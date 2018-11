Sixième titre pour Ogier, le XV de France soulagé et Djokovic pour un record: l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. WRC - Ogier roi du monde

Il l'a fait ! Mal en point il y a encore trois rallyes, Sébastien Ogier a décroché ce matin en Australie son sixième titre mondial consécutif, revenant à trois longueurs de la légende Sébastien Loeb. Le Gapençais et son copilote chez M Sport-Ford, Julien Ingrassia, ont terminé cinquième d'un rallye remporté par Jari-Matti Latvala, tout en profitant des erreurs de Thierry Neuville (Hyundai) et Ott Tänak (Toyota). Pour Ogier, c'est un merveilleux cadeau de départ alors qu'il quittera M Sport-Ford pour Citroën la saison prochaine.

Sébastien Ogier décroche sixième titreGetty Images

2. Rugby - Test match : Les Bleus retrouvent le sourire

Après une défaite frustrante face à l’Afrique du Sud, le XV de France retrouve enfin le chemin de la victoire en dominant l’Argentine (28-13), au stade Pierre-Mauroy de Lille. Un vrai soulagement alors que les hommes de Jacques Brunel restaient sur cinq défaites consécutives et n'avait plus remporté le moindre match depuis le 10 mars dernier et le succès face à l'Angleterre dans le Tournoi des Six Nations.

3. Tennis - ATP Masters : Djokovic en route pour un sixième titre

Une nouvelle balade et Novak Djokovic s'est qualifié samedi soir pour sa septième finale au Masters en écartant un Kevin Anderson novice à ce niveau en deux manches (6-2, 6-2). Assuré de terminer l'année numéro un mondial, le Serbe pourrait confirmer son retour au plus haut niveau en décrochant un sixième titre au tournoi des maîtres. Une performance qui ferait de lui l'égal du recordman Roger Federer, éliminé par Alexander Zverev le futur adversaire de Djokovic.

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - Test match : Quel exploit de l'Irlande ! Fantastiques de courage et de solidarité, les Verts ont remporté leur premier succès à domicile face aux All Blacks (16-9) samedi à Dublin ! Première nation mondiale, la Nouvelle-Zélande a chuté pour la deuxième fois face au XV du Trèfle après la défaite subie à Chicago en 2016.

Rugby - Test match : Les Bleues aussi ont fait tomber la Nouvelle-Zélande samedi ! A Grenoble, dans un Stade des Alpes plein à craquer, l'équipe de France a renversé les championnes du monde en titre (30-27).

Football - Ligue des Nations : Grâce à son match nul (0-0) ramené d'Italie, le Portugal est le premier pays qualifié pour le Final Four de cette toute nouvelle compétition. Reste à savoir désormais qui accompagnera les champions d'Europe en titre qui évolueront à domicile du 5 au 9 juin prochain.

Basket - NBA : Deuxième défaite consécutive, la quatrième en six rencontres, pour les Warriors battus par Dallas la nuit dernière (112-109). Dans les autres matches, on retiendra la performance exceptionnelle de Kemba Walker, auteur de 60 points dans la défaite de Charlotte devant Philadelphie après prolongation (119-122). Enfin, Utah a dominé Boston (86-98) alors que Houston enchaîne en dominant Sacramento (132-112).

Tennis - ATP Masters : A une semaine de la finale de la Coupe Davis à Lille, la paire Herbert-Mahut s'est qualifiée pour sa première finale au Masters après son succès au super tie-break face aux Colombiens Robert Farah-Juan Sebastian Cabal (6-3, 5-7, 10-5), samedi soir à Londres. Ils affronteront Mike Bryan et Jack Sock en finale ce dimanche (16h30).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Marquez, l'homme en caoutchouc : une chute, une épaule déboîtée mais ça repart 02:34

Le tweet à consommer avec modération

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski - Coupe du monde : Début de saison pour les slalomeurs à Lévi (10h15)

Après la victoire de Mikaela Shiffrin samedi, au tour des hommes de slalomer sur la neige de Levi (Finlande). Vainqueur de la coupe du monde de la spécialité l'an dernier, Marcel Hirscher partira avec le dossard 3 alors que son rival, Henrik Kristoffersen, s'élancera avec le 5. Premier Français, Alexis Pinturault a hérité du 9 devant Clément Noel (10) et Victor Muffat-Jeandet (11).

2. Football - Ligue des Nations : Deux places en jeu pour le Final Four

Le Portugal, premier qualifié pour le Final Four, connaîtra deux de ses trois adversaires ce dimanche. L'Angleterre et la Croatie se disputent une finale avec une seule idée en tête : la victoire. Le vainqueur de ce duel verra en effet le Final Four de juin alors qu'un match nul qualifierait l'Espagne. La Belgique n'a besoin que d'un score de parité en Suisse pour assurer sa qualification.

Luka ModricGetty Images

3. Tennis - ATP Masters : Finale de rêve pour clore la saison (19h)

Novak Djokovic pour un record ? Alexander Zverev pour une première à 21 ans seulement ? Le Masters de Londres nous offre une finale exceptionnelle ce dimanche. Le Serbe, numéro un mondial, peut égaler le record de six victoires de Roger Federer au Masters s'il vient à bout de l'Allemand qui disputera sa première finale au Tournoi des maîtres. A noter aussi la finale de la paire Herbert-Mahut contre Bryan et Sock à 16h30.