5. Fabio Quartararo

Sport : Motocyclisme (catégorie : MotoGP)

Nombre de points : 85

Nombre de citations : 2e

Meilleur classement : 19

Classement 2019 : 17e

Pourquoi lui ?

Mine de rien, Fabio Quartararo nous a un peu fait vibrer en 2020. Auteur d'un début de saison canon en catégorie reine, le pilote de l'écurie Yamaha-SRT a joué le titre mondial tout au long de la saison, avec de rendre les armes à trois courses de la fin. Peu importe qu'il n'ait pas réussi à décrocher la timbale. Il vaut mieux se planter, en tirer les leçons et revenir plus armé. Quartararo l'a reconnu après coup : il n'était pas prêt pour ce titre de champion du monde, ni techniquement, ni psychologiquement.

Il le sait, à 21 ans tout juste, il a tout l'avenir devant lui. Pendant 14 courses, "El Diablo" a quand même montré ses grandes qualités de pilote, notamment sa faculté à sortir un tour "parfait" en qualifications. L'autres aspect du pilote qu'on découvre petit à petit, c'est sa gestion des courses, avec un sang-froid admirable qui lui évite de sur-piloter et d'endommager trop ses gommes, une des composantes essentielles de son sport. Quartararo, c'est un pilote a la capacité d'adaptation exceptionnelle, si tout va bien.

Comment expliquer un tel écart entre ses débuts canons en plein coeur de l'été et cette fin de saison en queue de poisson ? Déjà, il est technique puisque sa Yamaha a entamé la saison avec d'importants problèmes avec ses moteurs, ce qui a obligé le constructeur japonais à aller contre le règlement, de manière détournée, en changeant des éléments de ses blocs propulseurs. En seconde partie de saison, Quartararo a complètement perdu le feeling avec sa machine - connu divers problèmes avec la pression de ses pneus notamment -, et n'a fait que de la figuration en course.

Pire, le mental a également affecté son rendement, du vendredi au dimanche. Sa fin de saison a été marquée par quelques chutes que l'intéressé a jugé évitables. Une situation d'autant plus étrange à observer car le Français était réputé pour tomber peu. C'est aussi ça les sports mécaniques, la machine et l'homme vivent en symbiose ou se rejettent mutuellement. Après un premier exercice dans l'élite sans ressentir ce mauvais feeling, avec sa plus fidèle alliée, l'Azuréen est passé du mauvais coté. C'est un équilibre fragile.

Sa deuxième saison en MotoGP a quand même une jolie gueule vu la saison ouverte qu'a été 2020 : il a décroché sa première victoire en catégorie reine lors du Grand Prix d'ouverture à Jerez, avant d'accrocher deux autre succès à Jerez 2, puis un peu plus tard en Catalogne. On ajoutera à ce bilan quatre poles supplémentaires (10 au total avec 2019) et deux meilleurs tours en course.

Fabio Quartararo dans l'embarras au Grand Prix d'Europe après la sanction contre Yamaha Crédit: Getty Images

Sa fin de saison ratée lui a coûté de dépasser son total de points de 2019 et faire moins bien au classement général (8e avec 127 points, contre 5e avec 192 points en 2019). Sans Marc Marquez, blessé à Jerez lors du premier Grand Prix, neuf pilotes différents ont gagné. Quartararo et son coéquipier Franco Morbidelli sont les seuls à avoir gagné trois courses. Ce n'est pas rien. Comme le souligne Quartararo, certains ne gagnent pas. La victoire reste le Graal et un moteur sans équivalent pour un pilote.

Le Niçois est un pilote de demain et ça les équipes le savent. Cette année 2020 a aussi été celle de sa promotion au sein de Yamaha Factory, ce qui fait de lui un pilote d'usine pour au minimum les deux prochaines saisons, un élément très important pour retrouver du feeling avec une machine dont les performances sont en montagnes russes depuis plusieurs années.

La révélation de la saison 2019 a aussi eu la peau, sans le vouloir, de son idole Valentino Rossi dont il a pris la place chez le constructeur nippon. Cette promotion dorée est venue compléter ce qui ressemble malgré tout à un exercice de confirmation solide, à défaut de mieux. La saison 2020 était une prise de date où "El Fenomeno" a fait connaissance avec les extrêmes : l'ivresse de la victoire, la pression de la quête du titre et le vide absolu quand rien ne marche. C'est connu, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus.

La joie de Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) sur le podium du Grand Prix de Catalogne 2020 Crédit: Getty Images

Son année en 5 dates :

29 janvier 2020 : Avant même le début de la saison, Yamaha Factory annonce que Fabio Quartararo remplace Valentino Rossi au guidon de la Yahama d'usine. Un transfert fort en symbole, puisque le Niçois prend la place de son idole.

19 juillet : Fabio Quartararo remporte son premier Grand Prix en MotoGP lors de la course d'ouverture à Jerez.

26 juillet : Une semaine après sa première victoire, le Français s'impose une deuxième fois sur le circuit de Jerez et se place comptablement dans la lutte pour le titre.

27 septembre : Après cinq Grands Prix sans victoire, ni podium, Quartararo signe un troisième succès à Montmelo, lors du Grand Prix de Catalogne.

5 novembre : La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) décide de ne pas pénaliser Quartararo et les pilotes Yamaha après l'enquête sur les soupapes de moteurs introduites sans homologation. Quartararo joue le titre à la régulière à Valence et Portimão, mais il se rate et ne termine que 8e au classement. L'Espagnol Joan Mir est sacré champion du monde.

Fabio Quartararo lors du Grand Prix de France MotoGP 2020 au Mans Crédit: Getty Images

