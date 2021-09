CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - US Open messieurs : Alcaraz jette l'éponge, Auger-Aliassime – Medvedev en demies

Cette fois, c'est bien fini. La sensation Carlos Alcaraz a dû baisser pavillon en quart de finale à Flushing Meadows, trahi par son physique contre Felix Auger-Aliassime. Le choc de la jeunesse triomphante n'aura duré que 68 minutes (6-3, 3-1) avant l'abandon de l'Espagnol. Auger-Aliassime disputera sa première demi-finale en Grand Chelem contre Daniil Medvedev qui a dû lutter plus longtemps, et surtout plus durement, contre le non moins surprenant Botic van de Zandschulp (6-3, 6-0, 4-6, 7-5).

2. Football – Qualifications Coupe du monde 2022 : l'équipe de France retrouve la victoire et l'allant

Les Bleus ont rompu leur série de cinq matches nuls de rang en dominant la Finlande à Lyon (2-0), un succès aussi précieux d'un point de vue comptable que bénéfique dans les têtes. Dans un système hybride en 3-4-3, qui se mutait à cinq défenseurs sans le ballon, les hommes de Didier Deschamps ont montré de bien meilleures choses que lors de leurs dernières sorties, en particulier dans l'animation offensive. Le duo Benzema – Griezmann a brillé, l'attaquant de l'Atlético de Madrid rejoignant Michel Platini sur le podium des meilleurs réalisateurs de la sélection tricolore grâce à son doublé mardi.

3. Tennis – US Open dames : Sabalenka a fait respecter la logique, Fernandez l'a encore défié

Mais où s'arrêtera Leylah Fernandez ? La révélation canadienne a encore fait parler d'elle en s'offrant Elina Svitolina en quart de finale. Après Osaka et Kerber, la joueuse de 19 ans a fait tomber la tête de série N.5 du Majeur new-yorkais dans un match au couteau, conclu au tie-break du 3e set (6-3, 3-6, 7-6). Aryna Sabalenka a pour sa part évité le piège tendu par Barbara Krejcikova, balayée en 1h25. La tête de série N.2 jouera le dernier carré de l'US Open pour la première fois.

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Ultra dominateurs, les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Turquie (6-1) ce mardi soir. Dans une forme étincelante, Memphis Depay, l'attaquant du FC Barcelone, a inscrit un triplé. Même privé de Cristiano Ronaldo, le Portugal n'a eu aucun mal à se défaire, ce mardi, de l'Azerbaïdjan pour son sixième match dans ces éliminatoires (0-3).

Tennis – US Open : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, vainqueur du tournoi en double en 2015, n’ont pas réussi à rallier le dernier carré, stoppés en quart et en deux sets par la paire composée du Slovaque Filip Polasek et de l’Australien John Peers (6-2, 6-3).

Football – Ligue 1 : Selon les informations de L'Equipe, la commission de discipline de la LFP pourrait décider de "geler" le match entre l'OGC Nice et l'OM, stoppé le 22 août après l'envahissement de terrain de la part des supporters locaux. Aucun point ne serait alors distribué.

Football – Serie A : L'attaquant de Naples Victor Osimhen, suspendu deux matches après un carton rouge, a vu sa sanction réduite et pourra être aligné face à la Juventus dimanche.

Rugby – Top 14 : Brive a annoncé la prolongation du contrat de son manager Jeremy Davidson, désormais lié jusqu'en juin 2024 avec le CABCL.

Le week-end dernier pour le grand retour de la F1 au Pays-Bas, Max Verstappen a réussi son grand test à domicile, un test taille patron. Le Néerlandais a fait un week-end parfait, aucune erreur, pole position et victoire chez lui devant une marée orange acquise à sa cause. Pour nos Fous du Volant Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, Verstappen supporte de mieux en mieux la pression.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Tennis – US Open messieurs : Berrettini, obstacle sur la route du Grand Chelem pour Djokovic ? (à partir de 18h00)

Pas pleinement convaincant jusque-là dans son début de quinzaine à Flushing, Novak Djokovic a l'occasion de monter d'un gros cran son niveau et son intensité. En quart de finale, Matteo Berrettini et sa régularité à toute épreuve cette saison l'attendent. Les deux hommes s'étaient déjà livrés une bataille intéressante en finale du dernier Wimbledon. Pour aller chercher son Grand Chelem tant désiré, le Serbe n'a pas le droit à l'erreur. Avant cela, Alexander Zverev devra se méfier du surprenant Sud-Africain Lloyd Harris.

2. Tennis – US Open dames : un nouveau chapitre pour la belle histoire Raducanu avant le choc d'outsiders (à partir de 18h00)

Et si ? Et si Emma Raducanu poursuivait sa folle aventure outre-Atlantique ? La jeune Britannique, dans la foulée de sa révélation à Wimbledon peut suivre les traces de Leylah Fernandez. Il faudra pour cela se défaire de la dernière championne olympique, Belinda Bencic. La pression du court Arthur-Ashe aura-t-il un effet sur Raducanu ? Autre quart de finale de la nuit, le match entre Karolina Pliskova et Maria Sakkari s'annonce ouvert.

3. Cyclisme – Championnats d'Europe : L'heure des chronos (à partir de 10h45)

Les Championnats d'Europe débutent avec le contre-la-montre et un titre très ouvert chez les hommes. Tadej Pogacar tentera de confirmer ses qualités de rouleur et poursuivre sa saison magnifique. Mais il sera loin d'être le seul prétendant au sacre entre Ganna, Evenpoel, Küng ou encore Asgreen. Les femmes ouvriront les hostilités.

4. Football – Ligue des champions féminine : l'OL et Bordeaux pour rejoindre la phase principale

Il y a du suspense pour les clubs français, en barrages retour cette semaine. L'OL a l'avantage, au contraire de Bordeaux. Mais que ce soit pour l'ogre lyonnais ou les Girondines, l'aller a été serré. Ce mercredi, Lyon reçoit Levante (18h) et les Bordelaises accueillent Wolfsburg (19h).

