Ymer face à Alexander Bulbik et d'Alex De Minaur contre Sebastian Korda.

Omnisport Le grand jour à Bercy, Pogba blessé et brisé, Verstappen intouchable : le plateau du jour HIER À 05:30

Proche de la retraite, Simon a finalement mis Murray K.-O. : le résumé d'un match fou

2. Basketball - NBA : Kevin Durant offre enfin un peu de répit aux Nets, les Bucks toujours invaincus

Battus lors de leurs quatre dernières sorties et portés par les 36 points de Kevin Durant, les Brooklyn Nets ont renoué avec la victoire en prenant le dessus sur les Indiana Pacers (116-109). Vainqueurs des Detroit Pistons sur le fil (110-108), les Milwaukee Bucks sont allés chercher une sixième victoire consécutive.

3. Tennis - Masters WTA : Sakkari et Sabalenka ouvrent le bal

Les deux premier matches du Masters WTA ont livré leur verdict. Dans un duel qui a viré à la bataille à l'artillerie lourde depuis le fond de court, la Grecque Maria Sakkari l'a emporté face à l'Américaine Jessica Pegula (7-6, 7-6), devant un maigre public à Forth Worth au Texas. Le second match de la nuit, opposant Ons Jabeur à Aryna Sabalenka, a vu la Biélorusse s'imposer en trois manches (3-6, 7-6, 7-5).

Et aussi...

Football - Serie A : La Roma, : La Roma, en s'imposant sur le terrain de l'Hellas Vérone (1-3) grâce à deux buts en toute fin de partie, chipe la quatrième place du championnat, directement qualificative pour la Ligue des champions, à la Lazio Rome.

Football - Premier League : Anthony Martial est de retour à l'entraînement après une blessure au dos, à 20 jours de la Coupe du monde.

Basketball - Betclic Elite : En clôture de la septième journée, l'ASVEL : En clôture de la septième journée, l'ASVEL a dominé Nancy 80-64, notamment grâce à son duo d'intérieurs Amine Noua et Youssoupha Fall.

Basketball - NBA : Les Sixers sont sanctionnés pour avoir contacté deux recrues avant la date autorisée (P.J Tucker et Danuel House Jr.). Ils seront privés des deuxièmes tours de draft en 2023 et 2024.

Gymnastique - Mondiaux : Lors des qualifications par équipes masculines, les Français n'ont pu mieux faire qu'une quatorzième place, synonyme d'élimination. Le Japon a trusté le premier rang.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Liverpool reçoit Naples ce soir, après avoir perdu dimanche son premier match à Anfield depuis mars 2021. Les Reds font les montagnes russes cette saison, et Jürgen Klopp traverse tout simplement sa période la plus difficile depuis sa nomination. Peut-on parler de fin de cycle ?

Le message de Klopp passe-t-il toujours ? "Il n'a jamais dû faire face à un tel test à Liverpool"

Ce mardi soir aura lieu la première salve de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions. Si plus rien ne bougera dans certains groupes, d'autres offrent encore un suspense total. Notamment dans le groupe de l'OM... On a tout résumé pour vous.

9e journée de TOP 14, la Tournée automnale du XV de France et la titularisation de Romain Ntamack, des pronostics et le noms de joueurs dans le dos des maillots anglais… Jean-Baptiste Lafond dégaine.

Et pour les plus curieux d'entre vous qui se demanderait pourquoi le trophée du Rolex Paris Masters ressemble à un arbre...

La question du jour : l'OM en a-t-il les moyens ?

L'OM d'Igor Tudor, après un début de saison canon avec six victoires sur ses sept premiers matches de Ligue 1, a montré de sérieuses limites ces derniers temps. D'abord dans le jeu, avec une animation offensive timide (un seul but en trois matches avant Strasbourg). Le technicien croate, campé sur ses positions, a maintenu son système de jeu et tenté de changer les hommes. Alors les failles mentales ont montré le bout de leur nez. Notamment lors de l'égalisation encaissée dans les arrêts de jeu à la Meinau après avoir mené 2-0 jusqu'à la 76e.

C'est donc avec un paquet d'incertitudes que Marseille aborde sa "finale". Le match du tout ou rien. Puisque ce mardi soir (21h) contre Tottenham, dans le dernier match du groupe D, les Phocéens peuvent tout gagner comme tout perdre. Une victoire et c'est les huitièmes assurés. Une défaite et même la Ligue Europa leur passera sous le nez. En cas de nul, il faudrait une victoire de Francfort au Sporting Portugal pour voir la C3. Rendez-vous dernier virage, et pas le Nord puisqu'il sera vidé de ses supporters par l'UEFA

Omnisport Bijou et gâchis, scandale Kyrie et orgie ? Le plateau du jour 30/10/2022 À 06:49