Fourcade conserve son titre : notre classement du sportif français 2018 débriefé en vidéo

C'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés. Depuis 2004, la rédaction d'Eurosport.fr dévoile à la fin du mois de décembre son classement des personnalités sportives de l'année écoulée. Cette année encore, 25 membres de notre équipe ont pris part au vote pour désigner le sportif de l'année et le sportif français de 2018.

Comme chaque année, nous révélons cette semaine les dix premiers de nos deux classements. Ce mercredi était consacré aux sportifs français. Vous avez découvert tout au long de la journée notre classement, du 10e (Pierre Vaultier) au 4e (Raphaël Varane). Et, dans un live Facebook animé par nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier, nous vous avons révélé notre podium final composé d'Antoine Griezmann (3e), Kevin Mayer (2e) et Martin Fourcade, élu pour la deuxième année consécutive. Le détail de nos votes, les explications sur notre scrutin et nos différents choix... revivez notre émission en vidéo ci-dessous :

Bien évidemment, vous êtes vous aussi appelés à désigner vos champions français de l'année 2018 par ici.

Rappel de quelques petits points de règlement et du fonctionnement du vote :