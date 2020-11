Sale temps sur la Canebière. L'Olympique de Marseille patauge toujours en eaux troubles en Ligue des champions après un nouveau revers mardi, sur la pelouse du FC Porto (3-0). Inexistants dans le jeu, les hommes d'André Villas-Boas avaient de quoi faire grise mine : l'OM a égalé le triste record de défaites consécutives en C1 avec une douzième gifle de rang. La qualification n'est plus qu'un très lointain songe, seule consolation, le "ridicule" évoqué par AVB ne tue pas. Il reste trois matches aux Phocéens pour relever la tête.

"Payet est un boulet pour l'OM, Villas-Boas devrait le mettre plus souvent sur le banc"

Les supporters de Diego Maradona peuvent souffler, l'opération de la gloire du football argentin s'est bien passée mercredi soir non loin de Buenos Aires. Après la découverte d'un hématome à la tête, le champion du monde 1986 a "bien toléré" l'opération a précisé son médecin devant une foule en liesse Maradona reste pour le moment en observation.

Quelques jours après s'en être sortis miraculeusement avec le nul à Mönchengladbach, le Real Madrid a de nouveau trainé, avant cette fois de dominer l'Inter Milan (3-2) avec le 100e but de Sergio Ramos avec les Merengue. Exception faite des Madrilènes, les favoris du soir n'ont pas fait de détail. Avec un grand Diogo Jota (triplé), Liverpool a laminé l'Atalanta (0-5). La vainqueur sortant, le Bayern Munich en a fait de même à Salzbourg (2-6) malgré un score plus flatteur qu'il n'y paraît. Manchester City (3-0 contre l'Olympiakos), Mönchengladbach (0-6 à Donetsk avec trois buts d'Alassane Pléa) et l'Ajax (1-2 à Mitdtjylland) se sont aussi imposés.