3. Martin Fourcade

Sport : Biathlon

Nombre de points : 168

Nombre de citations : 24

Meilleur classement : 2e

Classement 2019 : Non classé

Pourquoi lui ?

On nous pardonnera de débuter par une touche un peu mélancolique. C'est la dernière fois que Martin Fourcade apparait dans ce classement. A 31 ans, il a décidé de raccrocher ses skis et sa carabine, laissant le biathlon et le sport français un peu orphelins. Pendant dix ans, le natif de Céret aura été une des grandes figures du sport hexagonal, en témoigne sa présence presque continue dans le Top 10 de notre classement des sportifs français de l'année.

Sacré à deux reprises en 2017 et 2018, Fourcade était resté en retrait en 2019. Rentré dans le rang, il n'était plus tout à fait lui-même et certains craignaient que ce ne fut pour lui l'année de trop. Magnifique d'orgueil, il a fait taire les critiques en redevenant lui-même lors de ce qui restera donc sa dernière campagne. Bien sûr, il a dû laisser d'un cheveu le gros globe de cristal à son successeur, le Norvégien Johannes Boe, mais sa tournée d'adieux n'en a pas moins été un franc succès.

Fourcade, une légende, 13 dates

Son formidable enchainement de quatre victoires dans les temples d'Oberhof et Ruhpolding au mois de janvier avait marqué les esprits. Puis il y eut les Mondiaux d'Anthoz-Anterselva, où il a accroché un nouveau titre en individuel avant d'être sacré avec ses camarades du relais, peut-être la victoire qui lui tenait le plus à cœur dans cette saison car il aurait sans doute eu un petit regret de partir à la retraite sans un grand titre international collectif.

Puis il y eut le bouquet final. La poursuite de Kontiolahti, le 14 mars, ultime course de sa glorieuse carrière. Et ultime victoire. Une course survolée, y compris sur les skis, où personne ne rivalisera avec lui. Dossard jaune sur le dos, Martin Fourcade a soigné sa sortie, en décrochant sa 83e victoire en guise de cadeau d'adieu. Tout était beau ce jour-là. Son dernier triomphe, un triplé formidable sur le podium où l'accompagnaient Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin. Et même, osera-t-on, le fait que Johannes Boe, 4e ce jour-là, puisse remporter le classement général de la Coupe du monde. Le Norvégien le méritait, après avoir zappé le mois de janvier pour se consacrer à la naissance de son fils.

Bien sûr, avec un 8e gros globe, Fourcade aurait garni encode davantage son palmarès, et sans doute aurait-il figuré encore en meilleure position dans notre classement 2020. Mais peu importe. Il n'avait pas besoin de ça et, le passage de témoins avec Boe ne fut pas, ce jour-là, le moins beau des symboles. C'est d'ailleurs Boe lui-même qui eut les mots les plus justes et les plus forts après cette course d'adieu : "Martin a fait énormément pour le sport. On doit juste lui adresser un grand merci pour tout ce qu’il nous a enseigné. Il m’a poussé à devenir meilleur, pas seulement sur les skis mais en tant qu’homme et que biathlète".

Martin Fourcade est parti la tête haute, l'esprit tranquille et le cœur léger. Son dernier Grand Chelem n'était pas le moins beau.

L’odyssée Fourcade

Son année en 5 dates

19 janvier : Martin Fourcade boucle un fabuleux quadruplé : deux victoires à Oberhof (sprint, mass start) et deux autres à Ruhpolding où, après un nouveau succès sur le sprint, il domine ensuite la poursuite. C'est la 80e victoire de sa carrière. A Ruhpolding, dans le temple du biathlon, il est en état de grâce : trois victoires en trois courses avec le relais, et un ahurissant 60 sur 60 au tir.

19 février : Frustré sur le sprint (3e) et la poursuite (4e), le leader tricolore met dans le mille lors de l'individuel des Championnats du monde. Auteur d'un 19 sur 20, il s'impose devant Johannes Boe et obtient son 11e titre mondial en solitaire pour égaler le record de Ole Einar Bjoerndalen.

22 février : Toute sa carrière, il avait couru après un grand titre international en relais. Anomalie réparée à Anterselva où, avec ses potes Fillon Maillet, Jacquelin et Desthieux, il décroche l'or aux Mondiaux 2020.

14 mars : Pour la toute dernière course de sa carrière, Martin Fourcade finit en beauté avec une victoire lors de la poursuite de Kontiolahti. Dix ans plus tôt, jour pour jour, il décrochait le premier succès de sa carrière au même endroit, également sur la poursuite. C'est ce qui s'appelle boucler la boucle magistralement.

Une joie 100% bleue et une accolade avec Boe : c'était la dernière arrivée de Fourcade

27 octobre : Le Tribunal arbitral du sport annonce la condamnation pour dopage de Evgeny Ustyugov à la suite de l'analyse de son passeport biologique. Le Russe voit tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014 annulés, notamment sa médaille d'or sur la mass start des JO des Vancouver en 2010. Il avait devancé… Martin Fourcade, qui pourrait donc récupérer sur tapis vert une 6e médaille d'or olympique pour égaler dans les livres les hivernales légendes norvégiennes Ole Einar Bjoerndalen, Bjorn Daehlie et Marit Bjoergen. Le 18 novembre, Ustyugov a fait appel de cette décision.

