Sportif de l'année : Qui pour succéder à Fourcade et Federer ?

C'est une tradition à laquelle nous sommes très attachés. Depuis 2004, la rédaction d'Eurosport.fr dévoile à la fin du mois de décembre son classement des personnalités sportives de l'année écoulée. Cette année encore, 25 membres de notre équipe ont pris part au vote pour désigner le sportif de l'année et le sportif français de 2017.

Comme chaque année, nous allons révéler cette semaine les 10 premiers de nos deux classements. La journée de mercredi sera consacrée aux sportifs français. Tout au long de la journée, découvrez heure par heure qui figure dans notre classement, avant la révélation du podium et du vainqueur en direct à partir de 17 heures. Jeudi, ce sera au tour du classement international d'être révélé.

Bien évidemment, vous serez vous aussi appelés à désigner vos champions de l'année 2018.

Rappel de quelques petits points de règlement et du fonctionnement du vote :

Il y a deux classements : l'un français, l'autre international. En cas d’égalité en points, le nombre de citations départage les différents sportifs.

Il s'agit d'un classement mixte. Il n'y a pas de classement hommes et de classement femmes.

Seules les individualités sont citées. Il n'est par exemple pas possible de voter pour "l'équipe de France de football". Seule exception, les couples indissociables, comme Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.

25 membres de la rédaction d'Eurosport.fr ont pris part au vote. Chacun d'entre eux a établi un Top 10, attribuant 10 points au premier, 9 points au deuxième, 8 points au troisième et ainsi de suite jusqu'au dixième, qui a reçu un point. Nous cumulons ensuite les points pour établir le classement.

Il peut y avoir des Français dans le classement international, mais évidemment pas l'inverse.

Pour des raisons d'organisation, le vote a été clôturé au 30 novembre.

Palmarès France

Sébastien Loeb est toujours le recordman en la matière. Le pilote alsacien a été sacré à quatre reprises, dont un triplé entre 2009 et 2011. Il est d'ailleurs le seul, depuis la création de notre classement, à avoir conservé son titre. Martin Fourcade, couronné pour la première fois l'an dernier, parviendra-t-il à imiter l'ancien roi du WRC en se succédant à lui-même ?

La natation est en revanche le seul sport à avoir consacré quatre champions différents (Laure Manaudou, Alain Bernard et Yannick Agnel en année olympique, et Florent Manaudou en 2015).

Teddy Riner détient quant à lui le record de présence : le double champion olympique de judo a figuré dans notre Top 10, et même dans notre Top 5, sans discontinuer depuis 2009. Mais en ayant décidé de faire l'impasse sur les Championnats du monde en 2018, Riner, sacré en 2016, va voir cette incroyable série s'arrêter.

Palmarès Monde

Deux sports trustent l'essentiel des titres : le tennis et l'athlétisme. Ces deux disciplines cumulent 11 victoires sur les 13 premières éditions et n'ont rien laissé depuis 9 ans. Seuls Valentino Rossi (Moto) et Michael Phelps (natation) ont réussi à se faufiler au palmarès. Roger Federer, tenant du titre, compte trois victoires, mais le recordman absolu se nomme Usain Bolt, sacré par la rédaction d'Eurosport.fr en 2009, 2012, 2013 et 2016. Alors, le tennis et l'athlétisme vont-ils continuer à truster le palmarès international ? Réponse jeudi...