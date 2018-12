Shiffrin et Duplantis aux portes du Top 10 : Le classement complet

Pas moins de vingt-huit champions et championnes ont été cités au moins une fois par les vingt-cinq membres de la rédaction ayant pris part au vote. Certains sports sont particulièrement bien représentés, comme l'athlétisme, avec cinq personnalités nommées.

On retrouve également cinq coureurs cyclistes (Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Chris Froome, Simon Yates et la pistarde Kirsten Wild), mais aucun d'entre eux n'a pu se hisser dans le Top 10.

Mikaela Shiffrin, elle, est la première du classement hors Top 10. Il n'a pas manqué grand-chose à l'Américaine. Pour aller plus haut, il lui a peut-être manqué des Jeux plus tonitruants et elle a sans doute été une victime collatérale de Marcel Hirscher.

Son alter ego autrichien a été cité à vingt-cinq reprises et certains votants, à l'heure des choix, essaient souvent de varier au maximum les sports représentés. En ski alpin, ce fut d'une certaine manière "tout pour Hirscher".

En cette année olympique, les sports d'hiver se sont en tout cas taillés la part du lion, avec Hirscher et Fourcade aux deux premières places, et cinq athlètes aux douze premières places.

Le Top 10

En dehors du Top 10

12. Mikaela Shiffrin (Ski alpin - Etats-Unis)

13. Armand Duplantis (Athlétisme - Suède)

14. Raphaël Varane (Football - France)

15. Alejandro Valverde (Cyclisme - Espagne)

16. Luka Modric (Football - Croatie)

17. Brooks Koepka (Golf - Etats-Unis)

18. Dina Asher-Smith (Athlétisme - Grande-Bretagne)

19. Geraint Thomas (Cyclisme - Grande-Bretagne)

20. Sébastien Ogier (Rallye WRC - France)

21. Ester Ledecká (Ski alpin/Snowboard - République tchèque)

22. Kevin Durant (Basket - Etats-Unis)

23. Chris Froome (Cyclisme - Grande-Bretagne)

24. Kirsten Wild (Cyclisme - Pays-Bas)

25. Luka Doncic (Basket - Slovénie)

26. Katy Ledecky (Natation - Etats-Unis)

27. Simon Yates (Cyclisme - Grande-Bretagne)

28. Caterine Ibargüen (Athlétisme - Colombie)