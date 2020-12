7. Alexis Pinturault

Sport : Ski alpin

Nombre de points : 81

Nombre de citations : 19

Meilleur classement : 2e

Classement 2019 : 5e

Pourquoi lui ?

Parce qu’on a longtemps espéré le voir mettre fin à une disette vieille de vingt-trois longues années. Parce qu’on a enfin cru le voir succéder à Luc Alphand, dernier Tricolore vainqueur du gros globe de la Coupe du monde en 1997. Et même s’il n’y est pas parvenu, Alexis Pinturault aura eu le mérite de nous tenir en haleine tout l’hiver dernier.

De fin octobre 2019, de Sölden et le premier de six succès, à février 2020, à Kvitfjell et cette ultime descente qui aura soldé ses derniers espoirs de cristal, le Tricolore a été admirable. A la bagarre constamment. Gourmand. Parfois trop. Mais à l’issue d’un hiver contrarié et raccourci par la crise sanitaire, et malgré six fois plus de victoires qu’Alexandre Aamodt Kilde, il aura manqué 54 points au Français pour s’adjuger ce gros globe de cristal finalement envoyé en Norvège. Et six petites unités pour contrarier Henrik Kristoffersen en géant. Autrement dit, rien du tout…

Qu’importe, Pinturault a parfaitement digéré tout cela. Et son début d’exercice 2020-2021 montre que la leçon a été retenue. Pour parvenir à ses fins en mars prochain, le Français, touché par la Covid il y a neuf mois, a décidé de changer légèrement de tactique pour éviter les erreurs du passé : "Faire le dos rond au lieu de chercher à tout prix la victoire." Après huit départs depuis Sölden fin octobre, "Pintu" occupe la tête du général et a fait grimper à 31 son total de bouquets en Coupe du monde, soit treize de plus que Jean-Claude Killy désormais. Devant lui, ils ne sont plus que neuf. Dans le viseur ? L’Américain Bode Miller (33).

Confortablement installé dans le fauteuil de leader du général, au sortir des deux premiers slaloms, Pinturault a été parfait jusque-là. Ce qui est pris n’est plus à prendre. D’autant que personne ne peut prédire que l’hiver ira à son terme cette année encore…

Son année en 5 dates :

8 février : La première manche du slalom de Chamonix voit Henrik Kristoffersen abandonner à la surprise générale. Pinturault tient là une occasion inespérée de reprendre la tête du général au Norvégien. Quatrième temps le matin, le Français file la première place provisoire en seconde manche et puis patratas… "Je me fais prendre sur l’arrière… et j’enfourche." Un excès d’engagement qui coûtera cher au moment de faire les comptes un mois plus tard…

Pinturault a laissé passer une occasion en or de passer devant Kristoffersen : son abandon

2 mars : A Hinterstoder, une station chère à son cœur, Pinturault sait qu’il joue gros. Après une 4e place en super-G puis une victoire en combiné, le Français écrase le géant autrichien pour repasser en tête du général. 250 points sur 300 possibles. Une razzia impressionnante.

Pinturault n'a pas tremblé : sa 2e manche pour la victoire

7 mars : Le week-end suivant, Pinturault décide de goûter à nouveau aux "joies" de la descente. Une première depuis 2017. Le leader du général n’a pas le choix mais déchante (37e). Derrière Matthias Mayer, Alexandre Aamodt Kilde engrange 80 points et récupère le fauteuil de leader du général. Il ne le lâchera plus, la FIS décidant d’annuler les deux dernières étapes à Kranjska Gora et Cortina.

27 novembre : Un mois après une solide 4e place à Sölden, le Français le plus victorieux en Coupe du monde ajoute un 30e succès à sa collection à Lech. Roi du parallèle, Pinturault devient le premier skieur de l’histoire à gagner dans six disciplines différentes. Monstrueux.

De la gestion puis du relâchement et Pinturault a résisté à Kristoffersen : son succès en vidéo

20 décembre : Sept centièmes de bonheur. Il n’en fallait pas plus à Pinturault pour le combler à Alta Badia. Sur la Gran Risa, mythique serpentin des Dolomites, le Français, qui devance d’un flocon la révélation Atle Lie McGrath, s’adjuge une 31e victoire en Coupe du monde, devient l’égal d’Alberto Tomba (avec 15 succès en géant) et s’offre - enfin - l’un des temples de la discipline.

Une manche maitrisée pour égaler Tomba : la victoire de Pinturault en vidéo

