Pourquoi lui ?

Parce qu'il est en train de révolutionner le saut à la perche. Le plus américain des Suédois a sorti une année 2020 complètement époustouflante et redessiné en l'espace de six mois, coupure Covid comprise, et c'est important de le préciser, la jauge de normalité de sa discipline. Duplantis, 21 ans tout juste, a battu trois fois le record du monde, deux fois celui en salle, qui est aussi le record absolu, puis celui en plein air, lors de cette année privée... de ses trois compétitions majeures (Mondiaux en salle, JO et Championnats d'Europe). En deux temps, trois mouvements - trois sauts ici - Duplantis a effacé les marques de référence de Renaud Lavillenie (2014) et Sergueï Bubka (1993) et envoyé sa discipline dans le futur.

L'année de tous les records de Duplantis a débuté en Allemagne, le 4 février, du côté de Düsseldorf, où il a passé six mètres dès sa première compétition de l'année en salle, avant de rater de très peu le record du monde. Une façon de dire à l'époque que 2020 allait être sa chose et que sa médaille d'argent aux Mondiaux de Doha n'avait été qu'un léger accident de parcours. Duplantis le savait, 2020 allait être son année. Il avait tout optimisé pour que cela soit le cas, quitte à faire de 2019 une année laboratoire avec un calendrier bien garni.

Et pourtant, il n'a pas manqué grand-chose à Duplantis pour passer 6,19m

C'est à Torun, en Pologne, qu'il a effacé Renaud Lavillenie, son ami et concurrent, des tablettes et passé 6,17m. Comme il ne fait rien comme les autres, Duplantis va battre à nouveau son record une semaine après, à Glasgow, en passant cette fois 6,18m, désormais la hauteur de référence du saut à la perche. Deux records du monde en l'espace de sept jours, rendez-vous compte de la performance. L'avant-dernier record du monde de Sergueï Bubka avait lui survécu 21 ans avant que Lavillenie ne vienne le dépasser à Donetsk. En 2020, Duplantis a reconfiguré la notion de normalité pour la perche : passer 6m est devenu un exercice d'entraînement - cet été, il a enchaîné quatre concours de rang en les dépassant avant de se rendre à Rome -, battre le record du monde est devenu une simple case à cocher.

Lui se défend de cette déconcertante facilité qui accompagne ses performances et pointe du doigt un énorme travail de fond effectué depuis tout petit aux côtés de son père, son mentor. Il a raison de le préciser, ce qu'il fait n'est pas normal, mais il repousse les limites quand même. Ancien perchiste, Greg Duplantis a passé son amour de la perche à son rejeton, installé un sautoir dans le jardin familial, avant de le cadrer et le mettre sur les rails d'une carrière qui n'en est encore qu'à ses débuts. Duplantis, longtemps athlète universitaire, c'est aussi un parfait mélange sur un plan physique : il est grand, fin et véloce. Sa mère, d'origine suédoise, est d'ailleurs une ancienne heptathlète. "Mondo", c'est aussi une combinaison parfaite sur le plan mental. Il a ce côté décomplexé du "tout est possible" qu'ont les Américains, et un aspect plus froid, qui banalise l'extraordinaire. Son recul sur ses performances est désarmant..

Son année a également été marquée par la pandémie de la Covid-19. Comme nombre de sportifs qui s'étaient préparés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Duplantis avait tout calculé pour être à son meilleur niveau au Japon où il visait la médaille d'or. "J'espère y réussir mon meilleur concours", avait-il même glissé depuis l'Ecosse après ses 6,18m. Il n'en a rien été, pandémie oblige. Privé de l'adrénaline de la compétition, un vide dont il a souvent parlé, Duplantis s'est donc rapidement fixé un autre objectif pour cet été : faire tomber le record du monde en plein air de Sergueï Bubka, dernière marque qu'il restait à l'ancien maître de la discipline.

C'est le 15 septembre qu'il mettra son plan à exécution après un été de haut vol. A Rome, dans un Stadio Olimpico vide, le Suédois passe 6,15m à son deuxième essai lors de l'étape de la Diamond League et s'empare du deuxième record du monde de sa spécialité, six mois après avoir conquis le premier. Duplantis s'en amuse : selon lui la perche est une discipline confuse entre les performances en salle et en plein air. Il a donc simplifié les choses : il a pris les deux records. Il est comme ça le Suédois. Et ce n'est pas fini.

Comment Duplantis a franchi la barre à 6,15m et effacé Bubka des tablettes

Son année en 5 dates

4 février : Duplantis franchit 6,05m lors de sa rentrée à Dusseldorf. Il rate ses trois tentatives à 6,17m

8 février : Cette fois, c'est la bonne : A Torun, Duplantis bat le record du monde de Renaud Lavillenie en salle, en passant 6,17m.

15 février : Une semaine après, Duplantis bat à nouveau le record du monde, à Glasgow, et améliore sa marque à 6,18m

15 septembre : A Rome, lors de l'étape de la Diamond League, Duplantis fait tomber le record en plein air de Sergueï Bukba en franchissant 6,15m à son deuxième essai.

5 décembre : L'IAAF le consacre meilleur athlète de l'année 2020.

