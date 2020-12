6. Pauline Ferrand-Prévot

Sport : Cyclisme

Points : 83

Citations : 18

Meilleur classement : 2e

Classement 2019 : 9e

Pourquoi elle ?

Lorsque l'année 2020 a débuté, Pauline Ferrand-Prévot n'avait la tête qu'à Tokyo, elle qui rêve de podium olympique. Le coronavirus commençait à circuler en Europe, mais on ne parlait encore ni de pandémie ni d'annulation des Jeux et de tout le reste. Deux mois et demi plus tard, la France et une bonne partie de la planète étaient confinées. Sayônara Tokyo, rendez-vous en 2021 ! "C’était plutôt un soulagement, avait-elle alors confié à Eurosport. Je n’aimais pas l’incertitude, ne pas savoir s’ils allaient avoir lieu ou pas… C’est ce qui était le plus dérangeant pour moi."

Et ce n'était pas forcément une mauvaise affaire pour elle. Après une opération d'une endofibrose iliaque à la jambe gauche en janvier 2019, elle avait retrouvé le sommet mondial en août de la même année, mais avait dû être opérée de nouveau début janvier 2020 pour la même blessure.Le report des Jeux lui a donc donné un peu plus de temps pour récupérer de cette rechute et se préparer pour le seul titre majeur qui manque à son impressionnant palmarès.

A la rencontre de Pauline Ferrand-Prevot

Refusant de se laisser aller, elle a continué à mettre les bouchées doubles, au cas où. Elle a bien fait. Car si les Championnats du monde, initialement prévus en juin, ont eux aussi été reportés dans un premier temps, ils ont finalement été recasés dans le calendrier à l'automne. Et ce qui ne devait être qu'une préparation pour le grand barnum olympique est devenu le principal objectif de PFP. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée à côté.

Une semaine après avoir renoué avec la victoire en Coupe du monde, la Rémoise va triompher sur le circuit de Leogang, dans des conditions de course très difficiles. Elle survole la course, écrase la concurrence et décroche le sixième maillot arc-en-ciel de sa carrière toutes compétitions confondues, et le troisième en VTT cross-country. "Ça a été une course vraiment extraordinaire, savoure-t-elle, presque épatée par sa propre performance. Je ne m'attendais pas à un tel écart". Insatiable, elle y ajoute une semaine plus tard son tout premier titre européen dans la discipline.

A 28 ans, Covid-19 ou pas, elle a donc mis à profit cette drôle d'année 2020 pour garnir un peu plus un palmarès désormais très étoffé. Pauline Ferrand-Prévot va maintenant tout faire pour décrocher l'or olympique, le "grand objectif" de sa carrière, et le seul titre majuscule qui lui manque encore. Elle va finir l'année comme elle l'avait débutée : avec Tokyo dans la tête. En espérant que, cette fois, ce soit la bonne. Pour y participer et plus encore pour gagner. Elle est née pour ça.

Ferrand-Prévot : "L'objectif de ma carrière, c'est de ramener une médaille des JO"

Son année en 5 dates

27 mars : Les Jeux de Tokyo, son grand objectif de la saison, sont officiellement reportés à 2021. Confinée à Fréjus, elle décide de s'infliger malgré tout de grosses charges de travail... dans son jardin.

2 août : Deux semaines après avoir repris la compétition en VTT, Pauline Ferrand-Prévot décroche son premier succès de l'année. Sous un soleil de plomb, elle s'impose dans le Championnat de Catalogne, devant sa compatriote Julie Bresset.

4 octobre : Première victoire de l'année 2020 en Coupe du monde pour la Française, à Nove Mesto, en Slovénie.

10 octobre : Grâce à une attaque dès la première montée suivie d'une démonstration de force, Pauline Ferrand-Prévot remporte son troisième titre mondial de VTT cross-country, surclassant la concurrence sur le parcours boueux et glissant de Leogang, dans les Alpes autrichiennes.

17 octobre : Une semaine plus tard, PFP décroche également le titre européen en VTT. Sa première médaille d'or continentale en cross-country.

Ferrand-Prevot , et maintenant, le titre européen !

