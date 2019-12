10. Megan Rapinoe

Pays : Etats-Unis

Sport : Football

Nombre de points : 44

Nombre de citations : 10

Meilleur classement : 1er

Classement 2018 : Non classée

Pourquoi elle

Depuis cette année 2019, il y a elle et les autres. Dans un football féminin à la recherche d’une lumière médiatique plus prononcée, Megan Rapinoe a été la porte-parole parfaite. Ses coéquipières Alex Morgan ou Carli Lloyd sont aussi admirées des connaisseurs ? Sûrement. Mais, depuis la Coupe du monde dans l’Hexagone, la numéro 15 des championnes du monde américaines a changé de dimension. Et a transcendé sa discipline comme personne ne l’avait fait avant elle.

Rapinoe, c’est d’abord une sacrée joueuse. À 34 ans, la milieu gauche a atteint une plénitude dans sa carrière. Sur son côté, elle aura fait vivre des malheurs à bien des adversaires. Elle n’est pas la plus rapide, la plus spectaculaire balle au pied mais c’est bien l’une des plus cliniques. Co-capitaine, la joueuse du Reign FC de Seattle a pesé de tout son poids dans le nouveau sacre américain en juillet dernier au Groupama Stadium.

D’abord d’un doublé sur penalty pour sauver les siennes d’un désastre face à l’Espagne en 8es de finale (2-1) puis d’un autre pour mettre fin au rêve français d’un sacre à domicile (2-1). En finale, c’est aussi elle qui ouvre le score sur un nouveau coup de pied de réparation, arme fatale de sa collection. Co-meilleure buteuse de la Coupe du Monde, elle est également nommée meilleure joueuse de la compétition. Assez logiquement, elle clôt son année folle par le Ballon d’Or où elle succède à Ada Hegerberg.

Megan Rapinoe lors de la Coupe du MondeGetty Images

Porte-parole du football féminin mais surtout symbole politique mondial

Voilà pour le terrain. Mais c’est surtout en coulisses qu’elle a fait parler d’elle pour permettre au football féminin de se trouver une porte-parole globale. Il fallait voir la cohue de journalistes se ruer autour de sa chevelure rose pour glaner la "catchphrase" qui allait faire le tour du monde.

Icône charismatique, militante LGBT et défenseuse des minorités, elle n’aura cessé d’utiliser la lumière médiatique pour diffuser ses messages, s’en prenant parfois de manière très direct à Donald Trump, le président américain qu’elle exècre. Avançant notamment la menace de ne pas se rendre à la "putain" de Maison Blanche en cas de sacre mondial.

Au fond, Rapinoe a déjà dépassé les frontières du sport. Si on a autant parlé du Mondial, c’est aussi grâce à elle. Ses dernières semaines, la joueuse de 34 ans n’a pas caché son ambition de se lancer une politique. Avec une obsession première : "la chose la plus importante est de pousser ce maniaque hors de la Maison-Blanche". Pas besoin de dessin, vous savez qui était visé. Non, on n’a pas fini d’entendre parler de Megan Rapinoe.

Vidéo - Rapinoe, femme politique de demain : "Notre responsabilité de rendre ce monde meilleur" 00:55

Son année 2019 en 4 dates

25 juin : Sa phrase "I’m not going to the fucking White House" fait le tour du monde. Donald Trump la recadre Megan Rapinoe : "Je suis un grand fan de l'équipe des Etats-Unis et du football féminin, mais Megan devrait d'abord GAGNER avant de PARLER!". Ce qu'elle va faire

Vidéo - Trump peut être inquiet : Rapinoe and co ont encore trop d'avance sur la concurrence 01:47