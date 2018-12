9e place : Grande première pour Thibaut Pinot

9. THIBAUT PINOT (Cyclisme – 28 ans)

Points : 45

Cité 14 fois

Meilleur classement : 5e (3 fois)

Classement 2017 : -

Sa présence dans notre Top 10, Thibaut Pinot la doit sans aucun doute à son extraordinaire victoire sur le Tour de Lombardie, au mois d'octobre. La Classique des feuilles mortes est un des cinq monuments du cyclisme dans les courses d'un jour et il est rarissime de voir un Français s'imposer dans une épreuve de cette envergure. Pour ne rien gâter, le Franc-Comtois avait su y mettre la manière. Un bijou de course pour ce qui est sans la moindre contestation la plus grande victoire de sa carrière.

Mais Pinot, avant cela, avait su briller sur d'autres terrains, remportant deux étapes du Tour d'Espagne ou encore le Tour des Alpes au printemps. Un printemps qui avait marqué un gros coup d'arrêt pour lui : en passe de monter sur le podium du Giro, il a été victime d'une pneumonie la veille de l'arrivée. Elle allait l'éloigner des pelotons pendant deux mois et demi. Mais elle lui a aussi permis d'aborder la fin de saison avec un état de fraicheur inédit. Cela s'est senti en Lombardie... A noter qu'il devance Pierre Vaultier, qui compte le même total de points que lui, au nombre de citations (14 contre10).

10. PIERRE VAULTIER (Snowboard – 31 ans)

Points : 45

Cité 10 fois

Meilleur classement : 3e (1 fois)

Classement 2017 : 17e

Pierre Vaultier est tout simplement un des sportifs français les plus dominateurs à l'heure actuelle. Il a mis la main sur le snowboardcross mondial et 2018 a plus que confirmé son statut. Champion olympique à Sotchi en 2014, champion du monde en 2017, vainqueur de la Coupe du monde les deux saisons précédentes, il avait une énorme pancarte aux Jeux de Pyeongchang. Mais il en aurait fallu plus pour arrêter le natif de Briançon. Après avoir frôlé la catastrophe en demie, il a maîtrisé sa finale d'un bout à l'autre pour décrocher une nouvelle médaille d'or.

Pierre Vaultier a donc signé un exploit peu commun. Rares sont les sportifs français à avoir conservé leur titre olympique. Dans toute l'histoire des Jeux d'hiver, seuls Pierre Brunet, en patinage artistique, et Martin Fourcade, en biathlon, y sont parvenus. Vaultier a donc fait un pas important dans la légende du sport français cette année et, pour ne rien gâter, il a doublé son nouveau sacre olympique d'un nouveau triomphe en Coupe du monde. Son 6e globe de cristal, rien que ça. Un vrai, beau et grand champion.

