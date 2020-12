2. Sébastien Ogier

Pourquoi lui ?

Parce qu'il est le deuxième plus grand pilote de rallye de tous les temps et qu'avec un septième titre, il s'est encore rapproché du premier, Sébastien Loeb, qui paraissait tellement inaccessible depuis son neuvième et dernier sacre, en 2012. Pour bien situer la dimension de l'exploit, on peut rappeler que sept titres, c'est autant que le total de ces géants qu'ont été Juha Kankkünen (4), Carlos Sainz (2) et Colin McRae (1).

Consacré pour la septième fois en huit ans, Sébastien Ogier n'est cependant plus depuis quelques années dans les temps de passage de l'Alsacien, la faute à un règlement qui s'est occupé d'empêcher drastiquement le meilleur de gagner trop souvent, en imposant le handicap de rouler en premier la lors de la première journée des épreuves, donc de nettoyer la poussière pour ses suivants.

Toutefois, si le Gapençais n'a remporté que deux victoires cette année - le total le plus faible depuis Richard Burns en 2001 (1) -, c'est en raison d'une saison tronquée, réduite à sept meetings par la crise sanitaire, et aussi la concurrence redoutable de Hyundai. Ainsi, les trois fers de lance de l'équipe coréenne, Thierry Neuville, Ott Tänak et Dani Sordo, se sont mis en travers de sa route en gagnant chacun un rallye. Mais, plus compliqué encore, c'est au sein même du team nippon qu'il a trouvé son rival le plus sérieux en la personne de l'inattendu Efyn Evans, comme lui auteur de deux succès.

Pour tout dire, on a cru que Sébastien Ogier ne monterait jamais avec son copilote Julien Ingrassia sur le toit de sa Toyota pour savourer son septième triomphe. Après la casse du moteur de sa Yaris en Turquie, il avait 18 points à combler sur le vainqueur Elfyn Evans. Avec deux courses à disputer à la suite de l'annulation du Rallye d'Ypres.

Oui, ce qu'il s'est passé est un petit miracle dont seul les plus grands sont capables. Classé juste devant le Gallois au Rallye d'Italie, le Haut-Alpin a abordé le décisif Rallye de Monza avec 14 points à rattraper et l'idée que tout était possible. La météo et sa maestria ont fait le reste : sur un parcours enneigé particulièrement piégeur, le sextuple vainqueur du Rallye Monte-Carlo WRC a poussé son coéquipier britannique à la faute pour lui ravir au meilleur moment de la saison le place de n°1.

Mais plus que ça, on a apprécié sa retenue dans la joie de ce titre pourtant improbable. "Je ne saute pas en l'air, car ce n'est pas le moment, a-t-il dit. Le monde entier est dans une situation difficile donc je dois rester décent."

Nouveau chez Toyota cette année après une année à oublier chez Citroën, Sébastien Ogier a fait preuve d'une adaptation remarquable à la Yaris pour devenir champion du monde avec une troisième marque, ce que seul Juha Kankkünen avait fait jusque-là, avec Peugeot (1986), Lancia (1987, 1991) et Toyota (1993).

26 janvier 2020 : Après six victoires consécutives au Rallye Monte-Carlo, il termine deuxième, derrière Thierry Neuville (Hyundai).

15 mars 2020 : Première victoire avec Toyota, à l'arrivée d'un Rallye du Mexique stoppé le samedi soir pour permettre aux pilotes et aux équipes de sortir du pays et rentrer chez eux avant la fermeture des frontières. Il estime comme ses confrères qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à courir, en raison de l'épidémie de coronavirus. "Cette victoire n'a aucune valeur", lance-t-il.

20 novembre 2020 : Repousse la fin de sa carrière en WRC à 2021 en signant avec Toyota pour une année de plus. "Je ne voulais pas que cette courte saison soit ma dernière en WRC", explique-t-il.

6 décembre 2020 : Victoire au Rallye de Monza et septième titre de champion du monde.

12 décembre 2020 : Test avec Toyota pour préparer le Rallye Monte-Carlo 2021 (18-24 janvier)

