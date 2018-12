Sportif de l'année : Kevin Mayer à la 9e place

9. KEVIN MAYER (Athlétisme - France)

Points : 68

Cité 12 fois

Meilleur classement : 4e (2 fois)

Classement 2017 : 19e

Déjà un deuxième sportif tricolore dans ce Top 10 international où, précisons-le, pas moins de 27 sportifs ont reçu des suffrages. La présence de Kevin Mayer n'a rien d'étonnante. Le décathlonien est à l'origine d'un des deux records du monde qui sont tombés cette année en athlétisme chez les hommes. Après son titre de champion du monde en plein air en 2017, Mayer avait débuté 2018 par un autre sacre mondial, en salle celui-ci, à l'heptathlon. Mais c'est évidemment son extraordinaire performance sur deux jours lors du Décastar qui lui vaut de se hisser dans notre Top 10.

A Talence, Kevin Mayer a écrit une page du décathlon en mettant une bonne claque au précédent record d'Ashton Eaton. Avec 9126 points, le Français a établi une marque qui pourrait tenir quelques années. A moins qu'il ne se charge lui-même de porter ce record encore plus haut en 2019, par exemple. Son éclatant week-end girondin est venu effacer sa désillusion des Championnats d'Europe de Berlin, où son zéro pointé à la longueur a tout gâché alors qu'il semblait, déjà, en mesure de titiller le record d'Eaton. C'est une ombre et un regret sur son année, mais son record du monde l'a sans doute fait changer davantage de dimension au niveau international qu'un titre européen ne l'aurait fait.

Kevin MayerEurosport

10. ANTOINE GRIEZMANN (Football - France)

Points : 64

Cité 9 fois

Meilleur classement : 2e (2 fois)

Classement 2017 : -

Sur le podium de notre classement français, Antoine Griezmann se fraie donc également un chemin dans le Top 10 international. Il est tout simplement le premier footballeur tricolore à se hisser aussi haut depuis la création de notre classement en 2004. Vainqueur de la Coupe du monde avec les Bleus et de la Ligue Europa avec son club, l'Atlético Madrid, "Grizou" ne pouvait pas faire beaucoup mieux cette année en termes de palmarès.

Individuellement, il a sans doute été moins flamboyant lors du Mondial 2018 que pendant l'Euro 2016, mais sa constance dans la performance l'a rendu indispensable. Et la Ligue Europa n'a pas le relief de la Ligue des champions. Reste que Griezmann a probablement été, parmi les stars du ballon rond, celle qui a été performant d'un bout à l'autre de l'année civile 2018. S'il a été devancé par Luka Modric (et Cristiano Ronaldo) dans la course au Ballon d'Or, il termine dans notre classement devant le Croate, qui apparait toutefois à la 16e place.

Luka Modric et Antoine GriezmannGetty Images

10. JOHANNES KLAEBO (Ski de fond - Norvège)

Points : 64

Cité 9 fois

Meilleur classement : 4e (4 fois)

Classement 2017 : -

Quelle année pour la nouvelle vedette du ski de fond norvégien. Johannes Klaebo a non seulement remporté pour la première fois le classement général de la Coupe du monde en 2018, mais le fondeur de Trondheim a également brillé de mille feux aux Jeux Olympiques. Il est reparti de Pyeongchang avec trois médailles d'or dans sa valise. Un seul autre athlète, Martin Fourcade, a glané autant de titres que lui en Corée du Sud en février dernier.

Si deux de ces trois sacres ont été obtenus dans des épreuves collectives (sur les relais sprint et 4x10 km), Johannes Klaebo a également triomphé dans sa discipline fétiche, le sprint classique. A 21 ans, il est tout simplement devenu le plus jeune champion olympique de l'histoire en ski de fond. Un phénomène de précocité dans une discipline où l'expérience est souvent décisive. Mais Klaebo casse tous les schémas connus jusqu'ici. Le voilà déjà sur les traces des légendes Bjorn Daehlie et Petter Northug.