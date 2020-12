3. LeBron James (Etats-Unis)

Sport : Basketball

Nombre de points : 153

Nombre de citations : 21

Meilleur classement : 1er

Classement 2019 : Non classé

Pourquoi lui ?

LeBron James est redevenu "King James". Pour sa deuxième saison à Los Angeles, "LBJ" a une nouvelle fois atteint sa quête. A 35 ans, il a encore dominé la NBA pour décrocher sa quatrième bague de champion. Et histoire de démontrer que le temps n'avait pas d'emprise sur lui, le natif d'Akron a été élu MVP (meilleur joueur) des finales, comme lors de ses trois autres campagnes victorieuses, avec Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016). MVP des finales avec trois franchises différentes, c'est une prouesse que personne n'avait réussi à accomplir avant lui.

Tout au long de cette saison atypique chamboulée par la pandémie du Covid-19 et terminée par un long séjour épuisant mentalement dans une bulle à Orlando, LeBron James a bien sûr pu compter sur l'aide déterminante d'Anthony Davis, l'autre star des Lakers. Mais si AD a régulièrement pris les choses en mains et reprendra sûrement le flambeau du leadership dans quelques temps, l'ancien joueur des Cavs et du Heat a bien été le patron attendu pour écrire une nouvelle page de sa légende en 2020.

Quelques années après avoir offert à Cleveland son premier titre après 52 ans de disette, LeBron James a ajouté son nom à la formidable success-story des Lakers. Lors d'une année clairement pas comme les autres. Marquée par plusieurs épisodes éprouvants. Dès janvier, la franchise californienne a ainsi été frappée de plein fouet par le décès brutal de Kobe Bryant, légende des Angelinos. Dans le sillage de LeBron - forcément très touché par le décès de son ami et mentor -, le groupe s'est retrouvé investi d'une mission. Et n'a pas déçu.

La saison a été coupée par une longue pause en raison du Covid ? Ses Lakers sont restés focus pour être imperturbables durant les trois longs mois passés dans la bulle à Orlando. Devant chaque difficulté, LeBron a su assumer son statut pour montrer le chemin. Avec 25.3 points, 7.8 rebonds et 10.2 passes de moyenne sur la saison régulière, "The Chosen One" n'a jamais levé le pied. Avant de hausser encore le ton en finale (29.8 points, 11.8 rebonds et 8.5 passes). Le roi était de retour cette année. Avec un message clair : son règne est loin d'être fini.

LeBron James après le titre des Lakers, son 4e titre NBA Crédit: Getty Images

Son année en 5 dates

26 janvier : "Je t'aime, grand frère. Mon coeur va à Vanessa et aux enfants. Je te promets que je perpétuerai ton héritage ! Tu es si important pour nous tous ici, en particulier la LakerNation. S'il te plaît, donne-moi la force et veille sur moi au paradis!" Le dimanche 26 janvier, Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes. LeBron James a perdu un ami, "un frère", et une idole.

Deux jours plus tard, le numéro 23 des Lakers, qui s'est fait tatouer sur un mollet "Mamba 4 Life", a publié un hommage à Kobe sur son compte Instagram avant de s'adresser, le 31 janvier, aux 19 000 fans présents au Staples Center avec une émouvante allocution juste avant le premier match des Lakers après la tragédie. "Je vais continuer avec mes coéquipiers à perpétuer son héritage, non seulement cette année mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket, que nous aimons, parce que c'est ce que Kobe Bryant voudrait", a-t-il notamment glissé après avoir essuyé quelques larmes. Il a tenu promesse.

11 juin : LeBron James n'est pas qu'un simple basketteur. Il est bien plus que cela. Et l'a encore rappelé cette année. Début juin, soit quelques jours après avoir communiqué sur son indignation suite à la mort à Minneapolis de George Floyd, un Afro-Américain, après qu'un policier blanc se soit agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes, la star des Lakers a annoncé la création d'une association baptisée "More Than a Vote" pour promouvoir le vote des Américains noirs. "C'est le moment pour nous de changer enfin les choses", a déclaré dans un entretien avec le New York Times LeBron James, qui a financé personnellement cette association.

12 octobre : Les Lakers décrochent un nouveau trophée Larry O'Brien en battant le Miami Heat en finale. Le 17e sacre des Californiens. Le quatrième en dix finales pour LeBron James. L'Elu est en plus désigné meilleur joueur de la finale pour la quatrième fois après ses titres remportés sous les maillots de Miami en 2012 et 2013 et de Cleveland en 2016.

2 décembre : Sans surprise, LeBron James a prolongé de deux ans son contrat. Il est maintenant lié avec les Lakers jusqu'en 2023, pour un montant de 85 millions de dollars. Quelques jours plus tard, Anthony Davis l'a imité en signant pour cinq saisons. 2020 n'est peut-être que le début d'une belle histoire.

11 décembre : Le magazine américain Time a choisi LeBron James comme sportif de l'année. Déjà mis en lumière par le magazine sportif Sports Illusrated, il est récompensé à la fois pour ses résultats sportifs et pour son engagement sociétal.

