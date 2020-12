Comme une évidence. Si Perrine Laffont nous a déjà habitués à l'excellence depuis quelques années, son année 2020 est sûrement l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre jusqu’à présent. Cette saison, plus que jamais, la skieuse des Monts-d'Olmes s'est encore affirmée comme la reine de sa discipline.

Avec dix victoires et onze podiums en douze courses disputées, la native de Lavelanet a réalisé un exercice au plus-que-parfait. Car il fallait quand même un grain de sable pour (légèrement) enrayer la machine. A Deer Valley, en février dernier, elle termine septième des bosses parallèles, un exercice où elle a annoncé “ne pas être pleinement à l’aise”. Une performance aux allures de mini-séisme dans sur la "planète bosses". Dans l'Utah, l’Ariégeoise est sortie pour la première fois du top 5 depuis janvier 2018. Une éternité certes, mais pas de quoi inquiéter la “bosseuse” qui a très vite rebondi sur les dernières courses de la saison.

Une saison 2019-2020 qu’elle a finalement conclue avec 332 points d’avance sur sa dauphine australienne, Jakara Anthony, pour s’adjuger son troisième sacre de rang en bosses. Pour couronner le tout, la championne olympique s’est également offert un deuxième gros globe de cristal consécutif, en remportant le classement général de la Coupe du monde de ski acrobatique, devant les ski-crosseuses, Sandra Naelesund et Fanny Smith.

La championne française avait annoncé une saison "de transition" pour mieux préparer les Mondiaux 2021, finalement annulés en raison du coronavirus, et les Jeux de Pékin en 2022. Que nenni. En 2020, Perrine Laffont a lâché les skis. "Il faut arrêter, parfois, de trop réfléchir, de se demander toujours comment, pourquoi... Il faut se faire plaisir, croire en ce qu'on a fait à l'entraînement, à tout ce qu'on a mis en place. C'était une saison plus agréable à vivre que les dernières, moins fatigante, parce que c'est la pression qui fatigue. Là, c'était vraiment une meilleure approche, on a mieux géré tout ça", expliquait-elle à l'AFP, après son week-end à Krasnoyarsk.