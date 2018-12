6e place : Perrine Laffont, toute jeune reine des neiges

6. PERRINE LAFFONT (Ski acrobatique – 20 ans)

Points : 77

Cité 21 fois

Meilleur classement : 4e (1 fois)

Classement 2017 : 18e

L'autre "teenager" de notre Top 10 puisque, comme Kylian Mbappé, Perrine Laffont a accompli ses principaux exploits de l'année à moins de vingt ans. Pour le grand public, elle aura été la grande révélation tricolore des Jeux Olympiques de Pyeongchang en février dernier. C'est elle qui a apporté à la délégation française sa première médaille et même son premier titre de la quinzaine sud-coréenne en triomphant en ski de bosses. Mais en dépit de son jeune âge, l'avènement de Perrine Laffont n'était en rien une surprise.

A 15 ans, elle s'était déjà faufilée jusqu'en finale à Sotchi en 2014. Et en quatre ans, elle avait bien grandi, décrochant en 2017 son premier titre de championne du monde. Mais la façon dont elle a géré la pression à Pyeongchang a bluffé tout le monde. Si son couronnement au sommet de l'Olympe a bien évidemment constitué le point d'orgue de sa saison, Perrine Laffont a dans la foulée remporté la Coupe du monde pour la première fois. Histoire de prouver que sa médaille d'or aux J.O. n'avait rien d'un hasard. A 20 ans à peine, elle a donc déjà tout gagné...

Vidéo - En duo avec... Nathalie Péchalat à la rencontre de Perrine Laffont 02:29

7. JULIAN ALAPHILIPPE (Cyclisme – 25 ans)

Points : 70

Cité 17 fois

Meilleur classement : 4e (2 fois)

Classement 2017 : -

Le deuxième cycliste de notre classement. Julian Alaphilippe a récolté plus de points que Thibaut Pinot pour se hisser à la 7e place. Le puncheur de l'équipe Quick-Step Floors n'a certes pas une immense victoire, de l'envergure de celle de Pinot sur le Tour de Lombardie, mais c'est sa constance tout au long de la saison qui a été récompensée. Alaphilippe a brillé de la sortie de l'hiver à l'automne, et pratiquement sur tous les terrains. Son succès sur la Flèche Wallonne a illuminé son printemps et sa campagne ardennaisse toute entière avait été solide (4e à Liège, 7e de l'Amstel).

Mais il s'est aussi distingué sur des courses par étapes, et non des moindres : un bouquet sur le Dauphiné et surtout ce Tour de France qu'il aura sauvé de l'ennui en glanant deux étapes de montagne et le maillot à pois ramené à Paris. Reste un regret, tout de même : ce Championnat du monde, taillé pour lui, où il a coincé dans le final pour une 8e place tout sauf déshonorante mais un poil frustrante. Mais son année 2018 aura été riche, complète et porteuse d'espoirs pour la suite, car Julian Alaphilippe n'a encore que 26 ans...

Julian AlaphilippeEurosport

8. KYLIAN MBAPPE (Football – 20 ans)

Points : 54

Cité 16 fois

Meilleur classement : 2e (1 fois)

Classement 2017 : 16e

La révélation en 2017. La confirmation en 2018. Kylian Mbappé est comme ça, il va à toute vitesse. Des trois champions du monde de notre classement, il est le moins bien classé, davantage en raison de ses performances avec le PSG que de son été russe. Car, sans lui, les Bleus n’auraient probablement pas été au firmament du football mondial. Sa vitesse et ses dribbles auront mis à mal toutes les défenses rencontrées pendant la compétition. Ses 4 buts auront aussi fortement contribué au sacre tricolore.

Mais ce qu’on retiendra tous du phénomène en cette année 2018, c’est ce chef d’œuvre face à l’Argentine. Dans le plus beau match de la Coupe du monde, il a été le plus scintillant, celui dont la lumière est venue. Même Pelé est resté bouche bée face à tant de facilités. Logique donc que notre rédaction lui fasse une place bien méritée dans notre Top 10 pour la première fois. Étant donné l’ADN du bonhomme, difficile de penser qu’il s’agit de la dernière.

Kylian MbappéEurosport

9. THIBAUT PINOT (Cyclisme – 28 ans)

Points : 45

Cité 14 fois

Meilleur classement : 5e (3 fois)

Classement 2017 : -

Sa présence dans notre Top 10, Thibaut Pinot la doit sans aucun doute à son extraordinaire victoire sur le Tour de Lombardie, au mois d'octobre. La Classique des feuilles mortes est un des cinq monuments du cyclisme dans les courses d'un jour et il est rarissime de voir un Français s'imposer dans une épreuve de cette envergure. Pour ne rien gâter, le Franc-Comtois avait su y mettre la manière. Un bijou de course pour ce qui est sans la moindre contestation la plus grande victoire de sa carrière.

Mais Pinot, avant cela, avait su briller sur d'autres terrains, remportant deux étapes du Tour d'Espagne ou encore le Tour des Alpes au printemps. Un printemps qui avait marqué un gros coup d'arrêt pour lui : en passe de monter sur le podium du Giro, il a été victime d'une pneumonie la veille de l'arrivée. Elle allait l'éloigner des pelotons pendant deux mois et demi. Mais elle lui a aussi permis d'aborder la fin de saison avec un état de fraicheur inédit. Cela s'est senti en Lombardie... A noter qu'il devance Pierre Vaultier, qui compte le même total de points que lui, au nombre de citations (14 contre10).

Thibaut PinotEurosport

10. PIERRE VAULTIER (Snowboard – 31 ans)

Points : 45

Cité 10 fois

Meilleur classement : 3e (1 fois)

Classement 2017 : 17e

Pierre Vaultier est tout simplement un des sportifs français les plus dominateurs à l'heure actuelle. Il a mis la main sur le snowboardcross mondial et 2018 a plus que confirmé son statut. Champion olympique à Sotchi en 2014, champion du monde en 2017, vainqueur de la Coupe du monde les deux saisons précédentes, il avait une énorme pancarte aux Jeux de Pyeongchang. Mais il en aurait fallu plus pour arrêter le natif de Briançon. Après avoir frôlé la catastrophe en demie, il a maîtrisé sa finale d'un bout à l'autre pour décrocher une nouvelle médaille d'or.

Pierre Vaultier a donc signé un exploit peu commun. Rares sont les sportifs français à avoir conservé leur titre olympique. Dans toute l'histoire des Jeux d'hiver, seuls Pierre Brunet, en patinage artistique, et Martin Fourcade, en biathlon, y sont parvenus. Vaultier a donc fait un pas important dans la légende du sport français cette année et, pour ne rien gâter, il a doublé son nouveau sacre olympique d'un nouveau triomphe en Coupe du monde. Son 6e globe de cristal, rien que ça. Un vrai, beau et grand champion.

Pierre VaultierEurosport

Rendez-vous à 15 heures pour découvrir le 5e du classement.