9. Rafael Nadal (Espagne)

Sport : Tennis

Nombre de points : 67

Nombre de citations : 17

Meilleur classement : 4

Classement 2019 : 3e

Pourquoi lui ?

Parce qu'il fut un repère dans une année sans queue ni tête. Le phare dans la nuit d'une saison ATP atypique et pleines de nouveautés, à l’image d’un calendrier qui avait de quoi nous dérouter. Mais, dans cette année 2020, une constante, presque réconfortante, comme pour prouver que certaines habitudes ne se perdent pas : Rafael Nadal a gagné Roland-Garros. Quand on perd ses repères, c'est toujours bon de s'accrocher à des choses connues.

Printemps ou automne, la symphonie destructrice de Rafa est restée la même. Malgré des doutes en début de tournoi, l'Espagnol a écarté un à un tous les obstacles se présentant face à lui. Même un Novak Djokovic, invaincu raquette en mains et balles dans la poche, n’a pu que constater les dégâts, encaissant un 6-0 d’entrée dans une finale à sens unique. Le 13e Majeur Parisien du Majorquin n’est sûrement pas le plus marquant. Mais peut-être l'un des plus importants.

Car, désormais, Nadal présente la même marque de Roger Federer au nombre de titres du Grand Chelem enlevés. De quoi l’ancrer un peu plus dans l’histoire d’un sport qu’il n’a pas fini de marquer. Au passage, il s’est offert une 100e victoire Porte d’Auteuil… en 102 matches. De quoi en faire le GOAT (Greatest of All Times, NDLR) ? Disons que passer la vingtaine donne de la force à sa candidature.

Alors, pourquoi pas plus haut ? Sa saison quelconque (titre à Acapulco et Roland-Garros, quart de finale à Melbourne) eu égards à ses standards habituels empêche d'en faire un des champions de l’année. La perte de sa place de numéro un mondiale, laissée à Djokovic dès janvier, pèse aussi dans la balance, tout comme des résultats moins imposants face aux membres de la relève tennistique, de l’énorme Dominic Thiem à la Next Gen.

Son année en 5 dates

1er janvier : Il devient le premier jouer à être numéro une mondial sur trois décennies différentes (2000, 2010, 2020)

29 janvier : défaite face à Dominic Thiem en quart de finale de l’Open d’Australie puis perte de sa place de numéro un mondial après le sacre de Novak Djokovic.

4 août : Il annonce son forfait pour l’US Open, justifiant ce choix par la prudence sanitaire en ces temps de Covid-19.

11 octobre : En finale de Roland-Garros, il expédie Novak Djokovic pour s’offrir son 13e titre à Paris mais surtout son 20e Majeur, devenant l’égal de Roger Federer qui détenait seul le record de titres du Grand Chelem.

9 novembre 2010 : Il dépasse Jimmy Connors au nombre de semaines passées consécutivement au sein du Top 10. Au 7 décembre, il en était à 794 semaines de rang, faisant débuter sa série en avril 2004... il y a donc seize ans.

