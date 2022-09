CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des Nations : Les Bleus ont (enfin) retrouvé le sourire

Badiashile-Fofana : Première réussie, direction le Qatar ?

2. Football - Justice : Kheira Hamraoui est sortie du silence

3. Tennis - ATP Metz : Le phoenix Stan Wawrinka

ET AUSSI...

Football - Equipe de France : S'ils ont sauvé leur peau, du moins pour le moment, les Bleus ont encore perdu gros. Titulaire face à l'Autriche, Jules Koundé s'est blessé à la cuisse gauche tandis que Mike Maignan a dû laisser sa place à la pause pour une douleur au mollet. Les ennuis s'accumulent pour Didier Deschamps.

Basket - NBA : Une liaison dangereuse. L'entraîneur des Celtics, Ime Udoka, a été écarté de son poste pour (au moins) la prochaine saison à cause d'une raison… très particulière. Le technicien de 45 ans aurait eu une liaison consentie avec une membre de son staff. Ce qui va à l'encontre du code de conduite de la mythique franchise de Boston.

Ime Udoka Crédit: Getty Images

A VOIR, LIRE ET ÉCOUTER SUR EUROSPORT

Nous y sommes. Dans moins de 24 heures, Roger Federer fera ses adieux au monde du tennis. D’une manière aussi grandiose que l’a été sa carrière : en disputant un double en compagnie de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Cette rencontre, qui restera à jamais dans la légende du sport avec un grand S, s’annonce riche en émotions. A vos mouchoirs, et bon vent champion.

Bien évidemment, nous ne pouvions pas vous laisser attendre que les heures défilent sans quelques contenus qui hérissent les poils. "Rodgeur", c’est 103 trophées ATP, 20 titres du Grand Chelem, au milieu de ses 1526 matches et un peu plus de 1250 victoires. Mais, pour lui, s’il ne fallait retenir qu’une finale, ce serait celle-là…

Federer - Nadal 2017, le résumé d'une finale légendaire

D’ailleurs, Rafael Nadal restera dans l’imaginaire collectif comme LE rival de Roger Federer, et voir le Suisse partir vers d’autres horizons au terme d'un dernier jubilé aux côtés de l’Espagnol n’est pas anodin. Loin de là. La Majorquin s’est exprimé sur son état émotionnel à quelques heures de ce double qui le marquera pour le reste de sa vie. Jugez par vous-même.

LA QUESTION DU JOUR : QUE FERIEZ-VOUS A LA PLACE DE DD ?

A moins de deux mois de la prochaine Coupe du monde, la question est sur toutes les lèvres : quelle sera la liste finale de Didier Deschamps ? Le match de jeudi soir contre l’Autriche (2-0) n’a pas rendu les hypothèses plus faciles, bien au contraire. Appelés pour la première fois et titulaires d’entrée, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana ont signé des débuts prometteurs. De là à s'envoler pour le Qatar ?

Il y a aussi - et surtout - le cas Giroud. Encore irréprochable (et buteur) ce jeudi, Olivier Giroud ne sait toujours pas si Didier Deschamps l'amènera dans ses valises. Pourtant, le niveau montré par le Milanais est impressionnant. Alors, bonne chance DD !

"Deschamps n'a pas le choix : il ne peut pas se priver de Giroud"

