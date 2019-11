Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis : Et de six pour Hamilton

Même s'il n'a pas gagné le Grand Prix des Etats-Unis (il termine deuxième), la soirée a eu un sacré goût de victoire pour Lewis Hamilton qui a remporté un sixième titre mondial dimanche au Texas. Onze ans après son premier titre (2008 puis 2014, 2015, 2017 et 2018), le pilote de Mercedes se rapproche doucement mais sûrement du record de Michael Schumacher, recordman en titre (1994, 1955, 2000-2004). C'est son coéquipier Valtteri Bottas qui s'est imposé à Austin.

2. Basketball - NBA : Harden n'a pas pu faire grand chose, LeBron et Davis en patrons

Sale soirée pour les Rockets, très sèchement battus par les Miami Heats (129-100). Dès le premier quart temps, Duncan Robinson et ses coéquipiers ont pris les devants (46-14), sans que James Harden et ses 29 points ne puissent y faire quelque chose. Ca a été un peu moins serré du côté de San Antonio, mais les Spurs se sont inclinés contre les Lakers (96-103) avec un LeBron James encore en grande forme (21 points, 13 passes, 11 rebonds) et surtout, un grand Anthony Davis (25 points, 2 passes, 11 rebonds). Les Lakers signent un cinquième succès consécutif et prennent la tête de la conférence Ouest.

3. Football - Ligue 1 : Saint-Etienne retrouve de la constance

Les Verts ont signé leur quatrième match sans défaite depuis l'arrivée de Claude Puel dimanche contre l'AS Monaco (1-0). Les Verts n'ont pas brillé, mais sans Islam Slimani, le club du Rocher est tout de même parvenu à se montrer plusieurs fois inquiétant en première mi-temps. La libération, pour les Stéphanois, vient de Denis Bouanga (59e). Les Verts sont désormais à deux points de la deuxième place.

Les Verts ont bien fini leur crise

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Samedi a été la défaite de trop pour les dirigeants du Bayern Munich (5-1 contre Francfort) qui ont décidé de se séparer de Niko Kovac. Le club pointe à la 4e place.

Niko Kovac wurde beim FC Bayern München entlassenGetty Images

Tennis - ATP : Rafael Nadal a pris le dossard de N.1 à Novak Djokovic, malgré sa victoire à Bercy. Situation assez précaire pourtant puisque le Serbe pourrait récupérer ses points dans deux semaines pendant le tournoi des Maîtres.

Football - Premier League : Les images étaient terribles, l'émotion forte, dimanche, après la blessure d'André Gomes contre Tottenham. Le joueur - souffre d'une fracture de la cheville - et sera opéré ce lundi.

Le tweet pas sérieux

La vidéo de rattrapage

Jérémy Chardy, Benoît Paire ou encore Corentin Moutet ont assuré le spectacle lors du Masters 1000 de Paris-Bercy. La preuve avec les plus beaux points de l'édition 2019.

Vidéo - Tweeners à gogo et Français à l'honneur : les plus beaux points de l'édition 2019 02:17

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 2 : Nancy se déplace au Havre

Suite et fin de la 13e journée de Ligue 2, Le Havre, 6e de seconde division reçoit Nancy, 10e. Avantage aux visiteurs qui avaient remporté la dernière rencontre entre les deux équipes en février dernier (2-0).